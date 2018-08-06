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CHP'de 'Kurultay yok' kararından sonra muhaliflerden ilk açıklama

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.08.2018 17:51 | Son Güncelleme

CHP'den kurultay için yapılan açıklamada yeterli imza sayısına ulaşılamadığı belirtildi ve 'Kurultay yok' denildi. CHP yönetiminden gelen 'kurultay yok' açıklamasının ardından muhaliflerden de cevap gecikmedi. 'Çağrı heyeti' basın açıklamasında kurultay yapmamak için sayılarla oynandığı ileri sürüldü.

CHP'de 'Kurultay yok' kararından sonra muhaliflerden ilk açıklama

CHP'de 24 Haziran seçimleri sonrası kurultay yapılmasını isteyen parti içi muhalifler delegelerden imza toplayarak Genel Merkez'e teslim etmişti. Partiden yapılan açıklamada imza sayısının kurultay için yeterli olmadığı belirtilmiş, kurultay için ıslak imzaların teslim edilme süresi de bugün dolmuştu.

31 KİŞİ İMZAYI GERİ ÇEKMİŞ

CHP Genel Merkezi'nden alınan bilgiye göre muhaliflerin sunduğu Noter onaylı imza sayısı 618'di. Bu kişilerden 31'inin imzasını çekti, beşinin istifa etmiş olduğu, dördünün mükerrer nitelikte bulunduğu, dördünün fotokopi evrak olduğu saptadı. Beş imza ise gündem maddesi eklenmediği için yok hükmünde sayıldı. Toplam 569 imza sayıldı. Bu durumda kurultay yapılmayacağı bildirildi.

TANJU ÖZCAN: HER SEÇENEK MASADA

Kurultay için imza veren CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan Habertürk TV'ye açıklamada bulundu.

Özcan, "Şaşkınlıkla izliyorum süreci. O imzaların her birinin bir hikayesi var. Noter tasdikli belgeleri bile adi fotokopi gösterdiler. Partiden istifa etmiş diyorlar. Ama bu kişilerin üyeliği şu an bile devam ediyor. 31 kişi imza çekmiş demeye getiriyorlar. Tasdikli belgeleri neden kabul etmiyorsunuz? Kimler imzasını hangi gerekçe ile çekmiş? Kendileri tehdit mi edilmiş? Biz bunları bilmek istiyoruz. Mahkeme ile ilgili de istişare edeceğiz. Her seçenek masada." dedi.

MUHALİFLER: SAYILARLA OYNANDI

CHP yönetiminden gelen 'kurultay yok' açıklamasının ardından muhaliflerden de cevap gecikmedi. 'Çağrı heyeti basın açıklaması'nda kurultay yapmamak için sayılarla oynandığı ileri sürüldü. Açıklamada kısaca şöyle denildi:

"Tüzüğümüzün belirlediği süre içinde, yeterli sayıda imza (630 belge ve bilgi) Genel Merkezimize teslim edilmiştir. Olağanüstü kurultayı yapmamak için sayılarla oynanmaktadır. Mevcut MYK'nın değiştirilmesi sorunları bir kez daha halı altına süpürülmesi olacaktır. Olağanüstü kurultay talebi sayıların gölgesinde kalamayacak kadar güçlü ve haklı bir taleptir, bir çığlıktır. Amasız ve fakatsız olağanüstü kurultay kararı alınmalıdır."

CHP heyeti

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
Chp nin chp den başka düşmanı yok
24 Haziran Gecesi milli uyutanlar bugün yine iş başında. Ogün seçimi kazandık diyenler bugün yine imzaları topladık diye feryat ediyorlar.
aynı üçkağıdı her seçimde akp ye yaptıklarında hepiniz destekliyordunuz. Yok akp oy çaldı, yok çöplerden chp ye verilmiş oylar çıktı. görün şimdi aynı tezgaha siz düştünüz.
kılıcdar bitmez, ama ince bitti. imza atanlar delegeler ile birlikte hepsi tek tek ayıklanacak. %22 bu sizin eseriniz. gurur duyun.
kurultay yoksa siz çalın siz oynayın hemen istifa ediyorum yeni bir dünya kurulur bizde yerimizi alırız
Hic problem degil,bu yönetim ilk secimlerde herseyi kaybeder,secmen ceza vermek icin izmirden bile vazgecebilir haberiniz olsun,izmirli namusludur,durusttur,vatanperverdir,ama tepkisini kralina gosterir
AZICIK GURURU OLAN İNSAN BU SAATEN SONRA O KOLTUKLARDA OTURMAZ. YÖNETİM DEHL İTİFA ETMELİ 605 DELEGE İMZA VERMİŞ, 15 DELEGENİN HESABINI YAPAN PARTİ YÖNETİMİNDE HALA UTANMA, ARLANMA DİYE BİR DUYGU KALMAMIŞ.
CHP gene karışacak gibi gözüküyor.
Demek ki yarın bi gün iktidar olsa yine oy çalacak tayyibe kızdığı ne varsa kendinde var git artıkta adam gibi bişeyler yapmaya çalışan insanlar gelsin bi diktatörde sen oldun
İmza verip sonra vazgeçtim demek şerefsizliktir noterde imza atılırken gayri kabulü rücu ekletmek lazım yoksa bu gibi sorunlar hep olacaktır.
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