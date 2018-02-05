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CHP'de Parti Meclisi'ne giren ilk isimler belli oldu

POLİTİKA HABERLERİ | 05.02.2018 02:01 | Son Güncelleme

CHP'de Parti Meclisi'ne ilk giren isimler Lale Karabıyık, Burhan Şenatalar, Zeki Kılıçaslan, Sibel Özdemir, Fethi Açıkel, Eser Danışoğlu, Yunus Emre ve Yüksel Taşkın oldu.

CHP'de Parti Meclisi'ne giren ilk isimler belli oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından 12 adayın gösterildiği Bilim Yönetim ve Kültür Platformu'nun (BYKP) seçim sonuçları açıklandı.

Ankara Spor Salonu'nda devam eden CHP'nin 36'ncı Olağan Kurultayı'ndaki sayım işleminde ilk olarak BYKP sonuçları açıklandı.

Delegeler, Kılıçdaroğlu tarafından gösterilen 12 aday için oy kullandı. BKYP için gösterilen 8 isim Parti Meclisi'ne doğrudan girecek.

Çankaya İlçe Seçim Kurulu tarafından parti tüzüğündeki "cinsiyet ve gençlik kotası" uygulanarak, kesin sonuçlar daha sonra duyurulacak.

BYKP seçim sonuçları ise şöyle:

"Prof. Dr. Lale Karabıyık (931), Prof. Dr. Zeki Kılıçaslan (724), CHP İstanbul Milletvekili Doç. Dr. Sibel Özdemir (880), Prof. Dr. Yüksel Taşkın (743), Prof. Dr. Burhan Şenatalar (897), Prof. Dr. Fethi Açıkel (733), sanatçı Onur Akın (682), eski milletvekili Prof. Dr. Ayşe Eser Danışoğlu (831), CHP Ankara Milletvekili Murat Emir (705), Doç. Dr. Yunus Emre (881), Prof. Dr. Ali Rıza Erbay (635) ve CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer (558)"

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