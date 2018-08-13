CHP'de muhalifler yeniden harekete geçiyor! Kurultay...

CHP'de olağanüstü kurultay talep eden çağrı heyeti, "Partiyi yargıda tartıştırmayacağız dedik ve sözümüzün sonuna kadar arkasında duracağız. Olağanüstü kurultay çağrısının yapılmaması halinde tüzüğümüzün verdiği tüm demokratik hakları, tüzük kurultayı da dahil olmak üzere kullanacağız." açıklamasında bulundu.

AA

