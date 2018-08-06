CHP'de 'Kurultay yok' kararından sonra muhaliflerden ilk açıklama

CHP'de 24 Haziran seçimleri sonrası kurultay yapılmasını isteyen parti içi muhalifler delegelerden imza toplayarak Genel Merkez'e teslim etmişti. Partiden yapılan açıklamada imza sayısının kurultay için yeterli olmadığı belirtilmiş, kurultay için ıslak imzaların teslim edilme süresi de bugün dolmuştu.
CHP Genel Merkezi'nden alınan bilgiye göre muhaliflerin sunduğu Noter onaylı imza sayısı 618'di. Bu kişilerden 31'inin imzasını çekti, beşinin istifa etmiş olduğu, dördünün mükerrer nitelikte bulunduğu, dördünün fotokopi evrak olduğu saptadı. Beş imza ise gündem maddesi eklenmediği için yok hükmünde sayıldı. Toplam 569 imza sayıldı. Bu durumda kurultay yapılmayacağı bildirildi.
Kurultay için imza veren CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan Habertürk TV'ye açıklamada bulundu.
Özcan, "Şaşkınlıkla izliyorum süreci. O imzaların her birinin bir hikayesi var. Noter tasdikli belgeleri bile adi fotokopi gösterdiler. Partiden istifa etmiş diyorlar. Ama bu kişilerin üyeliği şu an bile devam ediyor. 31 kişi imza çekmiş demeye getiriyorlar. Tasdikli belgeleri neden kabul etmiyorsunuz? Kimler imzasını hangi gerekçe ile çekmiş? Kendileri tehdit mi edilmiş? Biz bunları bilmek istiyoruz. Mahkeme ile ilgili de istişare edeceğiz. Her seçenek masada." dedi.
CHP yönetiminden gelen 'kurultay yok' açıklamasının ardından muhaliflerden de cevap gecikmedi. 'Çağrı heyeti basın açıklaması'nda kurultay yapmamak için sayılarla oynandığı ileri sürüldü. Açıklamada kısaca şöyle denildi:
"Tüzüğümüzün belirlediği süre içinde, yeterli sayıda imza (630 belge ve bilgi) Genel Merkezimize teslim edilmiştir. Olağanüstü kurultayı yapmamak için sayılarla oynanmaktadır. Mevcut MYK'nın değiştirilmesi sorunları bir kez daha halı altına süpürülmesi olacaktır. Olağanüstü kurultay talebi sayıların gölgesinde kalamayacak kadar güçlü ve haklı bir taleptir, bir çığlıktır. Amasız ve fakatsız olağanüstü kurultay kararı alınmalıdır."
CHP'den son dakika açıklaması: Kurultay yok
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