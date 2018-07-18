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CHP'de olağanüstü kurultayla ilgili flaş iddia: Kılıçdaroğlu aday olmayacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.07.2018 09:22 | Son Güncelleme

CHP'de 'olağanüstü kurultay' için imzalar toplanmaya devam ederken, imza sayısının iki günde 466'ya ulaştığı belirtildi. Genel Başkanlık tartışmalarının iyiden iyiye alevlendiği belirtilen CHP'de 625 imza sayısına ulaşılırsa Kılıçdaroğlu'nun aday olmayacağı ve Muharrem İnce'nin tek aday olarak kurultaya gideceği iddia edildi.

CHP'de olağanüstü kurultayla ilgili flaş iddia: Kılıçdaroğlu aday olmayacak

CHP’de 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinin hemen ardından başlayan olağanüstü kurultay tartışmaları önceki gün muhalefetin çağrısıyla resmiyet kazandı. CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün sosyal medya hesabından ilk günde toplanan imzaların 353’e ulaştığını paylaştı. 81 il teşkilatından noter tasdikli imza toplayan muhalifler, çalışmalarını hem bölgelerinde hem de Ankara’da sürdürürken, imza sayısının ikinci günde ise 466’yı bulduğu belirtildi. Son kurultayda Kılıçdaroğlu’nun karşısına çıkan İnce, 447 oy almıştı.

Muhalif kanat, aynı zamanda şubatta yapılan olağan kurultaydaki 1266 olan delege sayısının 1248’e düştüğü bilgisini verdi. Buna göre seçimli kurultay için muhalefetin 625 imzaya ihtiyacı var. İnce ekibi bu hafta içi yeterli imzayı bulacaklarına inanırken, gerekli sayı bulunduğu anda imzaları genel merkeze ileteceklerini dile getiriyor.

Genel Merkez kanadı ise gündemlerinde kurultay olmadığı konusunda ısrarlı. İnce ekibinin çalışmalarına yönelik yakın takip yapan Genel Merkez , delegenin nabzını tutuyor. Yerel seçim öncesi muhalefetin “kılıç çekmesi”ni “hoşnutsuzlar hareketi” olarak adlandıran parti yönetimi, kurultay isteyenlerin çoğunun milletvekili listelerinde yer alamayan küskünler olduğunu belirtiyor. Parti yönetimi İnce’nin kurultay için yeterli sayıyı bulamayacağı görüşünde.

'KILIÇDAROĞLU ADAY OLMAYACAK' İDDİASI

Öte yandan olağanüstü kurultay için yeterli imzanın toplanması halinde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmayacağı iddia edildi. Avukat Fidel Okan 'son gelen bilgi' diye yaptığı paylaşımda Kurultay için gerekli olan 625 imza sayısına ulaşıldığında Kılıçdaroğlu Genel Başkan adayı olmayacağını açıklayacak. Muharrem İnce, CHP’nin tek Genel Başkan adayı olarak Kurultaya girecek." ifadelerini kullandı.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
dinliyorumda bu hakim vede savcılara ettiği hakaret arşualayı geçti yokmu yürekli hakim sevcı gel bakalım kemal demeyi hayret ediyorum
Yalan haber.
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