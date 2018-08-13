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CHP'de muhalifler yeniden harekete geçiyor! Kurultay...

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.08.2018 15:33 | Son Güncelleme

CHP'li muhalifler, olağanüstü kurultay çağrısının yapılmaması halinde tüzüğün verdiği tüm demokratik hakların, tüzük kurultayı da dahil olmak üzere kullanılacağını açıkladı.

CHP'de muhalifler yeniden harekete geçiyor! Kurultay...

CHP'de olağanüstü kurultay talep eden çağrı heyeti, "Partiyi yargıda tartıştırmayacağız dedik ve sözümüzün sonuna kadar arkasında duracağız. Olağanüstü kurultay çağrısının yapılmaması halinde tüzüğümüzün verdiği tüm demokratik hakları, tüzük kurultayı da dahil olmak üzere kullanacağız." açıklamasında bulundu.

AA

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CHP tüzük kurultayı Olağanüstü Kurultay

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