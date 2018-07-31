CHP'de kurultay için toplanan '69 imza'nın sırrı: Pazarlık yapılıyor

CHP'de 16 Temmuz'da olağanüstü kurultay talebiyle başlayan imza toplama süreci dün 17.30'da tamamlandı. Herkes "CHP'de kurultay için yeterli imza toplandı mı? Kaç imza toplandı?" sorularına yanıt ararken, muhalif kesimden ilk açıklama CHP PM üyesi Gaye Usluer ve CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'den geldi.
Usluer, "Noter Tasdikli yeterli sayıda imzayı birleştirerek Perşembe günü Genel Merkezimize teslim edeceğiz." ifadelerini kullanırken, Tüzün de aynı mesajı paylaştı.
Muharrem İnce de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Olağanüstü Kurultay için imza toplayan arkadaşlarımızın imzaları teslim etmek için 6 Ağustos 2018’e kadar hakları vardır. Ancak imzaları 2 Ağustos 2018 Perşembe günü Genel Merkezimize teslim edeceklerini açıkladılar. Bunun haricindeki haber ve yorumlara itibar etmeyiniz” ifadelerini kullandı.
Genel Merkez'den ise yeterli imzaların toplanmadığı iddia edilirken, Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür toplanan imzalarla ilgili çok konuşulacak bir iddiayı gündeme getirdi.
'69 İMZAYI BÖKE-CİHANER EKİBİ 'PAZARLIK GÜCÜ' OLARAK TOPLADI'
"CHP kurultayı ve 69 imzanın sırrı" başlıklı bugünkü yazısında Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün "559 imza elimizde 69'u da postada. Toplam 628 imza topladık" açıklamasına dikkat çekerken, "Buradaki 69 sayısı önemli çünkü CHP kulislerinde bu imzaların Selin Sayek Böke-İlhan Cihaner ekibince toplandığı ve 'pazarlık gücü' olarak kullanıldığı söyleniyor. Daha önce de yazdım, imzalar toplansa bile muhalifler arasındaki savaş bitmeyecek, hatta sürprizler bile yaşanacak." iddasında bulundu.
'İNCE KILIÇDAROĞLU İLE GÖRÜŞMEK İSTİYOR'
Muharrem İnce'nin Halk TV'de söylediklerini yeni bir pazarlık olarak niteleyen CHP'lilerin olduğunu savunan Övür, "Yayını izleyen deneyimli bir CHP'li, İnce'nin, 'Genel başkanla görüşeceğim, ona söyleyeceklerim var. Turpun büyüğü heybede' sözünü şöyle yorumluyor:
İnce, 'Ben Kemal Bey'le masaya oturmaya hazırım. Özel görüşmek istiyorum' derken çok açık biçimde 'Beni veliaht ilan et' demek istiyor.' Gördüğünüz gibi hesap içinde hesap var. Her CHP'li söze başlarken, 'Türkiye'nin onca sorunu varken, iç işlerimizle uğraşmayalım' diyor ama kendi parti içi iktidar savaşından da vazgeçmiyor. Bu konuda en kötü sınavı da kendilerini 'sol' diye niteleyen kesimler veriyor." ifadelerine yer verdi.
Son dakika! 2018 YKS sonuçları açıklandı! Tercihler ne zaman?
ABD Başkanı Donald Trump'tan şaşırtan İran açıklaması: Hiçbir şart olmadan görüşmeye hazırım
Mısır'da hastanede büyük şok! Akılalmaz olay
Habertürk canlı yayınında Nagehan Alçı ile Didem Arslan Yılmaz arasında gerginlik
Muharrem İnce'den son dakika imza açıklaması
MHP'den bir Devlet Bahçeli klibi daha! Bahçeli yine ders almadı
Ankara'da 8 yıl önce yeni doğan bebeğini balkondan atarak öldürdü, Sakarya'da operasyonla yakalandı!
İstanbul Güngören'de kadın turist dehşeti yaşadı!
YKS sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? Üniversite tercih sayfası ne zaman açılacak?
'Ölüler ülkesine geçiş kapısı' açılıyor!
Hastanelerde yeni dönem! Jandarma resmen göreve başladı
Bunlar da Rusya'nın zalımları!
Okuyucu Yorumları 0 yorum