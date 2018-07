CHP delegelerine olağanüstü kurultay için imza çağrısı

Usluer, "İktidar deyince parti içi iktidarı anlayan zihniyetten bir an önce kurtulmamızın yolu bakış açımızı da siyaset yapma biçimimizi de değiştirmekten geçer." ifadelerini kullandı.

Usluer, şunları kaydetti:

"Partimize gönül veren, emek veren, en üst kademesinden en alt kademesine kadar tüm üye ve yöneticilerimizin enerjisini iktidar olmaya verdiğini düşünün. İşte, o zaman iktidar olmak an meselesi olacaktır. Bütün yetkileri eline alan tek adam rejimine karşıyız ama hayatımızın her alanında karşıyız. Partimizde, sokakta, evimizde, her yerde tek adam olma ve tek adam tarafından yönetilmeye karşıyız.

PM'yi etkisiz hale getiren, MYK'yı sıradanlaştıran, üyenin yönetim sürecine katılımını engelleyen, hatta mahalle delegeliğinden başlayarak üyelerimizi kendi aralarında kamplaştıran mevcut tüzük değişmelidir. Tüzüğün değişmesi partimizi büyütür, aynı zamanda iradeyi güçlendirir. Biz değişime tüzükle başlamalıyız. Bu gücü harekete geçirmek için 'Bu düzen değişmeli' diyen, sistemi temelden sorgulayan anlayışı önce partimizde sonra da ülkemizde yönetime taşımak zorundayız. Bu hayati sorumluluğu hep birlikte üstlenip, elimizi taşın altına koymalıyız. Bunun için inanmalıyız, ısrar etmeliyiz. Partimizi de Türkiye'yi de eşitlik, özgürlük, demokrasi temelinde yeniden inşa etmek için yeterli birikimimiz ve gücümüz var. Bu enerjiyi ortaya çıkarabilmek için seçimli olağanüstü kurultayın yapılması gerekli ve zorunludur. Bizler CHP'liler, CHP'nin iktidarı için çalışanlar ve kurultay delegeleri olarak 'Artık yeter' diyoruz. Partimizin ve ülkemizin huzuru için partimizi seçimli olağanüstü kurultaya, değişim ve umut kurultayına çağırıyoruz. Gelin, aydınlık günleri hep birlikte kuralım. Bu bilinç ve inançla tüm kurultay delegelerimizi, seçimli olağanüstü kurultay için, değişim ve umut kurultayı için noter huzurunda imza vermeye davet ediyoruz."

Tüzün, bir soru üzerine noter huzurunda imza verenlerin sayısının 100'ü geçtiğini tespit ettiklerini, gerekli sayının tamamlanacağını savundu.