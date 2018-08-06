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CHP'den son dakika açıklaması: Kurultay yok

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.08.2018 17:14 | Son Güncelleme

CHP'de 24 Haziran seçimleri sonrası kurultay yapılmasını isteyen parti içi muhalifler delegelerden imza toplayarak Genel Merkez'e teslim etti. Partiden yapılan açıklamada geçerli imza sayısının 605 olduğu ve kurultay için yeterli olmadığı belirtildi. Kurultay için ıslak imzaların teslim edilmesi için gereken süre bugün doldu. CHP'den kurultay için toplanan imzalarla ilgili açıklama geldi. Yapılan açıklamada 569 imza toplandığı belirtildi, "Kurultay yok" denildi.

24 Haziran seçimlerinin ardından CHP'de kurultay sesleri yükseldi. Seçimlerde partinin başarısız olduğunu savunan muhalif kesim Genel Merkez'e kurultay çağrısında bulundu.

Kılıçdaroğlu ve parti yönetimi ise yerel seçimlere odaklanılması gerektiğini ve kurultay yapılmayacağını belirtti. Kurultay yapılmayacağının açıkça belirtilmesi üzerine muhalifler delegelerden imza toplama sürecini başlattı. Geçtiğimiz perşembe günü kurultay çağrısında bulunan parti içi muhalifler 630 imza toplandığı ve kurultayın yapılması gerektiğini duyurdu.

Muhaliflerin çağrısına CHP yönetiminden ise jet hızıyla yanıt geldi. Teslim edilen imza sayısının 618 olduğu, geçerli imzaların ise 605 olarak görüldüğü belirtildi. İmza vermek isteyen delegelerin noter onaylı ıslak imzasını teslim etmesi için verilen son süre de doldu.

CHP'DEN AÇIKLAMA GELDİ: KURULTAY YOK

CHP Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada, 569 imzanın toplandığı ve yeterli sayıya ulaşamadığı belirtildi. CHP yönetimi, "Kurultay yok" diyerek son sözü söyledi.

MUHALİFLERDEN İLK AÇIKLAMA

Kurultay için imza veren CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan Habertürk TV'ye açıklamada bulundu. Özcan, "Şaşkınlıkla izliyorum süreci. O imzaların her birinin bir hikayesi var. Noter tasdikli belgeleri bile adi fotokopi gösterdiler. Partiden istifa etmiş diyorlar. Ama bu kişilerin üyeliği şu an bile devam ediyor. 31 kişi imza çekmiş demeye getiriyorlar. Tasdikli belgeleri neden kabul etmiyorsunuz? Kimler imzasını hangi gerekçe ile çekmiş? Kendileri tehdit mi edilmiş? Biz bunları bilmek istiyoruz. Mahkeme ile ilgili de istişare edeceğiz. Her seçenek masada." dedi.

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
Yaşım 58 18 yaşından beri CHP Ye oy veriyorum.Yeterli sayıya ulaşılamadı diye Kurultay yok deniyor. İnsanda biraz ahlak ,dürüstlük,erdemlik, insana saygı, olmalı. kurultay sayısı toplanmasa bile istifa edip gençlerin önünü açmalıydı.Bu kafayla bi 580 yıl beklenecek herhalde Benden artık Kılıçdar oğlu ve ekibi gitmedikten sonra benden CHP 'OY YOK... yeter artık koltuk sevdasından vazgeçin.
imza 630 olsa ne olur olmasa ne olur ?? sen chp nin bile genelbaşkanı olmasını istemediğin birini cumhurbaşkanı adayı yapıyosun ve o insan partinin oyundan daha fazla oy almış niye korkuyorsun ? chp bu kafayla bu anlayışla değil önümüzdeki yerel seçimler hiçbir seçimde başarılı olamaz.chp genel başkanına soruyorum hedefin chp yi yönetmekmi TÜEKİYE yönetmekmi ?? delege olmuş kukla.....
en içten duygularimla söylüyorum en kisa zamanda allah b.....zı versin en yakin seçimde görüşürüz
bundan sonra da bizden size oy yok
yapsan ne olur yapmasan ne olur,iyi bir lider yok,vur inceyi kemale ikisi toplasan umut yok
keMAL koltuğa yapıştı erdoğan olsa hemen kurultaya giderdi
yeter artık!! parti ye hiç kimse bu kadar zarar vermemişti!! kişisel hesap yapanlara yazıklar olsun!!
Vay be Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış, 569 imza toplamışlar boru mu, ama kıymeti Harbiye'si yok. şimdi ALLAH sabır versin bu insanlara zor zor çok zor,
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