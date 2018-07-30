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CHP'de kurultay krizi! İmza toplama süresi sona erdi, muhalifler yeterli sayıyı bulamadı

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.07.2018 17:47 | Son Güncelleme

CHP'de olağanüstü kurultay için imza toplama süresi 17.30 itibariyle sona erdi. CHP'li muhaliflerin kurultay için yeterli sayıyı bulamadığı açıklandı.

CHP'de olağanüstü kurultay için imza toplama süresi 17.30 itibariyle sona erdi.

"MUHALİFLER KURULTAY İÇİN YETERLİ SAYIYI BULAMADI"

Konuyla ilgili açıklama yapan 24 Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, "CHP'li muhalifler kurultay için yeterli sayıyı bulamadı. Aslında 400'ü hiç geçemediler. 500'ü geçtik gibi açıklamalar psikolojik argüman olarak kullanıp acaba sayıyı artırabilir miyiz diye hesap ettiler. Fakat o sayıyı bulamadılar." dedi.

Öte yandan CHP'ye yakın medya kaynaklarının CHP kulislerinden paylaştığı bilgiye göre 615 imzaya ulaşılabildi. Söz konusu imza sayısı, olağanüstü kurultayı toplamak için yeterli değil.

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
ulan bir chp olarak sizlerden utanıyorum medeniyetten uzaksınız akp gibi tek adamlığı seçtiniz artık oy moy yok size halk deyişim istedi koltuk sevdalı vekillerde karşı çıktı ayıptır yahuu
elinizdeki belediyelerde gider inşallah
Ne farkeder ki? 650 değil 400 olsun. 250 imza bile toplanmış olsa adamın bunu kendine yediremeyip kurultaya gitmesi gerekirdi. Madem kendine çok güveniyor tekrar seçilir daha güçlü olur ana nerdeee. Chp’nin düştüğü duruma bak iktidarı bırakın kendi partimizdeki yetersiz adamı bile indiremiyoruz. arkadaş nasıl bir ülke burası cumhurbaşkanından başbakanından parti başkanından kulüp başkanından muhtarına kadar koltuğa bi oturanı asla kaldıramıyorsun
artık başkanlık var chp hdp mhp boş.. siyasi parti defteri kapandı .. chp neyin kavgasını yapıyor
şike vardır onda şikeee.ne chp ne muarrem neden kılıçdaroğlu ve nede chp zihniyetli başka biri bu ülkede iktidar olamaz
Kaybeden CHP olacak En azından benim ailemin İZMİR den 4 oyunu Yerel seçimlerde alamayacak. İktidardaki parti kimse Yerel seçimlerdede o partiye oy verilmeli İkt,idar partisi dısındaki bir parti yerel seçimi alınca o sehir hizmet alamıyor. Olduğu yerde sayıyor. İzmir de bu durumda . CHP Bu kafayla sittinsene ikdidara gelemeyeceğine göre bundan sonra İzmir de de Oylar AKP ye Hayırlı olsun
Kılıçdaroğlu olduğu sürece CHPye oy vermeyeceğim. Koltuk hastası #kicildaroglu
parti içinde birbirinizi yiyip duruyorsunuz. sonra niye halk bize oy vermiyor. kendi içinizdeki problemleri halledemiyorsunuz. bir CHP li olarak alayınızın değişmesini gerektiğini düşünüyorum. siz bu kafayla daha çok oy kaybedersiniz
Çünkü koltuk çok tatlıydı, kimse vazgeçmek istemiyordu! Muharrem İnce yi severim. KK boşuna öne sürmedi. Koltuğunu ve imparatorluğunu garanti altına aldı. CHP benim için bitmiştir.
Kılıçtaroğlu daha neyi zorluyorsun daha ne kadar rezil edeceksin bu partiyi ve daha ne kadar palyaçoluk yapıcasın ülkeye bırak istafa et etki yenilikler olsun. Ve bu parti senin gibilerine kaldığı içinde yazıklar olsun.
bu miilet bu muhalefet oldukca akp den kurtulamaz yazık bu ülkeye bu kadar kalitesiz siyaset ve siyasetci
anlasildi chp nolunecek mhp gibi
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