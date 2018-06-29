HABER

Süleyman Soylu'ya kötü haber!

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.06.2018 10:52 | Son Güncelleme

CHP İstanbul Milletvekili Avukat Mahmut Tanal, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu Kanunsuz emir verdiği ve kin-nefret suçlarını işlediği için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına şikâyet etti. Soylu 'CHP İl başkanlarını bundan sonra şehit cenazelerinde protokole kabul etmeyin' talimatı vermişti

CHP İstanbul Milletvekili Avukat Mahmut Tanal, Kanunsuz Emir veren ve nefret suçu işleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına şikâyet etti. Skandal açıklamanın İçişleri Bakanlığı makamına yakışmadığını dile getiren Tanal, şunları söyledi:

“Bu ülkenin İçişleri Bakanı kaostan beslenemez. Hükümet adına iç güvenliğin doğrudan muhatabı içişleri bakanıdır. Ancak Sayın Süleyman Soylu iç güvenliğin muhatabı değil kaosun, ayrımcılığın muhatabı gibi davranıyor. Neden CHP’liler şehit cenazelerine alınmıyor? Şehidimize kelle diyen onlar, ‘birkaç Mehmet şehit oldu diye Meclis toplanmaz’ diyen onlar, ‘Valiler verdiğimiz talimatlar gereği PKK’ya operasyon yapmadı’ diyen onlar. Ama iş CHP’ye gelince şehit cenazelerine almayın diyen de onlar.”

“CHP’Yİ HEDEF GÖSTERİP SİYASİ ALGI OLUŞTURUYOR”

“İçişleri Bakanı’nın vermiş olduğu talimat tam olarak kanunsuz emirdir.” diyen Tanal açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Valilere vermiş olduğu ‘CHP’lileri cenazeleri kabul etmeyin’ emri ayrıca, TCK’nın Nefret ve Ayrımcılık başlıklı 122. Maddeye de aykırıdır. Dil, ırk, milliyet, renk, cinsiyet, engellilik, siyasi düşünce, felsefi inanç, din veya mezhep farklılığından kaynaklanan nefret, kanunlarımızca cezalandırılır. Soylu’nun söylemleri CHP’lileri tamamen dışlayan, toplumun dışına itmeye çalışan birtakım sözlerden ibarettir ve suç teşkil etmektedir. Konuşmasında CHP’lilerin cenazelere alınmasın emri vermesi CHP’yi hedef göstererek siyasi algı yaratmaktan başka bir şey değildir.

Öte yandan Soylu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunumuzun 214’üncü maddesi Suç İşlemeye Tahrik, 217’inci maddesi Kanunlara Uymamaya Tahrik suçlarını işlemiş üstüne bir de bunu 218’inci maddede yer aldığı gibi basın ve yayın yolu ile işlemiştir. Bu da suçunu ağırlaştırıcı kılmıştır. Bu sebepledir ki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 122’inci, 217’inci ve 218’inci maddeleri ve Anayasanın 137’inci maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına şikâyet ettim. Hukuk devletinde olması gereken savcıların bir an önce harekete geçmesi, Sayın Soylu’nun da savcıları beklemeden istifa etmesidir.”

PARTNERGenç kızlar sokağa çıkıp galibiyeti böyle kutladıGenç kızlar sokağa çıkıp galibiyeti böyle kutladı
Prof. Dr. Şenol Durgun: 1980 sonrası İslamcılar moderniteyi İslamileştirmeye çalıştıProf. Dr. Şenol Durgun: 1980 sonrası İslamcılar moderniteyi İslamileştirmeye çalıştı
Kılıçdaroğlu canlı yayında yanıtladı! İnce, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday olacak mı?Kılıçdaroğlu canlı yayında yanıtladı! İnce, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday olacak mı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
CHP Süleyman Soylu Şehit Cenazesi

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Eren Erdem gözaltına alındı

Son dakika! Eren Erdem gözaltına alındı

TSK'dan hava harekatı: Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi!

TSK'dan hava harekatı: Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi!

