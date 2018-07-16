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CHP'de kurultay için imza süreci başladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.07.2018 11:11 | Son Güncelleme

CHP’de olağanüstü kurultay için imza toplanmaya başladı. CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, 'Olağanüstü kurultay talep ediyoruz. İmza sürecini başlattık. Delegeler koşarak imza atmaya gidiyor' ifadelerini kullandı.

Seçimden sonra CHP’de başlayan liderlik tartışmasında bugün imza toplanmaya başlandı. Muharrem İnce, 15 gün içinde yeterli imza toplarsa, CHP 45 gün içinde olağanüstü kurultaya gidecek. İnce’ye yakın isimler, 81 ilde 900 civarında değişim isteyen delege olduğunu ve ilk iki günde gerekli imzanın yarıdan çoğunu toplayacaklarını belirtiyor.

"DELEGELER KOŞARAK İMZA ATMAYA GİDİYOR"

İmza toplama sürecine ilişkin açıklama yapan CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, 'Olağanüstü kurultay talep ediyoruz. İmza sürecini başlattık. Delegeler koşarak imza atmaya gidiyor' dedi.

İLK İMZALAR ATILDI

imzalar

KAÇ DELEGE İMZASI GEREKİYOR?

Muhaliflerin seçimli kurultayı toplamak için en az 625 imzaya ihtiyacı var.

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
Kılıçdaroğlu'ndan sakin ve politik siyasetçi zor bulursunuz..? AKP nin oyunu bu... Algı yaratıp, Kılıçdaroğlu'na karşı bayrak açıldı. Genel kurulda gaye İnce'nin prestiji yok edilecek...
bu ülke icin siz bilemiyorum da siz kendinizi yönetimiyorsurnuz ki nasıl iktidar olacaksınız ve de oy veren insanlar bu olayları idrak edemiyormusunuz biri ben diyo iğeri ben diyo ohdan sonra da diktadörlük diyorsunuz saray diyorsunuz malesef YAZIIIKK
kımıl koltuk gidiyor
işte budur
al buyur mhp seki sürecin aynısı chp de başlayacak . muharrem ince yi rngellemek için delege hilesine başvuracaklar sonuç yine bölünme ve yarımlardan birinin iktidara yaklaşması yalakalanması ile yine hiçbirşey değişmeyecek
BU SÜREÇ de ak parti sayasinde başladı bi şey i de beceremiyorsunuz be chp liler
eğer kılıçdar giderse, akp için kötü olacak.. chp , pkk ya, fetö ye vagon olduğu için , gerçek Türk kanı taşıyan chp liler partiden uzaklaşmışlar, akp oyları da bu yüzden artmıştı..şimdi kılıçdar giderse bu kitle chp ye dönecektir..kılıçdar adeta akp için oy kapısı idi.. gerçi ince de , anıtkabir yerine edirneye gidip terörist başını ziyaret etmişti.. o da (kılıçdar kadar olmasa da) yarım porsiyon terör yandaşı sayılır..
Kılıçdaroğlu istifa etmezse buraya yazıyorum. Chp Eskişehir başta olmak üzere elinde bulunan birçok yeri kaybedecek, ama ne farkeder :) İzmir'i alacağı için Kılıçdaroğlu bunu başarı sayar ve kaybeden akp olmuştur der. Şehirlerin %99'unu akp alsa, Kılıçdaroğlu yine akp kaybetmiştir der pohaha kehekehkeh xdxdxd
chp yi bu durumlara düşürenler utansın, yıllardır her seçimden hezimetle çıkan yönetim sanki hiç bir şey olmamış gibi görevlerine devam etmeleri ne kadar demokratiktir takdirinize, bunların iktidar olma gibi bir düşünceleri yok diyorlar ki biz sadece muhalefette kalalım, chp de bu zihniyet kesinlikle değişmesi lazım o kadar.
hiç bir alevi inceyi desteklemez. alevilerin çoğunluğu kılıçtaroğlu na oy veriyor partiden ziyade. kurultayda ince kazanamazsa parti mi kuracak rakip olarak mı gelecek orasıda ayrı bi konu.
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