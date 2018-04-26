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CHP'den Saadet Partisi'ne 20 milletvekili teklifi

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.04.2018 10:01 | Son Güncelleme

24 Haziran’da muhalefeti tek çatıda buluşturma iddiasıyla yola çıkan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Saadet Partisi’ne Abdullah Gül’ü adaylığa ikna etmesi karşılığında 20 milletvekil teklif ettiği iddia edildi.

Aday belirleme sürecinde stratejisini 'kendi ismi dışında başka bir aday göstermek' üzerine kuran CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun İYİ Parti'nin ardından Saadet Partisi'ne yaptığı teklif ortaya çıktı.

15 milletvekilini grup kurabilmesi için İyi Parti’ye veren Kılıçdaroğlu’nun, adaylık için 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ü ikna etmesi şartıyla Saadet Partisi’ne de 20 vekil teklifinde bulunduğu belirtildi. Edinilen bilgilere göre, Gül odaklı yeni vekil pazarlığı seçime girmesini sağlamak için 15 vekilin İP'e geçmesi sonrasında bir araya gelen Kılıçdaroğlu ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun randevusunda gündeme geldi.

ARAYIŞLAR HIZLANDI

Takvim sıkıştıkça taktik ve arayışlarını hızlandıran Kılıçdaroğlu’nun, muhalefet cephesini genişletmek için Saadet Partisi’nin kapısını çaldığı ortaya çıktı. Karamollaoğlu, ‘nezaket ziyareti’ olarak nitelediği ve yaklaşık bir saat süren pazartesi günkü görüşme için “Bu görüşmelerimiz hafta içi birtakım neticelerin çıkmasına, doğmasına vesile olacak" dedi.

GÜL'Ü İKNA ET MECLİS'TE GRUP KUR

Ancak görüşmenin perde arkasında Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül'ü adaylığa ikna etmesini istedi. Gül'ü adaylığa ikna ederse, Saadet Partisi’nin Meclis'te grup kurabilmesi için 20 vekil verebileceğini belirtti. YSK’nın açıkladığı seçime katılacak partiler arasında bulunan Saadet Partisi bu teklife sıcak bakarsa Meclis’te temsil edileceği için 100 bin imza aramadan cumhurbaşkanı adayı gösterme şansı yakalayacak. Teklifin akıbeti 24 Haziran seçim takviminde cumhurbaşkanı adaylarının netleşmesi ile ortaya çıkacak. (Haber 7)


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CHP'den Saadet Partisi'ne 20 vekil teklifiCHP'den Saadet Partisi'ne 20 vekil teklifi
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Anahtar Kelimeler:
CHP Saadet Partisi Abdullah Gül Milletvekili seçim aday

