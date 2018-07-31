CHP'de kurultay için toplanan '69 imza'nın sırrı: Pazarlık yapılıyor

CHP'de 16 Temmuz'da olağanüstü kurultay talebiyle başlayan imza toplama süreci dün 17.30'da tamamlandı. Herkes "CHP'de kurultay için yeterli imza toplandı mı? Kaç imza toplandı?" sorularına yanıt ararken, muhalif kesimden ilk açıklama CHP PM üyesi Gaye Usluer ve CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'den geldi.

Usluer, "Noter Tasdikli yeterli sayıda imzayı birleştirerek Perşembe günü Genel Merkezimize teslim edeceğiz." ifadelerini kullanırken, Tüzün de aynı mesajı paylaştı.

Muharrem İnce de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Olağanüstü Kurultay için imza toplayan arkadaşlarımızın imzaları teslim etmek için 6 Ağustos 2018’e kadar hakları vardır. Ancak imzaları 2 Ağustos 2018 Perşembe günü Genel Merkezimize teslim edeceklerini açıkladılar. Bunun haricindeki haber ve yorumlara itibar etmeyiniz” ifadelerini kullandı.

Genel Merkez'den ise yeterli imzaların toplanmadığı iddia edilirken, Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür toplanan imzalarla ilgili çok konuşulacak bir iddiayı gündeme getirdi.