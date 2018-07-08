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CHP'de TBMM yönetimi belli oldu

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.07.2018 14:23 | Son Güncelleme

CHP Meclis Grup Yönetimi belirleniyor. Engin Özkoç, Engin Altay ve Özgür Özel yeniden grup başkanvekili oldu.

CHP'de TBMM yönetimi belli oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleştirilen kapalı grup toplantısında CHP’nin TBMM yönetimi belirlendi. Toplantıda, partinin 26. Dönem’deki üç grup başkanvekili olan Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç ile yeni dönemde de devam etme kararı alındı. Kılıçdaroğlu, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin yakın ekibinden olan TBMM Başkanvekili Yaşar Tüzün ile devam etmeme kararı aldı. Kılıçdaroğlu bu görev için Ankara Milletvekili Levent Gök’ü tek aday olarak gösterdi.


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Anahtar Kelimeler:
CHP Engin Özkoç

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