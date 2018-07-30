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CHP'de kurultay için imza toplama süresi doldu! Gaye Usluer'den ilk açıklama

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.07.2018 18:11 | Son Güncelleme

CHP'de 16 Temmuz'da olağanüstü kurultay talebiyle başlayan imza toplama süreci bugün 17.30'da tamamlandı. CHP PM Üyesi Gaye Usluer, imzaların perşembe günü genel merkeze teslim edileceğini açıkladı.

CHP'de kurultay için imza toplama süresi doldu! Gaye Usluer'den ilk açıklama

CHP'de 16 Temmuz'da olağanüstü kurultay talebiyle başlatılan imza toplama süreci saat 17.30'da sona erdi. Muhaliflerin imzaları CHP Genel Merkezine teslimi için bir haftalık süreleri bulunuyor.

Tüzük gereği verilen bir haftalık süre, toplanan imzaların ulaştırılması, tasnifi, derlenmesi ve sunuma hazır hale getirilmesi için tanınıyor. 6 Ağustos Pazartesi gününe kadar imzaların parti genel merkezine sunulması gerekiyor.

Olağanüstü kurultay talebiyle imza toplayanların bu imzaları Genel Merkeze ulaştırmasıyla süreç tamamlanmış olacak. Teslim edilen imzalar Genel Merkez tarafından incelenecek.

Değerlendirme sonunda yeterli çoğunluk olan 625 imzaya ulaşılması durumunda ise Genel Merkezin 45 gün içerisinde kurultayı toplaması gerekiyor.

İMZALAR PERŞEMBE GÜNÜ TESLİM EDİLECEK

CHP PM Üyesi Gaye Usluer, imzaların perşembe günü genel merkeze teslim edileceğini açıkladı.

Yaşar Tüzün, "Bugün saat 17.30’da imza verme işlemi sona ermiştir. Noter Tasdikli yeterli sayıda imzayı birleştirerek Perşembe günü Genel Merkezimize teslim edeceğiz" ifadesini kullandı.

Gaye Usluer sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bugün saat 17.30’da imza verme işlemi sona ermiştir. Noter Tasdikli yeterli sayıda imzayı birleştirerek Perşembe günü Genel Merkezimize teslim edeceğiz. #DeğisimveUmutKurultayı’na destek veren tüm Delegelerimize yürekten teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

632 İMZA İDDİASI

CHP kulislerinden öğrenilen bilgiye göre ise 632 imza toplandı.

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