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Okuyucu Yorumları 27 yorum
resmen seçmeniyle dalga geçiyor bay kemal. millet saadete milletvekili vermek isteseydi ona oy verirdi.
Yalan haber, inanmayın!..
Akp gidici
Chp iyi gidiyor
helal be
20 vekil nakliyesi bizden. son ne olur kemalcim ??
Kılıçdaroğlu elindeki malları satıp memleketine dönecek herhalde:)
Millette atatürkün partisine oy verdim sanıyor. Oylar saadete hdpye iyiye gidiyor :)
bu chp napıyor anlayan varmı. iflas etmiş tekstilci gibi malları işportaya çıkardı. kısaca chp nin kapısına yazsanız ''devren satılık''. gündelikçi olarak kiralık vekil varmı KK
Olmaz da, olursa AKP de ortalık karışır. Hep kendileri hesap yapıp, gündem belirliyordu.
Olması gereken Saadet IYI parti ile ittifak kurup Meral Akşeneri aday gösterecek, CHP'de Muharrem Ince ile seçime girecek. Ikinci turda kim kaldıysa herkes onda birleşecek.
Ne gunlere kaldik Rabbim kiyametin kopmasi yaklasti sanirim.At izi it izine karisti.Goruyorsunuz millet anlatmaya gerek yok
HAHAHA BEN BİŞEY DİYİM Mİ BENCE DİĞER BÜTÜN PARTİLER REİSE ÇALIŞIYO. BU KADAR ABİDİK GUBİDİK İŞLER DELİ SAÇMASI HALLER KENDİNİ REZİL ETMELERİNİN BAŞKA AÇIKLAMASI OLAMAZ! :))))
Hergün kim formatlıyor kemal beyi bu nedir şimdi.
HAHA ONA BUNA DERKEN ARKASINA Bİ BAKMIŞ KEMAL Bİ BAŞINA KALMIŞ PARTİDE E ADAY DA OLMUYO HOOP ONU BUNU MECLİSE SOKUCAM DİYE BUNA SOKMUŞLAR G.. GİBİ KALMIŞ MECLİS DIŞINDA.. DİNDEN VE SAĞCILARDAN NEFRET EDEN ONLARCA VATANDAŞIN VEKİLİ DİNDAR GÖRÜNÜMLÜ SÖZDE MİLLİYETÇİ PARTİLERE TRANSFER . BEN BİŞEY DİYİM Mİ BENCE DİĞER BÜTÜN PARTİLER REİSE ÇALIŞIYO. BU KADAR ABİDİK GUBİDİK KENDİNİ REZİL ETMELERİNİN BAŞKA AÇIKLAMASI OLAMAZ! :))))
Chp çık adayını açıkla artık taban çıldırmak üzere.
Chp demokrasi.anlayisi.uzun.yillarda.belli.hep ayni.o.yuzden helal.olsun demek iyidir..sayin.cumhurbaskani suan 16.yildir yonetiyorsa oda chp demokrasi anlayisindan oldu
kaç gündür sosyal medyaya saadete 20 vekil gibi espriler dönüyordu oda gerçek oldu
şimdi chp seçmeni düşünmeli sivas kasabı dediğimiz adama nasıl vekil teklif edilir diye siyaset hiç bu kadar onursuzlaştırılmamıştı keMal kalan vekilleride diğer sol partilere dağıt bari ana muhalefetin içine düştüğü duruma bak hani bu adam adalet yürüyüşü ile büyük liderdi hani LİDER di çıkında biriniz neden g.başkan adayı oldun be adam deyin ey chp liler ona buna koyun diyeceğinize
kapsamdışı kalan taşeron işçilere kadro verin.
müslüman türk ulusu her daim aklını kullanmasını bilir ve yaşar eskiden başını kuma sokan insanlarımız vardı ben kimseyi görmüyorum benide kimse görmez sağ sol milliyetciliklerle insanların başını kuma sokan zihniyetlerin oluşundandı. şimdiki insanlarımız aklını her daim kullanmasını öğrendi kim türkiyemizi ekonomisini-silah gücümüzü emperyalistlerden yanı düşmanlarımızdan nasıl daha iyi olması için dünyanın çaparasını nasıl olursa dahada güçlü dünyanın ilk 1-2-3-4-5.olsun diye çalışan kişiliği ön planda tutuyor. vatanımızda bu kişiliğe sahip tek kişi oda sayın: R.T. ERDOĞAN,dır. başka varmı.
PARTİ KURUYORUM OY VERECEK MİSİNİZ :)
Bİ PARTİ KURCAM BANADA Bİ 20 MİLLETVEKİLİ SAR KEMAL BAŞGANNNN
KOYUNLARINI GÜDEMEYEN ONLARI KAYBEDEN Bİ ÇOBAN BAY keMAL
chp ve butun partıler ne yaparsanız yapın kazanamıcaksınız adam elma satar gıbı vekıl satıyo yazık cok yazık ataturk kabırden cıksa sımdı vallaha yuzune tukurur
HARAPTAR KÖY:2.EL SATILIK AZ KULLANILMIS MILLETVEKILI
seçim yaklaşıyor.. kimse ne vizyon nede proje vaadiyle ortaya çıkıyor... herkes ittifak peşinde. en ilginci ise cumhur yarışında sağ kanattan adayların ortaya çıkması.. ve en büyük amaçta Erdoğanı devirmek.. onun için AKP seçmeninden oy alabilecek birinin peşindeder.. AKP den oy koparmazlarsa seçim AKP lehine garanti.. partilerin başlarındaki proje kuklalar talimatla birlik olmuş.. bağımsızlık mücadelesi veren ülkemizi tekrardan eski mandacı düzene geçirmek için çaba sarfediyor... Hodri meydan...
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