CHP'de kurultay tartışmasında ipler gerildi: Belediye başkanlarına sıkı markaj ve tehdit

Hürriyet yazarı Deniz Zeyrek, kurultay tartışmasının sürdüğü CHP'de tarafların belediye başkanlarını sıkı markaja aldığını söyledi. Zeyrek, bir belediye başkanının kurultaycı ekip tarafından aranıp, "İmzalar toplandıktan sonra trene binmenin bir faydası olmayacak" diye tehdit edildiğini aktardı.

Zeyrek'in aktarımına göre "Güneydoğu’da bir il başkanı, bir hemşerisini batıda bir belediyeye yerleştirmek için 4 yıldır uğraşıyormuş. Batıdaki belediyenin başkanı geçen hafta aramış ve '10 kadron hazır. Kurultay için imza verin yeter" demiş.

Zeyrek, "Topuklu Efe’ ile ‘Yılmaz Hoca’nın kurultay tepkisi" başlığıyla yayımlanan yazısında şu ifadeleri kullandı;



CHP’deki kurultay tartışmaları konusunda geçen hafta yazdığım yazı nedeniyle gelen yüzlerce telefon ve mesajdan işin delegeler kadar belediye başkanları üzerinden ilerlediğini fark ettim. Taraflar, başkanlara sıkı markaj yapıyormuş.

Örneğin, nüfus açısından Türkiye’nin ilk 30 yerleşim yeri arasında yer alan bir belediyenin başkanı, kurultaycı ekibin kendisini arayıp “İmzalar toplandıktan sonra trene binmenin bir faydası olmayacak” dediğini aktardı.