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CHP'den istifa edip AK Parti'ye geçtiler

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.02.2018 23:55 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Boztepe Belediye Meclis üyesi Mehmet Ali Berten ve beraberindeki 80 kişi, partilerinden istifa ederek AK Parti’ye geçti.

CHP'den istifa edip AK Parti'ye geçtiler

Kırşehir'de, CHP Boztepe Belediye Meclis üyesi Mehmet Ali Berten ve beraberindeki 80 kişi, partilerinden istifa etti. Berten ve 80 kişi, AK Parti’ye geçti. Berten ve beraberindekilere, AK Parti Kırşehir 5'inci Kadın Kolları Kongresi'nde rozetlerini AK Parti Grup Başkan Vekili ve Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz taktı.

İstifasıyla ilgili konuşan Mehmet Ali Berten, "Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Meclis üyesiydim. Çok kıymetli vekillerim Mikail Arslan ve Salih Çetinkaya, Boztepe Belediye Başkanım Ramazan Bey ile görüşerek Cumhriyet Halk Partisi’nden istifa ettim. Belediye Meclis üyesi olarak kendim ve 80 üyemle beraber Cumhuriyet Halk Partisi'nden istİfa ediyorum. AK Parti’ye geçiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanımız Binali Yıldırım’ı ve çok kıymetli vekillerimi saygıyla selamlıyorum” dedi.

AK Parti Kırşehir 5'inci Kadın Kolları kongresine, AK Parti Grup Başkan Vekili ve Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz, AK Parti Kırşehir İl Başkanı Av. Muzaffer Aslan, AK Parti Kırşehir milletvekilleri Mikail Arslan ve Salih Çetinkaya, AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Hacı Turan, Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, İl Genel Meclis Başkanı Barbaros Dulkadiroğlu, il ve ilçe yönetimi ile çok sayıda partili katıldı.

(DHA)

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Kırşehir CHP ak parti

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
Hiç bir gerçek Chpli ,Chp den akp ye geçmez..Asla..yazıklar olsun sizlere..
Çocukları ve akrabalarına taşerondan kadroya geçmede mülakatta elenmeme sözü verildi
ne alaka,soldan sağa geçmek bu kadar kolay mı?Ak parti nasılda kabul etmiş hemen bu geçişi?
ASPARAGAS HABER.BASİT BİR MECLİS ÜYESİ DE OLSA BİR DÖNEĞİN ARKASINDAN 80 KİŞİ GİTMEZ. BU SOYTARI CHP'DE ARTIK BİR DAHA MECLİS ÜYESİ OLAMAYACAĞINI ANLAMIŞTIR.BUNU ÜYE YAPA NLARDA SAZAN BALIĞININ YEME ATLADIĞI GİBİ ATLAMIŞLAR VE BUNU ÜYE YAZMIŞLAR.MESELE BU DUR.BÖYLE DÖNEKLERİN ARKASINDAN EN YAKINLARI BİLE GİTMEZ.AKP'NİN İŞİ ARTIK CHP'DEN AR TANLARA YANİ DÖNEKLERE KALMIŞ.ZAVALLILAR YAZIK ACINACAK HALDELER
Her partinin bir ideolojisi vardır, ve bu ideolojiye inanan insanlar desteklerler, bu heriflerin ya bir ideolojisi yok, yada ideolojilerini kişisel çıkarları için satıyorlar. düşüncesini satan insanlardan arındığı için güzel bir haber chp için. Bu ülkede siyaset, çıkar ve rant eldesi olmasa, bu ülkeden siyasetçi çıkmaz! Herşeyin en komiği, birileri rant ve çıkar elde ederken, birileride takım tutar gibi şartsız koşulsuz destekliyor.
Çokta tın
BENCE CHP DE ÇORBA YOK TABİ... ORADA DA KÖSTEBEK GİBİ GÖRÜRLER. PAZARLIK HARİCİNDE ÇORBA YEDİRMEZLER BUNLARI. BAŞKA BİR GAYE DE ALGI YARATMAK.
80 kişi kendi çevresinde ne diye adlandırılacak veya 80 kişi yeni dünyalarında nasıl kişilik bulacak zor işiniz keşke inceleseydiniz daha önce geçişleri
HEMDE AKEPEYE GEÇMİŞLER PES VALLAHİ. !!!!
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