Volkan Demirel'in yeni adresi belli oldu

Volkan Demirel'in yeni adresi belli oldu

Burak Törer sevgilisi Gülben Ergen'le fotoğrafını paylaştı 'Tüm düşmanlarımız...'

Burak Törer sevgilisi Gülben Ergen'le fotoğrafını paylaştı 'Tüm düşmanlarımız...'

Afgan genç hayatta kalabilmek için herkesin içinde cinsel ilişkiye giriyor! Okuyunca dehşete düşeceksiniz

Afgan genç hayatta kalabilmek için herkesin içinde cinsel ilişkiye giriyor! Okuyunca dehşete düşeceksiniz

CHP'den İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sert tepki: İç savaşın adımı atılıyor

CHP'den İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sert tepki: İç savaşın adımı atılıyor

İlginizi Çekebilir

Kanal D Ana Haber sunucusu Buket Aydın, CHP için aldığı kulisi açıkladı: Macron Modeli

Kanal D Ana Haber sunucusu Buket Aydın, CHP için aldığı kulisi açıkladı: Macron Modeli

Meral Akşener hakkında çok konuşulacak iddia! İlk hedefi belli oldu

Meral Akşener hakkında çok konuşulacak iddia! İlk hedefi belli oldu

Pervin Buldan: Süleyman Soylu'dan tehdit içerikli bir telefon aldım

Pervin Buldan: Süleyman Soylu'dan tehdit içerikli bir telefon aldım

Son dakika! CHP'de istifa depremi

Son dakika! CHP'de istifa depremi

Son dakika! Mahir Ünal'dan kritik 'Muharrem İnce' açıklaması

Son dakika! Mahir Ünal'dan kritik 'Muharrem İnce' açıklaması

Okuyucu Yorumları 21 yorum
Asıl size suç duyurusunda bulunmak lazım. Teröristleri meclise siz soktunuz
bu ülke kurulduğundan beri en büyük hain ve terörist chp dır.. noktaa
@erbay_sonmez hadi oradan,PKK ile masaya oturan,sonra oturan serefsizdir deyip inkar eden,yüzlerce Mehmetçiğin şehit olmasına sebep olan RTE ve akp dir.
@erbay_sonmez Parti olarak Chp'nin böyle bir kararı yoktur. Az bir kısım seçmeni Hdp'ye oy vermiştir. Tabii ki Ahlaka aykırıdır. Ama bunu Chp'ye bağlayıp, İl başkanlarını şehit cenazelerine almamak, insanları kin ve düşmanlığa sürükler. Bu bilinçli yapılan birşeydir. Eski bir Ak partili olarak bunu söyleyebilirim.
@erbay_sonmez kim soktu meclise ucu açık kalmış?
@hayrettingocmez CHP'li değilim ama bölücü de değilim sen gibi. Laflarını tart ta konuş.
helal diyom bir an önce bu şahsın bakanlık görevinden alınması lazım
ŞİKAYETMİ ETTİNİZ MAHMUT BEY KENDİNİZİMİ KANDIRIYORSUNUZ MİLLETİN GÖZÜNE GİRMEYEMİ ÇALIŞIYORSUNUZ İKİSİDE OLMAYACAKTIR ŞİKAYETİNİZDE YERİNİ BULMAYCAKTIR UYUYORMUSUNNUZ UYANIKMISINIZ.
yahu kardeşim bunların goygoycluğuna bakmayın, talimat ne "chp il başkanlarını protokole almayın" bu kadar, milletvekilini almayın demiyor, belediye başkanıysa almayın demiyor, sadece il başkanını almayın diyor çünkü bunların protokolde zaten yeri yok, peki o zaman hdp il başkanı ile el ele tutuşup gelsinler isterseniz olur mu, akp il başkanı niye alınıyor derseniz de cevap basit, pkk cenazesine gidip, demirtaşı ziyaret eden, afrine kandile girme, ypg terör örgütü değil diyen kim varsa, akp li bile olsa alayının vurun kıçına tekmeyi gitsin kardeşim
