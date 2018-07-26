CHP'de kurultay için kaç imza toplandı? Flaş iddia

CHP’de olağanüstü kurultay için imza toplama sürecinde sona yaklaşılırken gerilim büyüyor. Genel merkez ve kurultay imzacıları, kalan 5 günde ellerindeki tüm kozları kullanacak görünüyor.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurultayla ilgili son açıklamasında “İmzalar toplandıysa getirsinler, Genel Merkez yerinde duruyor” dedi. Kılıçdaroğlu’nun açıklamasına yanıt ise, “İmza vermenin son günü pazartesi saat 17.00’ye kadar, büyük değişim için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” oldu.
İMZA MUAMMASI
Kurultay Çağrı heyetine göre, kurultayı toplamak için gereken imza sayısına ulaşıldı. Kulislerde bu sayının 650’yi geçtiği konuşulurken genel merkez yöneticileri “algı operasyonu” yapıldığı görüşünde. Gerekli imzanın toplanmadığını ileri süren bazı yöneticiler tespitlerinin 500 civarında olduğunu söylüyor.
‘İMZALAR GERİ ÇEKTİRİLİYOR’ İDDİASI
Gazete Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre; imza sayısı ile ilgili farklı açıklamalar kafaları karıştırırken delegeleri ikna süreci daha da hızlandı. Delegeler hem genel merkez hem de kurultay çağrıcılarının kıskacı altında. İddialara göre Genel Merkez yönetimi il başkanları ve milletvekillerinin desteğiyle 70’e yakın delegenin imzasını noter kanalıyla geri çektirdi. Bu durum karşısında CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin de devreye girdiği, delegeleri arayarak “Dik durun” çağrısı yaptığı konuşuluyor. Kulislere göre, Kurultay için toplanan imzalar genel merkeze teslim edildikten sonra “çekilen imzalar” nedeniyle yeni bir tartışma yaşanabilir.
İL BAŞKANLARI ANKARA’YA ÇIKARMA YAPACAK
İmza verme sürecinde kritik dönemece girilirken il başkanları da harekete geçti. Ankara’ya çıkarma yapacak çok sayıda il başkanı CHP Ankara İl Başkanlığında yapacağı açıklamada yaşanan sürece dair bir değerlendirmede bulunacak. İl başkanlarının “yerel seçim öncesi kurultay talebi uygun değil” demesi bekleniyor.
KURULTAY 2-3 HAFTADA YAPILABİLİR
CHP’de kurultay süreci gelecek hafta başında netleşecek. Yeterli imza toplanmışsa CHP yönetimi 45 gün içinde kurultaya gitmek zorunda. Ancak kurultayın kaçınılmaz olması durumunda 45 günün beklenmeyeceği, 2-3 hafta içinde yapılabileceği konuşuluyor.
KURULTAY OLMASA DA REVİZYON KESİN
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, kurultay çağrılarıyla ilgili “Yeni süreçte partide ciddi değişiklikler olacaktır. Hiç kimse bundan endişe duymasın” dedi. Kılıçdaroğlu’nun bu sözleri bazı milletvekillerince “MYK’da bir değişim”, bazı milletvekillerince “Kurultayı Kılıçdaroğlu toplayacak” yorumlarına yol açtı. Parti kulislerinde ayrıca kurultay için yeterli imza toplanmaması durumunda Kılıçdaroğlu’nun MYK’da ciddi bir değişime gideceği, yerel seçimlerin ardından da kurultayı toplayıp aday olmayacağı konuşuluyor.
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