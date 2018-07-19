HABER

CHP'de toplanan imza sayısı 526! Muhalifler yeterli imza için gün verdi

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.07.2018 11:24 | Son Güncelleme

CHP'de olağanüstü kurultay için imza toplayan muhaliflerden son duruma ilişkin açıklama geldi. CHP PM Üyesi Gaye Usluer, noter tasdikli imza sayısının dün 17:00 itibariyle 526 olduğunu söyledi. CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ise, 'Hafta sonuna kadar yeteri kadar sayı toplanacaktır' ifadelerini kullandı. Açıklama sırasında 5 delegenin daha imza verdiği ve imza sayısının 526'ya ulaştığı belirtildi. Yeterli sayıya ulaşılabilmesi için 108 delegenin daha imzası gerekiyor.

CHP'de toplanan imza sayısı 526! Muhalifler yeterli imza için gün verdi

CHP'den muhaliflerden olağanüstü kurultay için toplanan imza sayısına ilişkin yeni açıklama geldi.

Tüzün, 'Delegelerimiz özgür iradeleriyle notere gitti. CHP’de değişim kurultayı için 3 günde toplanan imza sayısı 521’e ulaştı. Hafta sonuna kadar yeteri kadar sayı toplanacaktır.' dedi.

Parti Meclisi (PM) üyesi Gaye Usluer ise, 'Dün saat 17.00 itibariyle bu sabahki verileri katmaksızın noter tasdikli imza sayısını paylaşıyorum: Tam 521 delegemiz dün saat 17.00 itibariyle olağanüstü kurultay taleplerini bizimle paylaştılar. ' dedi.

BUGÜN İTİBARİYLE 526 İMZA

Yaşar Tüzün, bugün itibariyle 521+ 5 kişi olarak 526 imzaya ulaşıldığını açıkladı.

KAÇ İMZA GEREKİYOR?

CHP'de olağanüstü seçimli kurultay yapılabilmesi için, delegelerin yarısının imza vermesi gerekiyor. Eğer muhalifler 634 imza toplayabilirse, genel merkezin 45 gün içerisinde kurultayı toplaması gerekiyor. Ancak parti yönetimi, muhaliflerin yeterli imzayı toplayamayacağı görüşünde.

PARTNERAralarında 30 cm varmış!Aralarında 30 cm varmış!
CHP'de 'kurultay' hareketliliği! Mustafa Sarıgül detayıCHP'de 'kurultay' hareketliliği! Mustafa Sarıgül detayı
CHP'li Aytuğ Atıcı OHAL bitince sakallarını kestiCHP'li Aytuğ Atıcı OHAL bitince sakallarını kesti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
CHP Yaşar Tüzün Gaye Usluer Olağanüstü Kurultay

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Adnan Oktar tutuklandı

Son dakika! Adnan Oktar tutuklandı

Adnan Oktar suç örgütüne ikinci dalga operasyon! İş ve sanat dünyasından tanınmış isimler

Adnan Oktar suç örgütüne ikinci dalga operasyon! İş ve sanat dünyasından tanınmış isimler

Köşe yazarı Ersoy Dede'den Aref Ghafouri hakkında bomba iddia: Yalan Söylüyor

Köşe yazarı Ersoy Dede'den Aref Ghafouri hakkında bomba iddia: Yalan Söylüyor

Sabancı üç fabrikasını satıyor iddiası

Sabancı üç fabrikasını satıyor iddiası

Adnan Oktar'ın kedicikleri dövdüğü ve cinsel organlarına peçete soktuğu ortaya çıktı!

Adnan Oktar'ın kedicikleri dövdüğü ve cinsel organlarına peçete soktuğu ortaya çıktı!

Tansu Çiller: Çok ciddi bir kriz beklentisi görüyorum!

Tansu Çiller: Çok ciddi bir kriz beklentisi görüyorum!

Okuyucu Yorumları 14 yorum
KEMAL ONURUNLA ÇEK GİT ARTIK .
@spokesman ONU VARMI Kİ
DEĞİŞİKLİK İYİ OLUR...
dondu kaldılar biraz hareketlilik heyecan verir...
YÜCE TÜRK MİLLETİ İÇİN ÜMİT VERİCİ BİR GELİŞME OLUR İŞLLH
Yeter sayı kaç ???
diktatörlüğün daniskasını partilerinde yapıyorlar sonra özgürlük diyorlar kk tek adam rejimini 10 seçim kaybettiği halde bırakmıyor bide bunun iktidar olduğunu düşün
hareket olursa bereket olur hayırlısı olsun
değişim şart. kasetçi başkan kaç kez yenildin bir bırakıp gidemedin. yeter sana da TAMAM yeter.
keMAL başta dursun alıştı yenilgilere ondan iyisi şamda kayısı :))))))))
bu partiye İNCE bir dokunuş zamanı çoktan gelmişti
KK kümeye
delegeler satılmış mı ne olmuş şimdiye çıkması gerekmezmiydi yoksa herkez çakcugum bozulmasın derdindemi
İyi bir muhalefet olursa büyük başarı sağlanacağına inanıyoruz.
Diğer Haberler
CHP'de 'kurultay' hareketliliği! Mustafa Sarıgül detayı

CHP'de 'kurultay' hareketliliği! Mustafa Sarıgül detayı

CHP'li Aytuğ Atıcı OHAL bitince sakallarını kesti

CHP'li Aytuğ Atıcı OHAL bitince sakallarını kesti

CHP'de kurultay için yeterli imza toplanacak mı? Deniz Baykal kimi destekliyor? Flaş iddia

CHP'de kurultay için yeterli imza toplanacak mı? Deniz Baykal kimi destekliyor? Flaş iddia

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'nin ardından Afrika'ya gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'nin ardından Afrika'ya gidiyor

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekonomiden Sorumlu Başdanışmanı Ekrem Kerem Oktay istifa etti

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekonomiden Sorumlu Başdanışmanı Ekrem Kerem Oktay istifa etti

Kemal Kılıçdaroğlu'na bir darbe de kendi vekillerinden!

Kemal Kılıçdaroğlu'na bir darbe de kendi vekillerinden!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.