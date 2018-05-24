CHP'de 'Tuncay Özkan ile Bülent Tezcan kavga etti' iddiası gündemi sarstı

24 Haziran seçimleriyle ilgili CHP’de milletvekili listelerinin yankıları bitmek bilmiyor. Geçtiğimiz pazar günü listeler son halini almadan büyük bir çatlak patlak verdi. Kılıçdaroğlu’nun hazırladığı listelere direkt müdahale eden Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan tepkilerin odağındaki isim olarak dikkat çekti. Akşam Gazetesi'nden Ercan Öztürk'ün haberine göre hazırlanan listelerde İzmir’den İstanbul’a kaydırıldığını gören İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Tezcan’ın odasını bastığı iddia edildi. KORİDORLARDA AĞIR KÜFÜRLER



İddiaya göre CHP koridorlarında ağır küfürlerin yankılanmasına neden olan kavga şöyle gelişti: Kılıçdaroğlu, seçim bölgelerinde çalışmalarını tamamlayıp rapor hazırlayan komisyon üyeleriyle yaptığı toplantının ardından listeye son şeklini verdi. Kılıçdaroğlu listeyi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan’la birlikte şekillendirdi. PM seçimlerinde delegelerden büyük destek gören Tuncay Özkan ani bir kararla İzmir’den İstanbul’a kaydırıldı. PM toplantısı için Genel Merkez’de bulunan Özkan bunu öğrenince adeta deliye döndü. Koşar adımlarla Tezcan’ın odasına giren Özkan, neden İstanbul’a kaydırıldığını sorduktan sonra küfür etmeye başladı.

'SİZİ AZİZ KOCAOĞLU İSTEMİYOR'



Tezcan ise, “Sizi İzmir İl Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu istemiyor” yanıtını verdi. 'TEZCAN'A YUMRUK ATTI' İDDİASI



Bu cevaba iyice sinirlenen Özkan, Tezcan’a yumruk salladı. Bu yumruğa Tezcan da karşılık vermek istese de güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle büyük bir kavga önlenmiş oldu. 'BENİ LİSTEDEN ÇIKARIN'



Tezcan’ın odasından çıkan Özkan, bu defa da soluğu Kılıçdaroğlu’nun odasında aldı. Özkan aynı sertlikle “Beni ivedi bu listeden silin. İzmir bölgesinden seçime girmek istiyorum” restini çekti. Eli kolu bağlanan Kılıçdaroğlu, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun da, “Tuncay Özkan’ı İstanbul’da istemiyoruz” diyerek istifa tehdidinde bulunmasıyla köşeye sıkıştı. Kılıçdaroğlu geri adım atarak Özkan’ı yeniden İzmir’e kaydırdı. Gelişmelerden haberdar olan İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ve il yöneticileri soluğu Ankara’da aldı. Genel Merkez’deki parti yöneticileri Yücel’e, ‘Merak etmeyin Tuncay Özkan İstanbul listesinden seçime girecek” dedi.