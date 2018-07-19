CHP'de toplanan imza sayısı 526! Muhalifler yeterli imza için gün verdi

CHP'den muhaliflerden olağanüstü kurultay için toplanan imza sayısına ilişkin yeni açıklama geldi.

Tüzün, 'Delegelerimiz özgür iradeleriyle notere gitti. CHP’de değişim kurultayı için 3 günde toplanan imza sayısı 521’e ulaştı. Hafta sonuna kadar yeteri kadar sayı toplanacaktır.' dedi.

Parti Meclisi (PM) üyesi Gaye Usluer ise, 'Dün saat 17.00 itibariyle bu sabahki verileri katmaksızın noter tasdikli imza sayısını paylaşıyorum: Tam 521 delegemiz dün saat 17.00 itibariyle olağanüstü kurultay taleplerini bizimle paylaştılar. ' dedi.

BUGÜN İTİBARİYLE 526 İMZA



Yaşar Tüzün, bugün itibariyle 521+ 5 kişi olarak 526 imzaya ulaşıldığını açıkladı.

KAÇ İMZA GEREKİYOR?



CHP'de olağanüstü seçimli kurultay yapılabilmesi için, delegelerin yarısının imza vermesi gerekiyor. Eğer muhalifler 634 imza toplayabilirse, genel merkezin 45 gün içerisinde kurultayı toplaması gerekiyor. Ancak parti yönetimi, muhaliflerin yeterli imzayı toplayamayacağı görüşünde.

