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CHP'de kurultay için toplanan '69 imza'nın sırrı: Pazarlık yapılıyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.07.2018 07:25 | Son Güncelleme

CHP'de olağanüstü kurultay talebiyle başlayan imza toplama sürecinde 'Yeterli imza toplandı mı? Kaç imza toplandı?' sorularına yanıt ararken, gazeteci Mahmut Övür'den çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. 'Muhalifler arasındaki savaş bitmeyecek' diyen Övür, 69 imzanın Böke-Cihaner ekibince toplandığı ve 'pazarlık gücü' olarak kullanıldığını belirtti.

CHP'de kurultay için toplanan '69 imza'nın sırrı: Pazarlık yapılıyor

CHP'de 16 Temmuz'da olağanüstü kurultay talebiyle başlayan imza toplama süreci dün 17.30'da tamamlandı. Herkes "CHP'de kurultay için yeterli imza toplandı mı? Kaç imza toplandı?" sorularına yanıt ararken, muhalif kesimden ilk açıklama CHP PM üyesi Gaye Usluer ve CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'den geldi.

Usluer, "Noter Tasdikli yeterli sayıda imzayı birleştirerek Perşembe günü Genel Merkezimize teslim edeceğiz." ifadelerini kullanırken, Tüzün de aynı mesajı paylaştı.

Muharrem İnce de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Olağanüstü Kurultay için imza toplayan arkadaşlarımızın imzaları teslim etmek için 6 Ağustos 2018’e kadar hakları vardır. Ancak imzaları 2 Ağustos 2018 Perşembe günü Genel Merkezimize teslim edeceklerini açıkladılar. Bunun haricindeki haber ve yorumlara itibar etmeyiniz” ifadelerini kullandı.

Genel Merkez'den ise yeterli imzaların toplanmadığı iddia edilirken, Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür toplanan imzalarla ilgili çok konuşulacak bir iddiayı gündeme getirdi.

'69 İMZAYI BÖKE-CİHANER EKİBİ 'PAZARLIK GÜCÜ' OLARAK TOPLADI'

"CHP kurultayı ve 69 imzanın sırrı" başlıklı bugünkü yazısında Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün "559 imza elimizde 69'u da postada. Toplam 628 imza topladık" açıklamasına dikkat çekerken, "Buradaki 69 sayısı önemli çünkü CHP kulislerinde bu imzaların Selin Sayek Böke-İlhan Cihaner ekibince toplandığı ve 'pazarlık gücü' olarak kullanıldığı söyleniyor. Daha önce de yazdım, imzalar toplansa bile muhalifler arasındaki savaş bitmeyecek, hatta sürprizler bile yaşanacak." iddasında bulundu.

'İNCE KILIÇDAROĞLU İLE GÖRÜŞMEK İSTİYOR'

Muharrem İnce'nin Halk TV'de söylediklerini yeni bir pazarlık olarak niteleyen CHP'lilerin olduğunu savunan Övür, "Yayını izleyen deneyimli bir CHP'li, İnce'nin, 'Genel başkanla görüşeceğim, ona söyleyeceklerim var. Turpun büyüğü heybede' sözünü şöyle yorumluyor:
İnce, 'Ben Kemal Bey'le masaya oturmaya hazırım. Özel görüşmek istiyorum' derken çok açık biçimde 'Beni veliaht ilan et' demek istiyor.' Gördüğünüz gibi hesap içinde hesap var. Her CHP'li söze başlarken, 'Türkiye'nin onca sorunu varken, iç işlerimizle uğraşmayalım' diyor ama kendi parti içi iktidar savaşından da vazgeçmiyor. Bu konuda en kötü sınavı da kendilerini 'sol' diye niteleyen kesimler veriyor." ifadelerine yer verdi.


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