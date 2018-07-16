CHP delegelerine olağanüstü kurultay için imza çağrısı

CHP Parti Meclisi Üyesi ve eski Eskişehir Milletvekili Gaye Usluer, "çağrı heyeti sözcüsü" sıfatıyla kurultay delegelerini, "değişim ve umut kurultayı" olarak adlandırdıkları, seçimli olağanüstü kurultay için noter huzurunda imza vermeye çağırdı. CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, kurultay delegeleri olarak burada "sembolik" bulunduklarını söylediği Usluer, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Kesimoğlu, CHP Sakarya İl Başkanı Erdoğan Isır, CHP Karasu İlçe Başkanı Nurhan Aydın ve CHP Gençlik Kollarından Deniz Kahraman ile TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısını düzenleme amacını, "CHP'de olağanüstü seçimli kurultayın yapılması taleplerini basın aracılığıyla Türkiye'ye, partinin yetkili organlarına ve kurultay delegelerine duyurmak" şeklinde açıklayan Tüzün, "Bizler CHP organlarında görev alan isimler olarak, sembolik olarak buradayız." dedi. Tüzün, basın toplantısı saatini 11.00 olarak duyurduklarını ancak 08.30'dan itibaren ülkenin birçok yerinde, kurultay delegelerinin notere koşarak gidip imzalarını vermeye başladıklarını belirterek, noter imzalı bir dilekçe örneğini gösterdi.

Değişim ve dönüşümün vazgeçilmez olduğunu ifade eden Tüzün, olağanüstü kurultaylarının adının, "değişim ve umut kurultayı" olacağını aktardı. Çağrı heyeti olarak, sembolik biçimde burada bulunduklarını yineleyen Tüzük, erken saatte notere gidip demokrasi, değişim ve umut kurultayına imza atanlara teşekkür etti. Tüzün, şunları kaydetti: "Bu süreçle ilgili Türkiye'nin bütün il, ilçelerinde hiçbir ekip, kadro, kişi anlayışında bulunmadan, sadece ve sadece delegelerimiz kendi inisiyatifleriyle, düşünceleriyle ve kendine özgü değişim, dönüşüm ve umut kurultayına imza atmak üzere gerekli girişimlerde bulunmuşlardı. Bugün bu süreç başlıyor. Sayının ne olacağını şimdiden bilmek mümkün değil. İnanıyorum ki nasıl sendikaların, sivil toplum örgütlerinin, siyasi partilerin genel kurulları başlamadan önce 'salt çoğunluğumuz mevcuttur' diye bir başlangıç varsa, kurultay delegelerimizin büyük çoğunluğu bugünden itibaren notere gidip bu beyannameyi imzalayacaklardır." - Ortak basın açıklaması Daha sonra Gaye Usluer, "çağrı heyetinin sözcüsü" sıfatıyla "değişim ve umut kurultayı" için ortak basın açıklamasını okudu.

Sokrates'in, "Bir şeyler değiştirmek isteyen insan önce kendinden başlamalıdır." sözüne işaret eden Usluer, kendilerinin de önce özeleştiri yapmaları gerektiğini kaydetti. "Bizler, siyasetin içindeki figürler olarak etkili bir muhalefet yapabilmiş olsaydık bugün sizlere bu açıklamayı yapmak zorunda olmayacaktık." diyen Usluer, göz göre göre gelen tek adam rejimine karşı cumhuriyeti layıkıyla savunamadıklarını, milyonların katıldığı cumhuriyet mitinglerini, Gezi eylemlerini, referandum kampanyasını ve adalet yürüyüşünü iktidar yürüyüşüne dönüştüremediklerini söyledi. Usluer, "24 Haziran baskın seçiminde" yakaladıkları önemli hamlelerini, Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 31'lere taşısalar da iktidar olmakla taçlandıramadıklarını ifade etti. - "Derin hayal kırıklıkları yaşadık" Süreç iyi yönetilemediği için derin hayal kırıklıkları yaşadıklarını ve yaşattıklarını belirten Usluer, sözlerini şöyle sürdürdü: "Özellikle son 30-40 yıldır kök salmış örgütlü kötülüğe karşı, cumhuriyetin kurucusu, 95 yıllık bir partinin üyeleri olarak susmamız, var olan bu durumu kabul etmemiz düşünülemez. Şimdi durduğumuz yerden kalkıp hızlı adımlarla yürüme zamanıdır. Kaybedecek vaktimiz de sabrımız da yok. Yüzü otoriteye, adaletsizliğe, eşitsizliğe dönük bu rejimi değiştirmenin yolu demokrasiye inanan milyonların desteğini alarak, önümüzdeki yerel seçimlerde partimizi, başta büyükşehirlerde olmak üzere en fazla sayıda yerel yönetimlerde iktidara taşımaktan geçer. Bu nedenle tam da şimdi değişim zamanıdır. Bu değişim artık zorunludur ve öncelikle kendi içimizde bu değişimi başlatmalıyız. Çünkü tam 9 seçimdir aynı yöntemleri uygulayarak, farklı sonuç alınamayacağını gördük. 9 seçim kaybeden ve yaşanan yenilgilerde sorumluluk almaktan imtina eden partimizin Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve onun belirlediği yönetim anlayışı, siyasi ömrünü tamamlamıştır. Artık müzik değişti ayak da değişmek zorunda."

- "Merkeze ve sağa yaslanarak..." Usluer, ülkede rejimin değiştiğini, kendilerinin ise hiçbir şey olmamış gibi aynı siyaset anlayışıyla devam edemeyeceklerini vurguladı. Meselenin, kimin yöneteceği değil nasıl yöneteceği olduğunu aktaran Usluer, CHP'nin, iktidar olmak bir yana kazanımlarını koruyamayan bir durumda olduğunu savundu. Usluer, "İktidar deyince parti içi iktidarı anlayan zihniyetten bir an önce kurtulmamızın yolu bakış açımızı da siyaset yapma biçimimizi de değiştirmekten geçer." ifadelerini kullandı. Usluer, ürkek ve savunma odaklı bir çizgiyle, merkeze ve sağa yaslanarak büyüme hayallerini terk etmek zorunda olduklarını söyledi. Gaye Usluer, uzun zamandır koalisyon dahil iktidar olamayan CHP'nin asıl sorununun kimin genel başkan olacağı değil, hangi kadrolarla ve hangi yönetim anlayışıyla partiyi iktidara taşıyacağı olduğunu kaydetti. - "Partimizde, sokakta tek adam tarafından yönetilmeye karşıyız" Usluer, olağanüstü koşullarda olağan yöntemlerle artık siyaset yapılamayacağını dile getirerek, bu koşullarda CHP'nin kişisel kinler, kavgalar üzerinden, dengeler arasında yaratılan yarılmalardan değil ideolojik ve politik duruştan beslenmesi gerektiğini anlattı.