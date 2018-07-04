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CHP'de 'Kurultay' sesleri! Aziz Kocaoğlu'ndan bildiri hazırlığı

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.07.2018 08:11 | Son Güncelleme

Muharrem İnce'nin 'Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Onursal başkanlık önerdim' açıklamasının ardından CHP'de liderlik tartışması başladı. Genel Merkez'den 'gündemimizde yok' açıklamasına rağmen, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'ndan flaş bir hamle geldi.

CHP'de 'Kurultay' sesleri! Aziz Kocaoğlu'ndan bildiri hazırlığı

CHP'de olağanüstü kurultay noktasında tavrı merakla beklenen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'kararını berdi. Kocaoğlu'nun genel başkanlıkta değişim mesajı içeren bir bildiri hazırladığı ve bu bildiriyi birkaç gün içerisinde kamuoyu ile paylaşacağı öğrenildi.

Gerçek İzmir'in haberine göre; Kocaoğlu'nun bu doğrultuda İzmir'deki kurultay delegeleri ve belediye başkanlarını telefonla arayarak "24 Haziran seçim sonuçları parti içinde bir değişim arzusunu gösteriyor. Genel Başkan'ın da bu değişime öncülük etmesi gerek. Bu konuyla ilgili kamuoyuna açıklama yapacağım. Herhangi bir desteğinizi istemek için aramadım. Bilginiz olmasını istedim" dediği öğrenildi.

Kocaoğlu, 24 Haziran sürecindeki saha çalışmalarında yaptığı konuşmalarda İnce'nin CHP'yi toparladığı ve şaha kaldırdığına yönelik mesajlar vermişti.

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CHP Kurultay Aziz Kocaoğlu izmir muharrem ince kemal kılıçaroğlu

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Muharrem inceden genel başkan da olmaz böyle insanlara Zıpır denir
ha gayret kurtulalım kemal dan
bir İzmirli olarak ince gelmezse belediyede CHP de oy vermeyeceğim .(Biz İzmirliyiz son noktayı koymak bize düşer...;)
ince ince geliyor...
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