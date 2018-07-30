CHP'de kurultay krizi! İmza toplama süresi sona erdi, muhalifler yeterli sayıyı bulamadı

CHP'de olağanüstü kurultay için imza toplama süresi 17.30 itibariyle sona erdi.

"MUHALİFLER KURULTAY İÇİN YETERLİ SAYIYI BULAMADI"

Konuyla ilgili açıklama yapan 24 Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, "CHP'li muhalifler kurultay için yeterli sayıyı bulamadı. Aslında 400'ü hiç geçemediler. 500'ü geçtik gibi açıklamalar psikolojik argüman olarak kullanıp acaba sayıyı artırabilir miyiz diye hesap ettiler. Fakat o sayıyı bulamadılar." dedi.

Öte yandan CHP'ye yakın medya kaynaklarının CHP kulislerinden paylaştığı bilgiye göre 615 imzaya ulaşılabildi. Söz konusu imza sayısı, olağanüstü kurultayı toplamak için yeterli değil.

