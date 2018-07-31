CHP'de kurultay için kaç imza toplandı? Yeterli imza toplandı mı? Barış Yarkadaş imza sayısını açıkladı

CHP'de olağanüstü kurultay için kaç imza toplandı? CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş Yol Tv'de katıldığı canlı yayında toplanan imza sayısına ilişkin iddialarda bulundu.

YARKADAŞ: 632 İMZA TOPLANDI



Yarkadaş açıklamasında, "632 delegenin ıslak imzalı mektubu toplanarak Muharrem İnce'nin Hoşdere'deki ofisine teslim edildi. Yaşar Tüzün, Gaye Usluer, Mehmet Siyam Kesimoğlu'ndan oluşan çağrı grubu bu 632 imzayı bugün tasnif etti ve 632 imzanın ellerinde olduğunu gördüler" dedi.

Muhaliflerin olağanüstü kurultay için en az 625 imzayı bir hafta Genel Merkeze sunması gerekiyor. CHP'li Gaye Usluer ve Muharrem İnce imza işleminin sona ermesinin ardından yaptıkları açıklamalarda 2 Ağustos Perşembe günü toplanan imzaların Genel Merkez'e iletileceğini duyurdu.

GAYE USLUER: PERŞEMBE GÜNÜ TESLİM EDİLECEK



CHP PM üyei Gaye Usluer ise akşam saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "Bugün saat 17.30’da imza verme işlemi sona ermiştir. Noter Tasdikli yeterli sayıda imzayı birleştirerek Perşembe günü Genel Merkezimize teslim edeceğiz" ifadelerini kullandı.

MUHARREM İNCE'DEN AÇIKLAMA



Öte yandan Muharrem İnce de twitter hesabından yaptığı açıklamada "Olağanüstü Kurultay için imza toplayan arkadaşlarımızın imzaları teslim etmek için 6 Ağustos 2018’e kadar hakları vardır. Ancak imzaları 2 Ağustos 2018 Perşembe günü Genel Merkezimize teslim edeceklerini açıkladılar. Bunun haricindeki haber ve yorumlara itibar etmeyiniz" dedi.



