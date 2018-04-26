CHP'den Saadet Partisi'ne 20 milletvekili teklifi

Aday belirleme sürecinde stratejisini 'kendi ismi dışında başka bir aday göstermek' üzerine kuran CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun İYİ Parti'nin ardından Saadet Partisi'ne yaptığı teklif ortaya çıktı.

15 milletvekilini grup kurabilmesi için İyi Parti’ye veren Kılıçdaroğlu’nun, adaylık için 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ü ikna etmesi şartıyla Saadet Partisi’ne de 20 vekil teklifinde bulunduğu belirtildi. Edinilen bilgilere göre, Gül odaklı yeni vekil pazarlığı seçime girmesini sağlamak için 15 vekilin İP'e geçmesi sonrasında bir araya gelen Kılıçdaroğlu ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun randevusunda gündeme geldi.

ARAYIŞLAR HIZLANDI



Takvim sıkıştıkça taktik ve arayışlarını hızlandıran Kılıçdaroğlu’nun, muhalefet cephesini genişletmek için Saadet Partisi’nin kapısını çaldığı ortaya çıktı. Karamollaoğlu, ‘nezaket ziyareti’ olarak nitelediği ve yaklaşık bir saat süren pazartesi günkü görüşme için “Bu görüşmelerimiz hafta içi birtakım neticelerin çıkmasına, doğmasına vesile olacak" dedi.