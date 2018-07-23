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CHP'de kurultay için toplanan son imza sayısı açıklandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.07.2018 14:58 | Son Güncelleme

CHP'de olağanüstü kurultay için toplanan imzalarda ulaşılan son sayı açıklandı. Yaşar Tüzün, şu ana kadar kendilerine ulaşan imza sayısının 606'ya ulaştığını söyledi. Olağanüstü kurultay için toplanan imza sürecine ilişkin CHP yönetiminden de açıklama geldi.

CHP'de kurultay için toplanan son imza sayısı açıklandı

CHP PM üyesi Gaye Usluer olağanüstü kurultay için 5 günde toplanan imza sayısını 20 Temmuz Cuma günü 604 olarak açıklamıştı. CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, bugün olağanüstü kurultay için şu ana kadar ulaştıkları imza sayısının 606 olduğunu söyledi. Kurultay için 625 imzaya ihtiyaç varken, imzacıların bazılarının imzasını geri çektiği iddiası da Tüzün tarafından yalanlandı.

Çağdaşses'te yer alan habere göre, Tüzün, "Delegenin iradesine ipotek konulmak isteniyor. Arkadaşlarım özgür iradesiyle notere gidiyor. Hiçbir delege arkadaşımız baskıyla imzasını geriye almaz. Bize intikal etmiş, imzamı geriye aldım diyen yok. Aksine ‘bugüne kadar vermemiştim, imza vermeye gidiyorum’ diyen delege arkadaşlarımız var" ifadelerini kullandı. CHP’de 24 Haziran’dan sonra başlayan imza restleşmesinde muhalefet, genel merkezin imza davetini reddederken, tüzükte yazan 15 günlük sürenin kullanılacağını yine kaydetti. İmza toplama süresi 30 Temmuz’da sona eriyor.

CHP YÖNETİMİNDEN AÇIKLAMA

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, Kurultay tartışmalarına ilişkin bir soru üzerine "Olağanüstü kurultay süreci tüzüğümüzde belirtildiği şekilde yürüyor. Partinin iç işidir. Toplayan arkadaşlarımız topladıkları imzayı getirirlerse, tüzüğe uygun olarak gereği yapılır, yapılacaktır. Ancak bu baskı iddialarının gerçekle hiç bir ilgisi yoktur. Baskı iddiasını haklı kılacak bir tablo da yoktur. Delegelere baskı yapılıyor demenin bir anlamı yok. 'Yeterli sayı bulunmadan da 604 varsa kurultayı toplayacağım buyurun getirin' demiştir genel merkez genel bakanımızın talimatı üzerine. Bunu bırakalım kendi mecrasında yürüsün. Türkiye'nin esaslı meseleleri var onlara bakacağız" dedi.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
hayret, kılıçdarın kılı kıpırdamıyo ya.. bu kadar pişkinliğe, yüzsüzlüğe pes vallahi.. halk istemiyor , herifin umurunda değil,.. parti içi istemiyor, yine umurunda değil.. kandilden mi, fetöden mi korkuyor, anlamadım gitti...
Memleket değilde koltuk derdine düşenler yarın halkın içine çıkamaz.
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