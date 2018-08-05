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CHP'de kurultay bilmecesi! Muharrem İnce'den son dakika açıklaması: Bir kez daha uyarıyorum

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.08.2018 19:20 | Son Güncelleme

Muharrem İnce, Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki (CHP) kurultay tartışmalarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. İnce açıklamasında, "Cumhuriyet Halk Partisi, yaşanan gelişmelerden sonra Kurultay için bir gün bile beklememelidir." ifadesini kullandı.

CHP'de kurultay bilmecesi! Muharrem İnce'den son dakika açıklaması: Bir kez daha uyarıyorum

Muharrem İnce, Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki ( CHP) kurultay tartışmalarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Muharrem İnce'nin açıklaması şöyle:

Bir Kez Daha Uyarıyorum!

Cumhuriyet Halk Partisi, yaşanan gelişmelerden sonra Kurultay için bir gün bile beklememelidir. Çünkü, kurultayın toplanması kararı artık delegelerin sayısının yeterli olup olmadığı aşamasını çoktan geçmiştir. Sayısal yeterlilik ve siyasal istek, delegelerimizde ve üyelerimizde fazlasıyla mevcuttur.

Siyasal Partiler Kanunu, kurultay delege sayısının beşte birinin (250 delegenin) imzasını, üstelik noter şartı aranmaksızın yeterli görürken, kendi tüzüğüyle demokratik bir ilkeyi rafa kaldırmış bir parti olmak, başlı başına olumsuz bir durumdur.

Bu gerçek ortadayken, 630 imzalı kurultay talebini çeşitli gerekçelerle yok saymak demek, mevcut durumu kavramamak demektir. Takınılan bu tavır, sorunları doğurduğu sonuçlar bakımından geri dönülmez bir noktaya doğru taşımaktadır.

'CHP YENİLENMELİDİR'

Cumhuriyet Halk Partisi yenilenmelidir. Örgütleriyle, seçmenleriyle ve tüm halkımızla olan ilişkilerinde sarsılmaz bir güven ortamı tesis etmelidir.

Parti yönetiminin imza süreci içinde gösterdiği tutum, ne yazık ki sadece bugün için değil gelecekte de partililer adına utanılacak bir durum ortaya çıkarmıştır. “İmza bulamazlar” söylemiyle başlayan lakaytlık, “şu kadar imza getirin Kurultayı hemen toplayalım” iddiasına dönüşmüştür. Karşımızda duran sorunu algılamaktan uzak olan bu açıklamalar, imzalar verildiğinde ise sorumsuz ve keyfi değerlendirmeler yapılarak sürdürülmüştür.

Bu görüntü kendi örgütüne, seçmenine ve halkına yabancılaşma görüntüsüdür. Bu tutarsız zihin hâli, akıl tutulmasına yakalanma hâlidir.

Önümüzde hazırlıklarına süratle başlanması gereken bir yerel seçim var. Bu ciddiyetsiz anlayışla seçimlere gidilmesi durumunda sonuçları tahmin etmek zor olmayacaktır.

24 Haziran Seçimleri sonrasından başlayarak bu konuda sürekli uyarılarda bulundum, bulunmaya devam ediyorum. Bu benim CHP’ye karşı duyduğum sorumluluğun bir gereğidir.

Geçmişte seçmenlerimiz, partide gerçekleştirilmesi gereken değişim arayışlarını, düzenin bir gün değişeceği ümidiyle erteleyebilmekteydiler. Bugün değişim konusundaki ümitlerini kaybetmeye başlayan insanlarımız, artık bu başarısız yönetimden kurtulamayacakları fikriyle hareket etmektedirler.

Bugün CHP’ye oy veren seçmenlerin çoğunluğunda, partide değişim olmayacağına yönelik güçlü bir inanç ortaya çıkmaktadır. Bu inancın, istifa etmek, oy vermemek, seçimlere katılmamak gibi istenmeyen mecralara yöneleceği hususunda ciddi endişeler şimdiden belirmiştir.

Bu nedenle, Partide değişimi ertelemek, seçmene rağmen ve hatta seçmene karşı politika yapmak anlamına gelmektedir.

'SORUMLULUK SİZLERİNDİR'

Değişim talebini görmezlikten gelen değerli delege kardeşlerim, sorumluluk sizlerindir.

Sizlerin bu koşullarda nasıl davranmanız gerektiği konusunda ben dahil kimseye danışmaya, kimseyi dinlemeye ihtiyacınız yoktur. Evinizden çıkıp, sokaktaki sıradan insanlara düşüncelerini sormanız yeterlidir. Üstlendiğiniz görevin, partinize ve ülkenize duyduğunuz sorumluluğun gereği budur.

Siyaset sokağa karşı, halka karşı yapılamaz. Parti olmak, partili olmak, halkla birlikte hareket edildiğinde amaca uygun sonuçlar ortaya çıkarır.

Partiler, ulaşılması hedeflenen toplumsal amaçlar için, en güçlü kurumsal araçlardır. Onları değerli kılan amaçlarıdır, idealleridir. Kişiler ya da kişisel çıkarlar değildir.

PARTNERSenden başka kim yarı çıplak mutfağa girer ki!Senden başka kim yarı çıplak mutfağa girer ki!
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Değişim yoksa, Oy da yok. bu kafayla giderse aldığı %22 oyun %22'sini bile alamaz.
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