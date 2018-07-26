CHP'de kurultay için kaç imza toplandı? Flaş iddia

CHP’de olağanüstü kurultay için imza toplama sürecinde sona yaklaşılırken gerilim büyüyor. Genel merkez ve kurultay imzacıları, kalan 5 günde ellerindeki tüm kozları kullanacak görünüyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurultayla ilgili son açıklamasında “İmzalar toplandıysa getirsinler, Genel Merkez yerinde duruyor” dedi. Kılıçdaroğlu’nun açıklamasına yanıt ise, “İmza vermenin son günü pazartesi saat 17.00’ye kadar, büyük değişim için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” oldu.

İMZA MUAMMASI



Kurultay Çağrı heyetine göre, kurultayı toplamak için gereken imza sayısına ulaşıldı. Kulislerde bu sayının 650’yi geçtiği konuşulurken genel merkez yöneticileri “algı operasyonu” yapıldığı görüşünde. Gerekli imzanın toplanmadığını ileri süren bazı yöneticiler tespitlerinin 500 civarında olduğunu söylüyor.

‘İMZALAR GERİ ÇEKTİRİLİYOR’ İDDİASI



Gazete Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre; imza sayısı ile ilgili farklı açıklamalar kafaları karıştırırken delegeleri ikna süreci daha da hızlandı. Delegeler hem genel merkez hem de kurultay çağrıcılarının kıskacı altında. İddialara göre Genel Merkez yönetimi il başkanları ve milletvekillerinin desteğiyle 70’e yakın delegenin imzasını noter kanalıyla geri çektirdi. Bu durum karşısında CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin de devreye girdiği, delegeleri arayarak “Dik durun” çağrısı yaptığı konuşuluyor. Kulislere göre, Kurultay için toplanan imzalar genel merkeze teslim edildikten sonra “çekilen imzalar” nedeniyle yeni bir tartışma yaşanabilir.