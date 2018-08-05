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CHP'de krize neden olan delege listesi ortaya çıktı!

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.08.2018 09:14 | Son Güncelleme

CHP’de muhaliflerin seçim sonrası olağanüstü kurultay için topladığı liste ortaya çıktı. İllere göre imza dağılımının yer aldığı listede, 81 ilin 76’sında delegelerin kurultay yapılması için imza verdiği ortaya çıktı.

CHP'de krize neden olan delege listesi ortaya çıktı!

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP), 24 Haziran seçimlerinin ardından CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce etrafında toplanarak olağanüstü kurultay talebinde bulunan muhaliflerle, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında yer alan partililer arasındaki çatlak giderek büyüyor. Muhaliflerin kurultay için toplanan imzaları genel merkeze teslim etmesinin ardından başlayan tartışma devam ediyor. Muhalifler yeterli imzayı teslim ettiklerini, genel merkez ise tam tersini söylüyor. İmza sayısı genel merkeze göre 605, muhaliflere göre ise 622.

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İLLERE GÖRE LİSTE

Sabah gazetesinin haberine göre, muhaliflerin imzaları teslim etmesinin ardından CHP Genel Merkezi'nde yapılan çalışmanın sonucunda imza veren delegelerin illere göre dağılımının listesi çıkarıldı. Listeye göre, 81 ilin 76'sında muhalifler kurultay için imza topladı. Sadece Kılıçdaroğlu'nun memleketi Tunceli'nin de aralarında bulunduğu Şırnak, Amasya, Çankırı, Sinop'tan imza veren olmadı. Muharrem İnce'nin memleketi Yalova ile Sakarya, Manisa, Kilis, Aksaray, Bartın, Batman, Bilecik, Düzce ve Hakkari illerinde muhalifler tulum çıkardı. Listeye göre CHP'de 144 milletvekilinden 10 milletvekili ile 60 kişilik Parti Meclisi'nden 12 üye olağanüstü kurultayın toplanması için imza verdi. 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu'ndan ise 4 üye olağanüstü kurultayın toplanmasını istedi.

ÜÇ BÜYÜK ŞEHİRDE TABLO

En fazla delegeyle kurultayın kaderini etkileme şansına sahip İstanbul, Ankara ve İzmir'deki tablo da ortaya çıktı. 7 ay önce yapılan kurultayda Kılıçdaroğlu'nun yanında ağırlıklı olarak saf tutan üç büyük şehirde bu kez genel merkezin büyük oranda fire vermesi dikkat çekti. 171 delegenin bulunduğu İstanbul'da kurultay toplanması için 71 delege imza verirken, Trabzon'da 11 delegenin 10'u, Konya'da 27 delegenin 20'si, Kocaeli'nde 22 delegenin 14'ü, Ardahan'da 4 delegenin 3'ü, Samsun'da 17 delegenin 14'ü, Bursa'da 35 delegenin 22'si, Denizli'de 14 delegenin 13'ü, Diyarbakır'da 22 delegenin 15'i, Adana'da 25 delegenin 9'u kurultay için imza verdi.

61 delegesi bulunan Ankara'da 23 delege olağanüstü kurultay için imza verirken, 52 delegesi bulunan İzmir'de 26 delegenin yani, delegelerin yarısının olağanüstü kurultay için imza vermesi dikkat çekti. Özellikle CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan'ın İzmir'den aday olmaması için kulis yapan il teşkilatının kurultay için imza vermesi Özkan'a tepki olarak yorumlandı. Kılıçdaroğlu'nun safında net duruş sergileyen İstanbul'da da fireler beklenenden yüksek çıktı.

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CHP Olağanüstü Kurultay Imza muharrem ince

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
birde bunlara ülke teslim edecektik...Allahın sevdiği kullarıymışız
diktatôr kulıçtaroğlu sevimden kaçma diye bağıracaksin sonra secime girmeyeceksin partı dlg kurultay diyecek kurultayı yapmayacaksın sen ne işe yararsın diktatör koltukla mezara gömsunler seni emi
Kılıçdaroğlu ve ekibi adamı bitirmeye çalışıyor resmen
MUHARREM İNCE ALTI ÜSTÜ KEMAL KILIÇDAROĞLUNA BİLE ADALETSİZLİK YAPIYORSUN KALK KALK KOLTUKTAN SEÇİM YAPALIM DİYEMEZKEN GENEL BAŞKANI OLMASINI İSTİYOR HERKES CHP ARTIK SEÇMENİ DUR DEMELİ
Genel merkez önce imzalar bize gelmedi dedi. Sonra geldi ama eksik dedi, kiminin kayıtları yok dedi. Seçim sonçlarını bile düzgün işleyemeyen bunlar delegelerin herşeyini kısa sürede buldu ve yorumladı. Yersen. 5 yıldır söylerim bhçli ve kk bir projedir, birini öğrendiniz, sıra diğerinde.
kemal öyle üç beş sayıya takılıp partiyi rezil ediyorsun. partinin yarısı değişim istiyorsa git yüreklilikle yap kurultayı herkes boyunun ölçüsünü alsın. ne bu korkaklık.
Dokuz seçim kaybetmiş birinin yönetimten gitmesi için İlla ki sekx kasedinin mi olmaı gerekir.iğrençsiniz artık CHPe oy yok nokta
bırakın delegeleri ya halk istemiyor artık
chp li 144 vekilden sadece 10u imza veriyor. parti meclisinden de 60 kişiden sadece 12. adamlar niye başkana karşı imza versinler ki kılıcdar sayesinde geldiler o mevkilere. misal atatürk kalksa gelse, artık o bile kılıcdarı indiremez başkanlıktan. %22 gurur duysun şimdi. bu sizin eseriniz :)
kemal bey madem kendinden eminsin kurultay isteyenler yalan söylüyor yada birileri kışkırtıyor o zaman güç gösterisi yap kurultayi topla kim neyi kimi istiyor gör korkma cesur ol
kılıçdaroğlu koltuğa yapışmadı atandı oraya emir aldığı yer atadı oraya onu bahçeli gibi oda o koltuktan emir gelmeden kalkmaz böylece alternatifsiz kalan akp hep seçilecek başından beri bunları o görevlere getiren kişilerin planı bu bu böylede devam edecek
Cee Haaaa Peeee qariişşiiyyyeeeaaahhh..
akp ülkeyi halkı artık istedikleri gibi kullanıyorlar siz neyin savaşını veriyorsunuz birbirinzi yiyin başka icraat yok
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