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CHP'den Ahmet Necdet Sezer’e ziyaret

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.04.2018 12:01 | Son Güncelleme

CHP Gölbaşı İlçe Teşkilatı, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’i ziyaret etti.

CHP'den Ahmet Necdet Sezer’e ziyaret

Onuncu Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in Gölbaşı’ndaki konutuna CHP Gölbaşı İlçe Başkanlığı ziyaret gerçekleştirdi.

CHP Gölbaşı İlçe Başkanı Bülent Elikesik ve yönetim kurulunun gerçekleştirdiği ziyarette Türkiye ve dünya gündemi konuşulurken, 10. Cumhurbaşkanı Sezer ve İlçe Başkanı Elikesik ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade etti. (İHA)

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CHP Gölbaşı İlçe Teşkilatı Ahmet Necdet Sezer CHP

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