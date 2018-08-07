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CHP'de kurultay krizini derinleştirecek açıklama

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.08.2018 15:40 | Son Güncelleme

CHP'li Yaşar Tüzün, '1030 doğal delegenin 630'u kurultay için imza attı.' dedi. CHP yönetiminden dün yapılan açıklamada '569 imza geçerli, 31 kişi imzalarını geri çekmiş' denilmişti.

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, 'İmzalarını geri çeken 31 kişiyi görmek isteriz' ifadelerini kullandı.

Yaşar Tüzün açıklamasında şunlar kaydetti:

Kurultay yapılması yönünde 630 arkadaşımız bizzat notere giderek iradesini beyan etti. Dolayısıyla eğer hemen yerel seçim öncesi MYK değişiyorsa Kurultay da yapılabilir, kurultay da toplanabilir diyoruz. Bir delege notere niçin imzaya gider? Notere gitmesinin temel sebebi bu irade beyanında bulunmasıdır. Yani olağanüstü kurultay çağrısına imza atmak için gitmiştir.

Seçilmiş delegelerimizi, doğal delegelerimizi çıkardığımızda 1030 seçilmiş delegemiz vardır. 630 tanesi bizzat notere gidip bu beyannameyi imzalamışsa geriye 400 kişi kalmıştır. Bu ne demektir? CHP'nin örgütü, CHP'nin tabanı, CHP'nin seçilmiş kurultay delegesinin yüzde 60'ı değişim istemektedir ve kurultay istemektedir.

Bizim yapmış olduğumuz resmi müracaatta şunu ifade etmek istedik. Bizlerin teslim ettiği iki dosyayı ve 630 irade beyanını kamuoyu ile paylaşmadan, bu çağrı grubundan temsilcilerin çağrılarak onların nezaretinde açıklanmasını bekliyorduk.

Ne kadar arkadaşımız imzasını geri çekmiş? Evet yetkili arkadaşlarımız 31 olduğunu söyledi ama biz bunu görmek istiyoruz. Gerçekten 31 mi, 41 mi bilmiyoruz?

Buradan tüm halkımıza ve kurultay delegelerimize seslenmek istiyoruz. Önümüzdeki günlerde MYK toplantısı sonrası mutlaka bir açıklama yapacaktır. Bugüne kadar yetkili arkadaşlarımız ve yönetici arkadaşlarımızın beyanı geçerli olabilir. 630 delege arkadaşımızın bu beyanı imzaladıktan sonra, 570'i geçemezsiniz, 470'i geçemezsiniz açıklamalarını ciddi bulmadığımızı ifade ediyoruz.

Bu kurultayın toplanması için saygıdeğer genel başkanımızın bir açıklama yapacağını ve bu açıklamadan sonra bizler de yol haritamızı belirleyeceğimizi ifade etmek isterim.

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Anahtar Kelimeler:
CHP Olağanüstü Kurultay

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Kıymetli chp seçmeni, 600 oyu saymaktan aciz olanlara bu ülkenin yönetimini emanet etmeyin. Bunlara oy vermeyin ki tarihin tozlu sayfalarına utanç içinde gömülsünler. Sakın bunları cumhuriyetin başındaki chp ile karıştırmayın. O zaman gazi mustafa kemal var iken bugün partinin başında bir avuç beceriksiz ve basiretsiz zavallılar var. Bu partiyi bitirin ki sol oyları toplayacak alternatif parti kurulsun
CHP yönetiminde hile entrika, ayak oyunları komplo kurma yasaya tüzüğe aykırı iş çevirmede ustalar. Hele son zamandaki yönetim kademesinin yanında "Jeyar" masum kalır.
%40 olsa bile önemsemeyen ey kılıçtaroğlu tayyip de % 40 ı önemsemeyince niye götünü yırtıyorsun...
ülkenin yüzde ellisinin seçtiği ülke başkan ve chp’nin yüzde ellisinden azı tarafından savunulan parti başkanı... bu ülke tabi ki bu durumda olur.
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