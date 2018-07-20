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CHP'den olay yaratacak açıklama: İYİ Parti nankörlük etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.07.2018 11:52 | Son Güncelleme

CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi Erdal Aksünger, "İYİ Parti CHP'ye nankörlük ediyor. CHP, HDP ile ittifak yapmalıydı, geleceği inşa ederdik" açıklamasında bulundu

CHP'den olay yaratacak açıklama: İYİ Parti nankörlük etti

Bir dönem CHP Bilgi ve İletişimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini de yürüten Erdal Aksünger dün Habertürk TV'de Kübra Par'ın sorularını yanıtladı. Muharrem İnce'ye yakın isimlerin kurultay için imza topladığının hatırlatılması üzerine Aksünger, delegelere imza vermemeleri ya da verdikleri imzaları geri çekmeleri için baskı yapıldığını söyledi.

Kurultayda, Kılıçdaroğlu'nun karşısına Muharrem İnce ile birlikte birçok adayın çıkabileceği görüşünü dile getiren Aksünger, "Kurultay için yeterli imza toplanacaktır. Önümüzdeki salı, çarşamba bu iş biter" ifadesini kullandı.

Aksünger, adını anmadan İYİ Parti 'nin kurucu üyelerinden Mehmet Aslan'ın "AK Parti çıkıp doğru bir şey savunuyorsa, söylediği şey millet için faydalı bir şeyse İYİ Parti ona destek olacak" açıklamasına da atıfta bulundu. " İYİ Parti CHP 'ye nankörlük ediyor" diyen Aksünger, sözlerinin devamında " CHP , HDP ile ittifak yapmalıydı, geleceği inşa ederdik" ifadesini kullandı.

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erdal aksünger CHP İYİ parti HDP

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Okuyucu Yorumları 18 yorum
CHP, hdp ile ittifak etmeliydi diye açıklama yapan bir mahlukat acil olarak o partiden ihraç edilmelidir.
Ulen dangalaklar bedir sizdeki hdp sempatizanlığı. Solculukla terörü nasıl bağdaştırıyorsunuz? Yazık Atatürk’ün partisine yakışmıyor bu terörist sevici siyasetçiler.
chp hdp ile ittifak yapsaydı aldığı oyun yarısını alamazdı. iyi partiden de her densiz abuk subuk konuşmamalı.
sizde millete nankörlük yapıyorsunuz İYİ parti için bu seçim sadece deneme amaçlıydı 1 parti olacak bir daha seçimlerde cehape yine aynı yas aynı hamam devam edersiniz
İYİPARTİLİ BİRSEÇMEN OLARAK BENCEDE NANKÖRLÜK ETTİ KORKUSUNDAN BUNU YAPTIGINI SANIYORUM HERKESTE VAR OLDU BU ARTIK İYİ PARTİDE DAHİL CHP DE İÇİNDE
CHP ne olduğu belli zaten HDP destek verdiniz bunu bilmeyen yok
Türkiye'yi yok ederek mi geleceği inşa ederdiniz ???? Ayıp ayıp...!!!
BENCEDE CHP LİDERİ DEĞİLİM AMA!AKŞENER VE EKİBİ ÇOK YANLIŞ YAPTILAR
Bedelli Askerlik 1994 doğumluyuz evliyiz çoçuğumuz var Milletvekillerimiz ve Hükümetimizden ricamız bizleride bu kanuna dahil edip mağduruyitemizi gidermeleri yuvamızın huzuru olmaları
Yaptınız zaten ittifakinizi.
CHP zaten HDP ile ittifak halinde haberin yok galiba senin
Defolup gidebilirsin hdp'ye... ne işin var chp'de...??
bunların atatürkle alakası yok hdp nasıl ittifak olursun elele gidersiniz terör cenazelerine artık. tabi bunları at gözlüklüler görmez
Bu damın adamın CHP ile uzaktan yakından alakası yok.chp hdp ile beraber göründüğü için parti olarak oyları düştü..bunu çevremden biliyorum daha önce chp ye oy verenler bu sefer vermedi.
AKSÜNGER İYİ BİR CHP'Lİ OLSAYDI, TEKRARA ADAY GÖSTERİLİRDİ. GÖSTERİLMEDİĞİNE GÖRE, "İSTENMİYORSUN ARTIK, KAPIYI ÖRT VE ÇIK. İYİ PARTİ CHP'NİN YANINDAN BİLE GEÇMEZDİ. NANKÖRLÜK ETMEMEK İÇİN İTTİFAKA MECBUR KALMIŞTIR.
CPH OLMASAYDI SEÇİME BİLE GİREMİYORLARDI ŞEMDİ MECLİSE GİRİNCE NANKÖRLÜĞÜN ALASINI YAPTILAR BİDE CPH Yİ HDP EYLE EŞLEŞTİREN EMBESİLLERE UNUTMAYIN BİTEN TERÖR VE PKK EN ÇOK AKP SAYESİNDE BU DURUMLARA GELDİ AÇILIMI YAPANLAR DAVUL ZURNAYLA KARŞILAYANLAR ÇADIR MAHKEMELERİNDE AKLAYANLAR AKP LİLERDİ CHP NİN SAVUNMASI SADECE DEMOKRASİ YANDAŞ KALALLARI İZLERKEN ÜLKEYİ GÜLLÜK GÜLÜSTANLIK GÖRÜYORSUNUZ YAZIKLAR OLSUN
BENCE İYİ PARTİ EKİBİ KOMPLE CHP YE GEÇM
BENCE İYİ PARTİ EKİBİ KOMPLE CHP YE GECMESİ LAZIM GECMESSE YILBAŞINA KADAR İYİ PARTİ DİYE BİŞEY KALMAZ
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