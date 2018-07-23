'CHP'den 2. Adalet Yürüyüşü planı' iddiası

CHP, Adalet Yürüyüşü’nü yaptığı Enis Berberoğlu’nun tutukluluğu nedeniyle bir kez daha büyük eylem yapıp yapmama kararının eşiğine geldi. Kılıçdaroğlu, Adalet Yürüyüşü’nün aynısı olmasa da benzer etkideki bir eylemlilik için ilk işaretleri 24 Haziran seçimlerinden sonra, “Seçim meşru değildir” mesajıyla verdi. Ardından Enis Berberoğlu’nun milletvekili seçilerek yeniden dokunulmazlık kazanmasına karşın tahliye edilmemesi ve Yargıtay’ın yargılamanın durması talebini reddetmesi, CHP’deki eylem fikrini güçlendirdi. Bir süredir bu konudaki çözümsüzlük ve Berberoğlu’nun 14 ayı geçen tutukluluğunun Kılıçdaroğlu’nu rahatsız eden en önemli konu olduğu kurmaylarınca dile getiriliyor.
Cumhuriyet'ten Erdem Gül'ün haberine göre; CHP’nin Adalet Yürüyüşü benzeri olası bir eylem kararı, 24 Haziran seçimleriyle geçilen “Tek aday rejimine direniş” ve Berberoğlu’nun tutukluluğunun sürmesini protesto olmak üzere iki gerekçeye dayanacak. Özellikle Berberoğlu hakkında tutukluluğun devamına yönelik verilen karar üzerine eylem kararı acil hale getirildi. Şu ana kadar parti yönetiminde büyük bir eylemin ne olabileceği, zamanlaması ve adı konusunda ser verip sır verilmiyor. Hatta parti yöneticileri, bu konudaki ısrarlı sorulara Moğollar grubunun, “Bir şey yapmalı” şarkısıyla yanıt veriyor. Ancak ikinci cümleyi kurmuyorlar. Partide beklentinin yükseldiği eylemin yapılıp yapılmaması ve bunun şekli ile sonuçları, bugünkü MYK toplantısında gündeme alınarak değerlendirilecek.
CHP’nin karar aşamasında olduğu eylem kararı verip harekete geçmesinden önce Kılıçdaroğlu’nun bazı görüşmelerde bulunmayı ve adımlar atmayı düşündüğü de CHP kulislerinde konuşuluyor.
Kılıçdaroğlu, öncelikle TBMM Başkanlığı’na seçilen Binayi Yıldırım’la bir görüşme yapmayı düşünüyor.
Kılıçdaroğlu’nun bu görüşmede Yıldırım’a, “Berberoğlu’nun yeniden dokunulmazlık kazanmasına karşın yargılamasının durdurulmayışı ve tahliye edilmeyişi, Anayasanın çiğnenerek TBMM ve dolayısıyla yasama organının yetkisinin de gaspıdır. Bu sizin de hukukunuzdur. Buna karşı çıkın” mesajı vereceği belirtiliyor.
CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, 14 Haziran'dan bu yana Maltepe Cezaevi'nde tutuklu.
Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu görüşme sürecinde Berberoğlu’nun avukatlarının Yargıtay 17. Dairesi’ne yapacakları itiraz üzerine Berberoğlu hakkında tahliye ve yargılamanın durması kararı gelmesini de istediği ifade ediliyor. Kılıçdaroğlu’nun bu sürede salı günkü grup toplantısında son eleştiri ve hukuk, adalet çağrılarını yapması, medyayla buluşmalarında da iktidara yönelik çağrılarını yapması bekleniyor.
Tüm bunlardan bir sonuç çıkmaması durumunda Kılıçdaroğlu’nun bu hafta sona ermeden yürüyüş eylemi yapıp yapmama konusunda kararını netleştirip siyasi sonuçlarıyla birlikte hesaplamalarını tamamlayarak harekete geçeceği belirtiliyor.
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