Akp il başkanlarının var mı?
chp herşeyin alternatifini icat etmeye meraklıdır, her resmi bayram ve tören de gider alternatif kutlama yaparlar, devletle halkla el ele birlikte kutlama yapmak onları bozar, o ne öyle avam tabakasıyla kutlama mı olur derler kendileri özel kutlarlar, şu durumda alternatif şehit cenazesi de düzenler onlar kendilerine merak etmeyin bulurlar bi yolunu
ne oldu chpkk zorunuza mı gitti Soylu nun dedikleri ! hem teröre destek verin hem de şehit cenazesine gidin milletle dalga mı geçiyorsunuz ???
ŞU TANAL PKK CENAZELERE KATILAN TANAL DİYİLMİ SİZİN...............
Süleyman SOYLU'dan istifa beklemiyoruz. Cumhurbaşkanı tarafından görevinden alınmasını bekliyoruz. Bakalım 81 milyonun Cumhurbaşkanı olacak mı ?
kin ve nefret suçu işlemek ili ilgili şikayette bulunan mahmut tanal, şaka gibi ya
tek A D A M S I N sayın soylu
süleyman efendi teröristleri davul zurnayla karşılayıp beraber halay çektiğiniz günleri ne çabuk unuttunuz, bırakın bu ayak oyunlarını millet yemez !
bey efendi atıp tutmakla olmaz bu işler , bu ülke hepimizin iyisi ile kötüsüyle
PKK cenazelerine katılan birinden başka ne beklenir.
Nerden biliyorsun?Bizce de siz soktunuz.Adamların birleşmesine neden oldunuz.
BEYLER BAKINIZ VESAYETÇİ TÜRKİYEDE SAYIN ERDOĞAN ŞEHİD CENAZESİNE KATILIRKEN NERDE İSE LİNÇ EDİLECEK DURUMLARA DÜŞÜRÜLÜYORDU. ŞİMDİDE MALESEF SOL KARDEŞLER BU DURUMA DÜŞTÜLER. ANCAK HAKTA ETTİLER.NEDENMİ? BAKIN HELE PKK CENAZESİNE KATILINACAK OLSA TÜM MİLLET KATILIRDI GEÇMİŞTE, YANLIŞ ANLAMAYIN AMA SOLDA EKSEN KAYMASI YAŞANDI SON SEÇİMLERDEDE.BEYLER NE ZAMAN MÜSLÜMAN BİRİ GELECEK SOLUN BAŞINA. BAKINIZ ERİME HIZLI BİR ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR. HERKES DURDUĞU DAİRENİN İÇİNDE İYİ DURMALIDIR.ŞEHİD CENAZELERİNEDE TÜM PARTİLER KATILABİLMELİ ASLINDA.ANCAK ABDESTLİ OLMALILAR DİKKAT.
Diğer Haberler
Yaşar Okuyan'ın olay bir iddiası daha ortaya çıktı!

Yaşar Okuyan'ın olay bir iddiası daha ortaya çıktı!

Kılıçdaroğlu canlı yayında yanıtladı! İnce, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday olacak mı?

Kılıçdaroğlu canlı yayında yanıtladı! İnce, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday olacak mı?

Kılıçdaroğlu'ndan İçişleri Bakanı Soylu'ya istifa çağrısı

Kılıçdaroğlu'ndan İçişleri Bakanı Soylu'ya istifa çağrısı

Kanal D Ana Haber sunucusu Buket Aydın, CHP için aldığı kulisi açıkladı: Macron Modeli

Kanal D Ana Haber sunucusu Buket Aydın, CHP için aldığı kulisi açıkladı: Macron Modeli

24 Haziran seçimlerinin ardından CHP'de Denizli'nin Acıpayam ilçesinde istifa depremi!

24 Haziran seçimlerinin ardından CHP'de Denizli'nin Acıpayam ilçesinde istifa depremi!

Muharrem İnce Twitter hesabındaki hakkında kısmından 'cumhurbaşkanı adayı' ifadesini kaldırdı

Muharrem İnce Twitter hesabındaki hakkında kısmından 'cumhurbaşkanı adayı' ifadesini kaldırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.