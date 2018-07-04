CHP'de 'Kurultay' sesleri! Aziz Kocaoğlu'ndan bildiri hazırlığı

CHP'de olağanüstü kurultay noktasında tavrı merakla beklenen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'kararını berdi. Kocaoğlu'nun genel başkanlıkta değişim mesajı içeren bir bildiri hazırladığı ve bu bildiriyi birkaç gün içerisinde kamuoyu ile paylaşacağı öğrenildi.
Gerçek İzmir'in haberine göre; Kocaoğlu'nun bu doğrultuda İzmir'deki kurultay delegeleri ve belediye başkanlarını telefonla arayarak "24 Haziran seçim sonuçları parti içinde bir değişim arzusunu gösteriyor. Genel Başkan'ın da bu değişime öncülük etmesi gerek. Bu konuyla ilgili kamuoyuna açıklama yapacağım. Herhangi bir desteğinizi istemek için aramadım. Bilginiz olmasını istedim" dediği öğrenildi.
Kocaoğlu, 24 Haziran sürecindeki saha çalışmalarında yaptığı konuşmalarda İnce'nin CHP'yi toparladığı ve şaha kaldırdığına yönelik mesajlar vermişti.
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