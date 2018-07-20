CHP'den olay yaratacak açıklama: İYİ Parti nankörlük etti

Bir dönem CHP Bilgi ve İletişimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini de yürüten Erdal Aksünger dün Habertürk TV'de Kübra Par'ın sorularını yanıtladı. Muharrem İnce'ye yakın isimlerin kurultay için imza topladığının hatırlatılması üzerine Aksünger, delegelere imza vermemeleri ya da verdikleri imzaları geri çekmeleri için baskı yapıldığını söyledi.
Kurultayda, Kılıçdaroğlu'nun karşısına Muharrem İnce ile birlikte birçok adayın çıkabileceği görüşünü dile getiren Aksünger, "Kurultay için yeterli imza toplanacaktır. Önümüzdeki salı, çarşamba bu iş biter" ifadesini kullandı.
Aksünger, adını anmadan İYİ Parti 'nin kurucu üyelerinden Mehmet Aslan'ın "AK Parti çıkıp doğru bir şey savunuyorsa, söylediği şey millet için faydalı bir şeyse İYİ Parti ona destek olacak" açıklamasına da atıfta bulundu. " İYİ Parti CHP 'ye nankörlük ediyor" diyen Aksünger, sözlerinin devamında " CHP , HDP ile ittifak yapmalıydı, geleceği inşa ederdik" ifadesini kullandı.
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