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CHP'de son dakika gelişmesi! Kılıçdaroğlu resti çekti

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.07.2018 12:40 | Son Güncelleme

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu son dakika yaptığı açıklamada, muhaliflere yönelik "İmzalar toplandıysa getirsinler, genel merkez yerinde duruyor" dedi

CHP'de son dakika gelişmesi! Kılıçdaroğlu resti çekti

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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu chp kurultay muharrem ince

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Okuyucu Yorumları 15 yorum
hadi bi git artık yeter beceremiyorsun anla artık
koltuk gidiyor kemal efendi
değişim şart baboli yeter daha
Kemal Kılıçdaroğlunu korku sardı,taht gidiyor elden geliyor Muharrem İnce.
sayın kılıçdaroğlu size satgım sonsuz bilginize ve dürüstlüğünüze kimse bir ley diyemez yalnız artık görün olmuyor olmayacakta partiçi çekişmeleri bir yana bırakarak ortak bir kararla gençlerden vizyon sahibi ekip kurararak kenara çekilmeyi bilin bu çekişmeler zarar veriyor Aratürkün kurduğu partiye zarar veriyorsunun yönetimi muhalefeti aynısınız bu gidişle chp seçmenini kaybedecek yazık
sonuna kadar arkandayız sayin kemal kılıçdaroğlu seni kimseye yedirmeyiz
Dürüst adamları zaten insanlar istemez kılıçdaroğlu dürüst saygılı aynı zamanda diploması olan iyi terbiyeli bir kişilik etrafındakiler bazı kesimlerin isteklerine uyma hevesindeler.Kılıçdaroğlu buna izin vermemeli kılıçdaroğlu ile yola devsm edilmelidir.İyi insan yolun açık olsun...
Ya devlet yönetseler?
SIKI TUT KEMAL KOLTUĞU..
koltuk sallaniyor kemal beeey
9 değil 99 olsada bırakmam ulen benim adım gılıçdar.
kılıçdar efendi, resti çekeceğine kendini çek.. yeter , ayıptır.. hiç mi gururun yok.. 3 değil , 5 değil.. 9 seçim ya.. akşenerden utan bari...
Chp’li değilim fakat her vatandas gibi iktidarların karşısında güçlü bir muhalefet görmek istiyorum. Bu toplumun refah seviyesini arttıracaktır. Yani demem o ki değişim şart !
sayın genel başkanım iç anadolu ya gelirseniz konya kayseri sivas zaten kendiniz 1 dakika o koltukta durmazsınız.konyalı bir seçmeniniz olarak lütfen bize bu çileyi çektirmeden vazgeçin.bu memleket izmir den trakyadan ibaret değil.artık gidin
yani imzalar toplandığı sen nereye gidecek imzalar yani Genel merkeze gelmek zorunda mı Millet ekmek derdinde Bunlar koltuk derdinde arkadaş ya Ben anlamadım ki Yani 10 yıldır bu partinin başındasın Yeter artık ya
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