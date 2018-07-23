'CHP'den 2. Adalet Yürüyüşü planı' iddiası

CHP, Adalet Yürüyüşü’nü yaptığı Enis Berberoğlu’nun tutukluluğu nedeniyle bir kez daha büyük eylem yapıp yapmama kararının eşiğine geldi. Kılıçdaroğlu, Adalet Yürüyüşü’nün aynısı olmasa da benzer etkideki bir eylemlilik için ilk işaretleri 24 Haziran seçimlerinden sonra, “Seçim meşru değildir” mesajıyla verdi. Ardından Enis Berberoğlu’nun milletvekili seçilerek yeniden dokunulmazlık kazanmasına karşın tahliye edilmemesi ve Yargıtay’ın yargılamanın durması talebini reddetmesi, CHP’deki eylem fikrini güçlendirdi. Bir süredir bu konudaki çözümsüzlük ve Berberoğlu’nun 14 ayı geçen tutukluluğunun Kılıçdaroğlu’nu rahatsız eden en önemli konu olduğu kurmaylarınca dile getiriliyor.

MYK TOPLANTISINDA DEĞERLENDİRİLECEK

Cumhuriyet'ten Erdem Gül'ün haberine göre; CHP’nin Adalet Yürüyüşü benzeri olası bir eylem kararı, 24 Haziran seçimleriyle geçilen “Tek aday rejimine direniş” ve Berberoğlu’nun tutukluluğunun sürmesini protesto olmak üzere iki gerekçeye dayanacak. Özellikle Berberoğlu hakkında tutukluluğun devamına yönelik verilen karar üzerine eylem kararı acil hale getirildi. Şu ana kadar parti yönetiminde büyük bir eylemin ne olabileceği, zamanlaması ve adı konusunda ser verip sır verilmiyor. Hatta parti yöneticileri, bu konudaki ısrarlı sorulara Moğollar grubunun, “Bir şey yapmalı” şarkısıyla yanıt veriyor. Ancak ikinci cümleyi kurmuyorlar. Partide beklentinin yükseldiği eylemin yapılıp yapılmaması ve bunun şekli ile sonuçları, bugünkü MYK toplantısında gündeme alınarak değerlendirilecek.