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CHP'de kurultay tartışmasında ipler gerildi: Belediye başkanlarına sıkı markaj ve tehdit

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.07.2018 09:47 | Son Güncelleme

CHP'de olağanüstü kurultay için imzalar toplanmaya devam ederken, Genel Merkez ve muhalifler arasındaki ipler kopma noktasına geldi. Hürriyet yazarı Deniz Zeyrek, bugünkü yazısında imza sürecinde tarafların belediye başkanları ve delegelere baskı yaptığını iddia ederken, bir belediye başkanının kurultaycı ekip tarafından aranıp tehdit edildiğini yazdı.

CHP'de kurultay tartışmasında ipler gerildi: Belediye başkanlarına sıkı markaj ve tehdit

Hürriyet yazarı Deniz Zeyrek, kurultay tartışmasının sürdüğü CHP'de tarafların belediye başkanlarını sıkı markaja aldığını söyledi. Zeyrek, bir belediye başkanının kurultaycı ekip tarafından aranıp, "İmzalar toplandıktan sonra trene binmenin bir faydası olmayacak" diye tehdit edildiğini aktardı.

Zeyrek'in aktarımına göre "Güneydoğu’da bir il başkanı, bir hemşerisini batıda bir belediyeye yerleştirmek için 4 yıldır uğraşıyormuş. Batıdaki belediyenin başkanı geçen hafta aramış ve '10 kadron hazır. Kurultay için imza verin yeter" demiş.

Zeyrek, "Topuklu Efe’ ile ‘Yılmaz Hoca’nın kurultay tepkisi" başlığıyla yayımlanan yazısında şu ifadeleri kullandı;

CHP’deki kurultay tartışmaları konusunda geçen hafta yazdığım yazı nedeniyle gelen yüzlerce telefon ve mesajdan işin delegeler kadar belediye başkanları üzerinden ilerlediğini fark ettim. Taraflar, başkanlara sıkı markaj yapıyormuş.

Örneğin, nüfus açısından Türkiye’nin ilk 30 yerleşim yeri arasında yer alan bir belediyenin başkanı, kurultaycı ekibin kendisini arayıp “İmzalar toplandıktan sonra trene binmenin bir faydası olmayacak” dediğini aktardı.

Güneydoğu’da bir il başkanı, bir hemşerisini batıda bir belediyeye yerleştirmek için 4 yıldır uğraşıyormuş. Batıdaki belediyenin başkanı geçen hafta aramış ve “10 kadron hazır. Kurultay için imza verin yeter” demiş.

Daha neler neler...

Biliyorsunuz, bazı başkanlar da saflarını açıkladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu “Kurultay”, Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu“Değişim” dedi. Buna karşın Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ile Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı, namı diğer “Topuklu Efe” Özlem Çerçioğlu “Kurultay istemiyoruz” diyen başkanlar oldu.

Ben CHP içinde sağduyunun sesi olarak gördüğüm Yılmaz Büyükerşen’in, yani “Yılmaz Hoca”nın tavrını merak ediyordum. Arayıp sordum: “Hocam siz nerede duruyorsunuz?”

Her zamanki sakinliği ile bir yanıt vermesini beklerken, çok üst perdeden girdi:

“Saçma, zamansız bir çıkış”.

Neden böyle düşündüğünü sorunca da çok teknik bir yanıt verdi:

“Kurultay yapmak dert değil. Değişim her zaman olur. Genel yönetim, politikalar, yöneticileri güvence altına alan yamalı bohça gibi tüzük değişir. Ancak yerel seçimler çok yakın ve biz öncesinde araziye inmeliyiz, adayları ilan etmeliyiz. Ağustos bayramdır, tatildir geçer gider. Eylül okul açılır, ekim halk tarlada sabanda. Geriye üç-beş ay kalır.”

“Peki Kurultay yapılmasının buna ne zararı olur? Değişim partiyi neden güçlendirmesin?” soruma Büyükerşen şu yanıtı verdi:

“Kurultayı kim kazanırsa kazansın, partide bir çatlama olur. Hem seçmen gözünde iyi olmaz, hem kaybeden taraf çalışmaz. Seçime bu kadar az kalmışken yapılacak kurultay stratejik değil ve zamansızdır. Kişiler değil parti açısından sonuç önemlidir. Biz partiyi düşünmeliyiz”.

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CHP Kurultay Imza belediye başkanı Eskişehir Deniz Zeyrek Yılmaz Büyükerşen

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
Değisim olmaz ve bu koltuk savasları devam ederse İzmirde Yasayan Bir CHP li olarak diyorumki CHP Belediye Baskanlığı seçimlerinde İZMİR i bile alamayacak En azından Benim Ailemden gelecek 4 oyu yok sayın
afferin zevk veriyorsunuz kenal abi godicisin hazirliklara basla
Koltuğa oturan kalkmasınıda bilmeli.
yüce mevla %22yi bu adamla mahkum etmiş. ilahi adalet dedikleri bu olsa gerek. ne yapsalar da kurtulamıyorlar. %22 lütfen chp ye oy vermeye devam edin. :)
bence merkezin yaptıklarını kurultaycılar yapıyor diye yansıtıyorlar, kurultaycının elinde ne yetki var ki tehdit edecek, ama merkez zaten yönetim konumunda, bütün ipler onun elinde. gandi ve ekibi gitmemek için elinden geleni yapıyor. aynı bahçeli gibi bir misyonu var bu adamın, görevi bu partiyi belirli bir seviyede tutarak ortam idare etmek. yaşananların başka bir açıklaması yok.
hergün yeni birşey artık millet sıkıldı sizden birşey olayacağını belli ettiniz belediye seçimlerindede elinizdekşlerdende olacaksanız
Anlaşıldı.. Sn.İnce yine husrana uğrayacak. Tek adam ideolijisi galip.
kEMAL BEY KORKUNMU VAR YAP KURULTAYI HERKES BOYUNUN ÖLÇÜSÜNÜ ALSIN. KOLTUK SEVDASINDA OLMAYIN. KOLTUK SEYDALISI DEĞİLİM DİYORSUNUZYA NEDEN YAPIN KURULTAYI BİTSİN BU KARGAŞA O KADAR BASİT
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