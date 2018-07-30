CHP'de kurultay için imza toplama süresi doldu! Gaye Usluer'den ilk açıklama

CHP'de 16 Temmuz'da olağanüstü kurultay talebiyle başlatılan imza toplama süreci saat 17.30'da sona erdi. Muhaliflerin imzaları CHP Genel Merkezine teslimi için bir haftalık süreleri bulunuyor.
Tüzük gereği verilen bir haftalık süre, toplanan imzaların ulaştırılması, tasnifi, derlenmesi ve sunuma hazır hale getirilmesi için tanınıyor. 6 Ağustos Pazartesi gününe kadar imzaların parti genel merkezine sunulması gerekiyor.
Olağanüstü kurultay talebiyle imza toplayanların bu imzaları Genel Merkeze ulaştırmasıyla süreç tamamlanmış olacak. Teslim edilen imzalar Genel Merkez tarafından incelenecek.
Değerlendirme sonunda yeterli çoğunluk olan 625 imzaya ulaşılması durumunda ise Genel Merkezin 45 gün içerisinde kurultayı toplaması gerekiyor.
CHP PM Üyesi Gaye Usluer, imzaların perşembe günü genel merkeze teslim edileceğini açıkladı.
Yaşar Tüzün, "Bugün saat 17.30’da imza verme işlemi sona ermiştir. Noter Tasdikli yeterli sayıda imzayı birleştirerek Perşembe günü Genel Merkezimize teslim edeceğiz" ifadesini kullandı.
Gaye Usluer sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bugün saat 17.30’da imza verme işlemi sona ermiştir. Noter Tasdikli yeterli sayıda imzayı birleştirerek Perşembe günü Genel Merkezimize teslim edeceğiz. #DeğisimveUmutKurultayı’na destek veren tüm Delegelerimize yürekten teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.
Bugün saat 17.30’da imza verme işlemi sona ermiştir. Noter Tasdikli yeterli sayıda imzayı birleştirerek Perşembe günü Genel Merkezimize teslim edeceğiz. ????#DeğisimveUmutKurultayı’na destek veren tüm Delegelerimize yürekten teşekkür ederiz. #değişimumuttur— Gaye Usluer (@GayeUsluer) 30 Temmuz 2018
CHP kulislerinden öğrenilen bilgiye göre ise 632 imza toplandı.
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