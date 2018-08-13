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CHP'den destek açıklaması: Milletimizle dimdik duracağız

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.08.2018 14:48 | Son Güncelleme

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, dövizdeki artışla ilgili olarak, "Türkiye Cumhuriyeti'nin aşağılanmasına, ülkemizin haysiyetinin ayaklar altına alınmasına teşebbüs dahi edilmesine asla izin vermeyeceğiz. Milletimizle omuz omuza bunun karşısında dimdik duracağız." dedi.

CHP'den destek açıklaması: Milletimizle dimdik duracağız

CHP'de yeni yönetimin ilk MYK toplantısı bugün gerçekleştirildi. Toplantının ardından, Bülent Tezcan'ın yerine Parti Sözcüsü olarak getirilen Faik Öztrak açıklamalarda bulundu.

"DİMDİK DURACAĞIZ"

Dövizdeki artışla ilgili konuşan Öztark şunları söyledi:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin aşağılanmasına, ülkemizin haysiyetinin ayaklar altına alınmasına teşebbüs dahi edilmesine asla izin vermeyeceğiz. Milletimizle omuz omuza bunun karşısında dimdik duracağız."

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Anahtar Kelimeler:
CHP Faik Öztrak döviz

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
NEDEN BU AÇIKLAMALARI CHPKK EN SON YAPIYOR?
@sistemdil Senin yapacağın yorumun .....
@sistemdil CHP GEÇ KALKAR
@sistemdil Üslübunu Düzelt Şeref....iz Senin gibilere ders vermek için belkide
Yaw ülkeyi batırana laf söyleyeceğine kurtarmaya çalışana laf söylüyorsun. Uzayda mı yaşıyorsunuz anlamadım.
@sistemdil sana Allah'tan şeref vermesini dilerim
millet omuz omuza duruyor siz de katılın.
yahu sizin kendinize faydanız yok ne dimdik i...millet çöküntü halinde heryer enkaz sanayiciyim makinalar susmuş vaziyette ham madde alamıyoruz ne üretecz...paramız %60 eridi neden bahsediyorsunuz siz...
chp günaydın
"mumtazeryalar" BAK,BEN OY,MOY VERMEDİM BİR! SÖZ KONUSU VATAN İSE,GERİSİ TEFERRUATTIR! BU İKİ! KOL KIRILIR,YEN İÇİNDE KALIR,ÜÇ!!! DAHA SAYAYIM MI? ÜLKE ELDEN GİTMİŞ,SEN HALA OY DERDİNDESİN!!!
SÜMSÜK MUHALEFET.ADAM SİZİ BÖYLE YAPTIĞINIZ İÇİN HAPİSLERE TIKIYOR.
ortalık varya fetö simsarı dolmuş..itlerini yine havlatıyor bunların ağzına kemik lazım
BEN MERİÇ NEHRİNDE KAÇARKEN 5 YAVRUSU İLE BOĞULAN 2 KADIN ÖĞRETMEN İLE YÜREK YÜREĞİM.ALLAH ZALİMLERDEN HESAP SORSUN.
tamam işte istenen bu ite köpeğe karşı bütün millet omuz omuza gören köpekler düşünsün şimdi
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