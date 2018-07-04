CHP'de son durum! Aziz Kocaoğlu'nun çağrısına ilçe başkanlarından yanıt

CHP İzmir milletvekillerinden Kocaoğlu'na ve değişim talebine tepki gelirken ilçe başkanları da bu yönde görüş bildirdi. Gerçekizmir.com'da yer alan ilçe başkanlarının mesajları şöyle: 'AZİZ BEY RAHATSIZ OLANLARI AÇIKLASIN' CHP Karşıyaka İlçe Başkanı Uğur Yıldırım: Parti tabanında herhangi bir değişim talebi yok! Ben bunu görüyorum. Aziz Bey parti tabanındaki rahatsız olanları açıklamalı. Hangi ilçe başkanı, hangi belediye başkanı çıksın açıklasın. Bizim partimizde genel başkan sorunu yok! Hedefimiz 2019 yerel seçmlerine hazırlanmaktır. CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu: İzmir şu anda yenilikçi ve halka yakın projeler beklerken bu tür br açıklamanın Büyükşehir Beledye Başkanı’ndan gelmesi abesle iştgaldir. Halka yakın olup sorunları çözme noktasında olmalı. Bu tür açıklamalar partide ikilik yaratmaktan başka br şey yaratmaz. Biz örgütümüzle Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde yerel seçimlere hazırlanmalıyız. İkbal kaygısı ve koltuğu koruma açıklaması olarak değerlendiriyorum.

'SICAK BAKMIYORUZ' CHP Narlıdere İlçe Başkanı Şahin Fırat: Yakın zamanda kurultay ve tüzük kurultayı yaptık. Örgütümüzle konuşacağız ve bir değerlendirme yapacağız. Erken yerel seçim gündemde. Yeniden br örgüt içinde yarışa sıcak bakmıyorum. Bu benim şahsi düşüncem. Örgüte danışacağız. Genel Başkanın çabasını görüyoruz. Muharrem İnce seçimlerden önce ‘karşısına aday olmayacağım’ demişti. Siyasette duruş önemli. Genel Başkanımız süreçte her türlü fedakarlığı yaptı. Bu gözden kaçmamalı. Genel seçimin üstüne yerel seçim sonrası örgüt gerekli değerlendirmeyi yapar. Büyükşehir Beledye Başkanımız neden böyle bir açıklama yaptı, kendisiyle görüştüğümüzde öğreniriz. Seçim sonuçlarını sağlıklı değerlendirmek gerek... Başka partilere giden emanet oyumuz olduğunu düşünüyorum. Parti ile Sayın İnce'nin oyu arasındaki 8 puan fark var. Genel Başkanımız bunu alanlarda zaten söyledi. Bu oyun HDP ve İyi Parti'den geldğini biliyoruz.Biz de bunu alanlarda dolaşırken gördük. Sayın İnce'nin üzerindeki artı 8 puanlık oy emanet oy. Amacımız bu oyları partide kalıcı kılmak. Ayrıca Sayın İnce'nin Genel Başkanımıza 'Ben Genel Başkan olayım' demesi doğru bir yaklaşım değil. Dünyanın en eski üç partisinden bir olan CHP'de başka Genel Başkan olmak isteyenlerde olabilir. Bu konunun kapatılması, hem Genel Başkanımızın hem de Sayın İnce'nin yıpratılmaması gerekir.

CHP Çiğli İlçe Başkanı Utku Gümrükçü: Parti içi tartışmaların kamuoyu önünde tartışılmasını doğru bulmuyorum. Partinin yetkili organları MYK ve PM var. İzmir’de il başkanları ve ilçe başkanları var. Öncelikli olan eksik ve yanlışlıkların tespit edilmesi olması gerekirken CHP’nin kurumsal kimliğinin ve genel başkanının tartışmaya açılması sağlıklı ve doğru değildir. Parti örgütü kendi içinde gerekli değerlendirmeyi yapacaktır. Yarınki ilçe başkanları toplantısında da görüşlerimizi ifade edeceğiz. 'YA HIZLI BİR ŞEKİLDE YAPILSIN, YA SUSULSUN' CHP Menemen İlçe Başkanı Hürol Taklak: Olağanüstü kurultay fazla kırıp dökmeden olmalı. Yakın zamanda yerel seçim var. Yerel seçimde bizde beledyesi olmayan başkan adaylarının br an önce açıklanması lazım. Onların yol alması lazım. Olağanüstü kurultay da olacaksa bir an önce olmalı. Örgüt kararını verir. Eğilim kurultaydan yanaysa bence yapılmalı. Benim tavsiyem partiyi kamuoyuna zarar götürmeden ya hızlı şekilde yapılması ya da susulması gerek. 'DEĞİŞİM KAÇINILMAZ'