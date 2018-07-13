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CHP'den Levent Gültekin'e çağrı

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.07.2018 12:00 | Son Güncelleme

Gazeteci Levent Gültekin, Muharrem İnce’nin 24 Haziran gecesinde seçim gecesi sarhoş olması nedeniyle canlı yayına çıkmadığını iddia etmişti. Gültekin o sözler nedeniyle özür diledi. Barış Yarkadaş'tan ise Gültekin'e 'Kaynağını açıkla' çağrısı geldi.

Medyascope TV yayınına konuk olan Levent Gültekin şu ifadeleri kullanmıştı:

“İnsanlar sana çok basit bir soru soruyor: ‘Sen o gece çıkıp niye bir cümle etmedin?’ Niye bir cümle etmediğini herkesin bildiği, fakat benim de söylemeye utandığım o insanların da utandığı söylemediği şey şu; Muharrem Bey, o gece seçimin hemen bitiminden itibaren alkol almaya başlıyor. Saat 11’e kadar tahmin ediyorum ki biraz fazla alıyor. O saatten itibaren televizyonların karşısına çıkamayacak duruma geliyor ve eve kapatıyorlar. Eminim. Bu kesin. Ben emin olmadığım bilgiyi paylaşmam. Şimdiye kadar hiç paylaşmadım.”

İNCE'DEN YANIT

"Habertürk TV'de yayınlanan Türkiye'nin Nabzı programında Didem Arslan'ın sorularını yanıtlayan İnce iddialara ilişkin, ''54 yaşında cumhurbaşkanı adayı, eşinin, 8-9 aylık gelininin, kardeşlerinin, avukatların yanında, böyle birşey olabilir mi, ben bu ülkeye yönetmeye talip olmuş biriyim, bunları söyleyenler ahlaksızdır'' yorumunda bulundu.

GÜLTEKİN ÖZÜR DİLEDİ

Levent Gültekin sosyal medya hesabından şu şekilde açıklama yaptı:

"24 Haziran akşamı İnce neredeydi?" sorusuna cevap olarak bana aktarılan, sanırım parti içi kişisel mücadelede kullanılan bilgiyi ispat etme durumum olmadığı için paylaşmamam gerekiyordu. Arayan muhatapların anlattığına bakılırsa tuhaf bir çekişmenin ortasında kalmışım.

O geceki karanlık noktaların yarattığı umutsuzluğu dağıtayım derken paylaştığım bu gereksiz bilgiden dolayı herkesten özür dilerim. tekrar edeyim kaynağım sağlam olsa da esas olan muhatabın yaptığı açıklamadır.

Niyetimiz iyi birşey yapmak olsa bile birşey yaparken yanlış yapıyoruz, hata ediyoruz, insanız hata insana ati birşey. Bazen kendimize yakışmayacak söz ve davranışlarda bulunuyoruz. Niyetin iyi olması o yanlışları aklamıyor."

"Ne kadar dikkat etsek, ne kadar hassas davransak da farkında olmadan hata yapmaktan kurtulamıyoruz. Bir anlık düşüncesizlik büyük bir yanlışa neden oluyor."

YARKADAŞ'TAN 'KAYNAĞINI AÇIKLA' ÇAĞRISI

CHP Eski Milletvekili ve Gazeteci Barış Yarkadaş, özür dileyen Gültekin'in kaynağını açıklaması çağrısında bulundu.

Yarkadaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada " Levent Gültekin , Muharrem İnce 'ye ilişkin iddialarını ispatlayamadığı için özür diledi. Gazeteciliğin temel kuralıdır: Yanlış bir bilgi verdiysen, özür yetmez; KAYNAĞINI DA AÇIKLARSIN... Ki; o kaynak bir daha hiçbir gazeteciyi yanıltmasın... Gültekin, şimdi bunu yapmalı ve kendisine yalan bilgi veren kişi ya da kişilerin isimlerini kamuoyuyla paylaşmalıdır..." ifadesini kullandı.

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