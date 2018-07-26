HABER

CHP'de kurultay için kaç imza toplandı? Flaş iddia

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.07.2018 08:04 | Son Güncelleme

CHP’de olağanüstü kurultay tartışmasında son 5 güne girildi. İmza sayısında muamma sürerken delegeler kurultay çağrıcıları ile genel merkezin kıskacına alındı. Genel merkezin 70 imzayı geri çektirdiği iddia edilirken Muharrem İnce’nin de devreye girdiği konuşuluyor.

CHP'de kurultay için kaç imza toplandı? Flaş iddia

CHP’de olağanüstü kurultay için imza toplama sürecinde sona yaklaşılırken gerilim büyüyor. Genel merkez ve kurultay imzacıları, kalan 5 günde ellerindeki tüm kozları kullanacak görünüyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurultayla ilgili son açıklamasında “İmzalar toplandıysa getirsinler, Genel Merkez yerinde duruyor” dedi. Kılıçdaroğlu’nun açıklamasına yanıt ise, “İmza vermenin son günü pazartesi saat 17.00’ye kadar, büyük değişim için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” oldu.

İMZA MUAMMASI

Kurultay Çağrı heyetine göre, kurultayı toplamak için gereken imza sayısına ulaşıldı. Kulislerde bu sayının 650’yi geçtiği konuşulurken genel merkez yöneticileri “algı operasyonu” yapıldığı görüşünde. Gerekli imzanın toplanmadığını ileri süren bazı yöneticiler tespitlerinin 500 civarında olduğunu söylüyor.

‘İMZALAR GERİ ÇEKTİRİLİYOR’ İDDİASI

Gazete Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre; imza sayısı ile ilgili farklı açıklamalar kafaları karıştırırken delegeleri ikna süreci daha da hızlandı. Delegeler hem genel merkez hem de kurultay çağrıcılarının kıskacı altında. İddialara göre Genel Merkez yönetimi il başkanları ve milletvekillerinin desteğiyle 70’e yakın delegenin imzasını noter kanalıyla geri çektirdi. Bu durum karşısında CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin de devreye girdiği, delegeleri arayarak “Dik durun” çağrısı yaptığı konuşuluyor. Kulislere göre, Kurultay için toplanan imzalar genel merkeze teslim edildikten sonra “çekilen imzalar” nedeniyle yeni bir tartışma yaşanabilir.

İL BAŞKANLARI ANKARA’YA ÇIKARMA YAPACAK

İmza verme sürecinde kritik dönemece girilirken il başkanları da harekete geçti. Ankara’ya çıkarma yapacak çok sayıda il başkanı CHP Ankara İl Başkanlığında yapacağı açıklamada yaşanan sürece dair bir değerlendirmede bulunacak. İl başkanlarının “yerel seçim öncesi kurultay talebi uygun değil” demesi bekleniyor.

KURULTAY 2-3 HAFTADA YAPILABİLİR

CHP’de kurultay süreci gelecek hafta başında netleşecek. Yeterli imza toplanmışsa CHP yönetimi 45 gün içinde kurultaya gitmek zorunda. Ancak kurultayın kaçınılmaz olması durumunda 45 günün beklenmeyeceği, 2-3 hafta içinde yapılabileceği konuşuluyor.

KURULTAY OLMASA DA REVİZYON KESİN

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, kurultay çağrılarıyla ilgili “Yeni süreçte partide ciddi değişiklikler olacaktır. Hiç kimse bundan endişe duymasın” dedi. Kılıçdaroğlu’nun bu sözleri bazı milletvekillerince “MYK’da bir değişim”, bazı milletvekillerince “Kurultayı Kılıçdaroğlu toplayacak” yorumlarına yol açtı. Parti kulislerinde ayrıca kurultay için yeterli imza toplanmaması durumunda Kılıçdaroğlu’nun MYK’da ciddi bir değişime gideceği, yerel seçimlerin ardından da kurultayı toplayıp aday olmayacağı konuşuluyor.


PARTNERTrafikte korku dolu anlar! Otobüs şoförü kadın sürücüye saldırdıTrafikte korku dolu anlar! Otobüs şoförü kadın sürücüye saldırdı
Abdulkadir Selvi'den dikkat çeken Akşener yazısı: Zor günler bekliyorAbdulkadir Selvi'den dikkat çeken Akşener yazısı: Zor günler bekliyor
İYİ Parti'de Meral Akşener depremi! Topluca istifa gündemdeİYİ Parti'de Meral Akşener depremi! Topluca istifa gündemde
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
CHP Kurultay Kongre Imza Kemal Kılıçdaroğlu

En Çok Okunan Haberler

Mustafa Ceceli eleştirilere yanıt verdi: İftira atıyorsan...

Mustafa Ceceli eleştirilere yanıt verdi: İftira atıyorsan...

Son dakika! Bedelli askerlik düzenlemesi yasalaştı: İşte merak edilen tüm detaylar

Son dakika! Bedelli askerlik düzenlemesi yasalaştı: İşte merak edilen tüm detaylar

Samsun'un İlkadım ilçesinde 'yok artık' dedirten olay! 2 lira için değer miydi?

Samsun'un İlkadım ilçesinde 'yok artık' dedirten olay! 2 lira için değer miydi?

Gemlik’te karaya vuran yunusu kestiler!

Gemlik’te karaya vuran yunusu kestiler!

Çocuklar Duymasın'da yeni sezon sürprizi şaşırttı

Çocuklar Duymasın'da yeni sezon sürprizi şaşırttı

Sosyal medyadan yardım istemişti... Bakan harekete geçti

Sosyal medyadan yardım istemişti... Bakan harekete geçti

İlginizi Çekebilir

Kılıçdaroğlu "Faiz artmazsa Erdoğan'ı kutlayacağım" dedi ama...

Kılıçdaroğlu "Faiz artmazsa Erdoğan'ı kutlayacağım" dedi ama...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika bedelli askerlik açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika bedelli askerlik açıklaması

İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray'ın basın toplantısındaki bu anlar tarihe geçer!

İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray'ın basın toplantısındaki bu anlar tarihe geçer!

Meral Akşener istifa etti mi? Akşener'den son dakika açıklaması: Kurultayda aday olmayacağım

Meral Akşener istifa etti mi? Akşener'den son dakika açıklaması: Kurultayda aday olmayacağım

Alpay Özalan'a İzmir şoku: Lütfen dışarı çıkar mısınız?

Alpay Özalan'a İzmir şoku: Lütfen dışarı çıkar mısınız?

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Sizden bi cacık olmaz
Diğer Haberler
Abdulkadir Selvi'den dikkat çeken Akşener yazısı: Zor günler bekliyor

Abdulkadir Selvi'den dikkat çeken Akşener yazısı: Zor günler bekliyor

İYİ Parti'de Meral Akşener depremi! Topluca istifa gündemde

İYİ Parti'de Meral Akşener depremi! Topluca istifa gündemde

İYİ Parti'de olağanüstü kurultay tarihi belli oldu!

İYİ Parti'de olağanüstü kurultay tarihi belli oldu!

Meral Akşener'in evinin önüne mektuplar bırakıldı

Meral Akşener'in evinin önüne mektuplar bırakıldı

CHP'de son dakika gelişmesi! Kılıçdaroğlu resti çekti

CHP'de son dakika gelişmesi! Kılıçdaroğlu resti çekti

Meral Akşener'in açıklamasının ardından İYİ Parti'den flaş karar

Meral Akşener'in açıklamasının ardından İYİ Parti'den flaş karar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.