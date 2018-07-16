CHP'de kurultay için imza süreci başladı

Seçimden sonra CHP’de başlayan liderlik tartışmasında bugün imza toplanmaya başlandı. Muharrem İnce, 15 gün içinde yeterli imza toplarsa, CHP 45 gün içinde olağanüstü kurultaya gidecek. İnce’ye yakın isimler, 81 ilde 900 civarında değişim isteyen delege olduğunu ve ilk iki günde gerekli imzanın yarıdan çoğunu toplayacaklarını belirtiyor.

"DELEGELER KOŞARAK İMZA ATMAYA GİDİYOR"



İmza toplama sürecine ilişkin açıklama yapan CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, 'Olağanüstü kurultay talep ediyoruz. İmza sürecini başlattık. Delegeler koşarak imza atmaya gidiyor' dedi.

İLK İMZALAR ATILDI





KAÇ DELEGE İMZASI GEREKİYOR?



Muhaliflerin seçimli kurultayı toplamak için en az 625 imzaya ihtiyacı var.

