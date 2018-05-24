CHP'de 'Tuncay Özkan ile Bülent Tezcan kavga etti' iddiası gündemi sarstı

24 Haziran seçimleriyle ilgili CHP’de milletvekili listelerinin yankıları bitmek bilmiyor. Geçtiğimiz pazar günü listeler son halini almadan büyük bir çatlak patlak verdi. Kılıçdaroğlu’nun hazırladığı listelere direkt müdahale eden Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan tepkilerin odağındaki isim olarak dikkat çekti.
Akşam Gazetesi'nden Ercan Öztürk'ün haberine göre hazırlanan listelerde İzmir’den İstanbul’a kaydırıldığını gören İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Tezcan’ın odasını bastığı iddia edildi.
KORİDORLARDA AĞIR KÜFÜRLER
İddiaya göre CHP koridorlarında ağır küfürlerin yankılanmasına neden olan kavga şöyle gelişti: Kılıçdaroğlu, seçim bölgelerinde çalışmalarını tamamlayıp rapor hazırlayan komisyon üyeleriyle yaptığı toplantının ardından listeye son şeklini verdi. Kılıçdaroğlu listeyi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan’la birlikte şekillendirdi. PM seçimlerinde delegelerden büyük destek gören Tuncay Özkan ani bir kararla İzmir’den İstanbul’a kaydırıldı. PM toplantısı için Genel Merkez’de bulunan Özkan bunu öğrenince adeta deliye döndü. Koşar adımlarla Tezcan’ın odasına giren Özkan, neden İstanbul’a kaydırıldığını sorduktan sonra küfür etmeye başladı.
'SİZİ AZİZ KOCAOĞLU İSTEMİYOR'
Tezcan ise, “Sizi İzmir İl Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu istemiyor” yanıtını verdi.
'TEZCAN'A YUMRUK ATTI' İDDİASI
Bu cevaba iyice sinirlenen Özkan, Tezcan’a yumruk salladı. Bu yumruğa Tezcan da karşılık vermek istese de güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle büyük bir kavga önlenmiş oldu.
'BENİ LİSTEDEN ÇIKARIN'
Tezcan’ın odasından çıkan Özkan, bu defa da soluğu Kılıçdaroğlu’nun odasında aldı. Özkan aynı sertlikle “Beni ivedi bu listeden silin. İzmir bölgesinden seçime girmek istiyorum” restini çekti. Eli kolu bağlanan Kılıçdaroğlu, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun da, “Tuncay Özkan’ı İstanbul’da istemiyoruz” diyerek istifa tehdidinde bulunmasıyla köşeye sıkıştı. Kılıçdaroğlu geri adım atarak Özkan’ı yeniden İzmir’e kaydırdı. Gelişmelerden haberdar olan İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ve il yöneticileri soluğu Ankara’da aldı. Genel Merkez’deki parti yöneticileri Yücel’e, ‘Merak etmeyin Tuncay Özkan İstanbul listesinden seçime girecek” dedi.
HESAPLAR SEÇİMDEN SONRA GÖRÜLECEK
CHP’de tartışmalı listeler yüzünden çok sayıda milletvekilinin harekete geçmek için 24 Haziran seçimlerinin geçmesini bekledikleri iddia edildi. Partideki muhalif kanatlar cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin seçim kampanyası zarar görmesin diye adeta savaş baltalarını toprağa gömdü.
Akşam Gazetesi'nin ulaştığı milletvekillerinin “24 Haziran sonrası konuşacağız. Şu anda bir şey söylemek istemiyoruz” açıklamasını yaptkları iddia edildi.
CHP’NİN KONYA TEŞKİLATI'NDA ABDÜLLATİF ŞENER RAHATSZILIĞI
Konya’da Abdüllatif Şener’in ilk sıradan, SP’li Abdülkadir Karaduman’ın ise ikinci sıradan CHP adayı gösterilmesine yönelik rahatsızlık isyana dönüştü. Tepkiler CHP Konya İl Başkanı Barış Bektaş imzalı bir yazıyla CHP Genel Merkezi’ne de bildirildi. Yazıda, kararın ciddi kırılma ve tepkiye neden olduğu vurgulandı ve bu isimlerden birinin listeden çıkarılması istendi. CHP Konya Teşkilatı Abdüllatif Şener’e de ültimatom gibi bir uyarıda bulundu. Kulislere sızan bilgiye göre CHP Konya Teşkilatı Şener’le görüşme yaptı ve Karaduman’ın listeden çıkarılması konusunda rol üstlenmesini istedi. Görüşmede “Yoksa Konya’ya gelme” dendi. Konya’nın yanı sıra Karaman’dan CHP 1. sıra adayı gösterilen avukat İsmail Atakan Ünver de, tabanda rahatsızlık oluşturdu. Ünver’in 2012’deki Baro seçimlerinde, adı FETÖ ile anılan bazı isimlerle birlikte hazırlanan listede yer aldığı öne sürüldü.
TUNCAY ÖZKAN'DAN JET YALANLAMA
Gazeteci İsmail Küçükkaya söz konusu iddilar sonrası Tuncay Özkan'ın kendisini aradığını açıkladı. Küçükkaya, Özkan'ın "Böyle bir şey kesinlikle yok. Bizim kültürümüzde böyle bir şey olamaz. Bülent Tezcan'ı da ayrıca çok severim. Cezaevindeki süreçte bana en çok destek olan kişilerden biri sayın Tezcan'dır" dediğini aktardı.
Son dakika! Koalisyon güçleri Suriye'yi vurdu
Son dakika! Amasya'da 81 asker hastaneye kaldırıldı
Erdoğan ile Pelin Çift arasındaki bu diyaloglar sosyal medyada olay oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'ye FETÖ cevabı
ABD Başkanı Donald Trump'a kötü haber!
Batman-Ankara uçağının kalkışı sırasında yıldırım düştü
AK Parti adayları Reuters’a konuştu: Erdoğan son kararını verecek
Instagram'da yeni dönem! Merak edilen özellik geldi
Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara için kuvvetli yağış uyarısı! Havalar nasıl olacak?
Erik Dalı oynayan Uruguaylı damadın hikayesi ortaya çıktı!
Dubai'ye bir de şimdi bakın
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren haber! LGS giriş belgeleri açıklandı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum