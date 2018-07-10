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CHP'den Süleyman Soylu protestosu! TBMM Genel Kurulu'nu terk ettiler

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.07.2018 15:25 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Meclis'te yemin edip Cumhurbaşkanlığı mazbatasını almasıyla birlikte Türkiye ‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne resmen geçti. Kabine üyelerinin belirlenmesinin ardından sıra yemine geldi. Yemin etmek için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kürsüye gelirken, CHP'liler TBMM Genel Kurulu'nu terk etti.

TBMM Genel Kurulu, Cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakanların yemin töreni için Geçici Başkan Durmuş Yılmaz başkanlığında toplandı. Toplantıda ilk olarak, önceki birleşimde yer almayan AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ant içti.

Daha sonra yeni bakanların atanmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okundu. Daha sonra Cumhurbaşkanlığı Kabinseinde yer alan bakanlar tek tek kürsüye gelerek yemin etti.

CHP'LİLER SALONU ERK ETTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kürsüye yemin etmek için çıktığı sırada CHP'liler TBMM Genel Kurulu'nu terk etti.

Genel Kurul'da yemin eden kabine üyelerinin isimleri şöyle:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı - Fuat Oktay

Adalet Bakanı - Abdulhamit Gül

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı – Zehra Zümrüt Selçuk

Dışişleri Bakanı – Mevlüt Çavuoğlu

İçişleri Bakanı – Süleyman Soylu

Milli Savunma Bakanı – Hulusi Akar

Milli Eğitim Bakanı – Ziya Selçuk

Sağlık Bakanı – Fahrettin Koca

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı – Fatih Dönmez

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı – Mehmet Cahit Turan

Çevre ve Şehircilik Bakanı – Murat Kurum

Tarım ve Orman Bakanı – Bekir Pakdemirli

Kültür ve Turizm Bakanı – Mehmet Ersoy

Gençlik ve Spor Bakanı – Mehmet Kasapoğlu

Hazine ve Maliye Bakanı – Berat Albayrak

Ticaret Bakanı – Ruhsar Pekcan

Sanayi ve Teknoloji Bakanı – Mustafa Varank

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Süleyman Soylu yemin töreni CHP Bakan protesto

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Okuyucu Yorumları 57 yorum
biraz insanLarIn miLLetin iradesine saygI gosterin chp kadar geri kafaLI ucuz bir parti ve cemiyeti yok
CHP.li vekiller keşke TBMM hiç gelmese daha iyiolur.
onu bunu ayrıştırırsan kalkıp chp liler şehit cenazesine gelmesin dersen tepki yersin. Sadece akp liler askere gitmiyor. Güvenlik güçleri sadece sizi desteklemiyor ülkede. Sizden olmayanı kafanıza estiğiniz gibi terörist ilan edemezsiniz.
helal olsun..böylesine böyle... yeni bir TÜRKİYE demek çok yanlış..temel ana omurgayı oluşturan bu bakanlıkların da değişmesi gerekiyordu..Süleyman Soylu denilen şahsiyet o makama hiçmi hiç yakışmıyor..devlet adamlığı demek Süleyman Soylu demek değildir.
keşke vefat eden o bakkal içinde böyle tepki etseydiniz yazıklar olsun
HDPKKnın törenlerinde ayakta olun ve alkışlayın. size bu yakışır chpye gçnül vermiş vatandaşların oyu size haram onları temsil değil masgot ediyorsunuz CHP yönetimi
PKK ile mücadele ettiği için hazmedimiyor terör destekçileri...eee kankiniz hevallerin korkulu rüyası olacak.
@musa_1984_jrsmk terör destekçisi kimdir biliyor musun; teröristi devlet lideri gibi karşılayıp havalanına onun paçavrasını bayrak diye çektirendir, seyyar mahkeme kurup oracıkta salıverendir, işledikleri suçları görmezden gelin diye va1ilere kaymkmlara talimat verendir. evet hazmedemedikleri doğru, ama bu senin sandığın şey değil, toplumun ayrıştırılması, nedenini inşallah öğrenmezsin, çünkü bu kimse için iyi olmaz.
içişleri Bakanı'na yakışmayacak sözler söyledi chp doğru yaptı mecliste
iyi yapmışlar. insanları ayrıştıran cepheleştiren biri içişleri bakanı koltuğunda oturmamalı
BERAT ALBAYRAK SADECE LİYAKAT EHLİYETİ SIFATLARININ DIŞINDA CİCİ DAMAT KALKANI VE TORPİLİ İLE KABİNEYE SOKULMUŞ İSİM OLDUĞUNDAN HAYLAZ HAYLAZ BİRAZ DA ŞIMARIK İFADEYLE GÜLÜMSÜYOR... YOKSA ONU KİM TANIR Kİ BU MEMLEKETTE..
HDP ve PKK Yandaşlarından başka birşey beklenmez ki. Gerçi çokta umurumuzdaydı sizin bu saygısız tavrınız.
ülkeyi de terketsinler. hazımsızlar
Fareler kacmış
hep aynı kafa bunlar adam olmaz (gerçi adamlığı kendileride kabul etmiyor)
Ne oldu? pkk ya vuruyor, ses sizden çıkıyor. Milletin söyledikleri yalan değilmiş demekki. pkk içinizde
kala kala soysuzlara kaldık vay ülkemizin haline
Anca gidersiniz,bir dahada dönmeyin.
hdp lilerde terk etti onu niye yazmıyorsun millet uyanmasındiyemi hdpchp kardeşliğini kimden saklıyorsun bu ülkenin tek haber sitesi senmisin başka haber sitelerinide chp hdp salonu terk etti diyor burda sadece chp terk etti diyor herşey açık .
soyadındaki soylu kimseyi soylu yapmaz.
chpppk bu ADAM dan çekeceğiniz var
aslında hiç olmamaları gereken bi yere sözüm ona elit seçmenin oyuyla geldiler...elbet bu halk bir gün sizi tokat manyağı yapacak siz böyle dokunulmazlık zırhı arkasında her zaman kalmayacaksınız...
pkk ve feto sevicileri hendek arkadaşlarını yok edenlerede kaçarlar...
ya ayağa kalkmazlar yada salonu terk ederler yillardir anlayamadilar bos yere kulaç attiklarini
Süleyman SOYLU, CHP lilerden özür dilemelidir. Başkasına saygı duymayan, saygı beklemesin..
demekki dogru yolda suleyman soylu
Ne bekleiyorduki Başkanı bile sindiremeyen bir chp Soyluyumu sindirecektiOnlar PKK lı ancak alkışlar Adam gibi adam SÜLEYMAN
Hiç dert değil. Onlar CB yemin ederken benzer bir saygısızlığı göstermişler, Süleyman Soylu için bu komik tepki şereftir bile. Soylu onların yutabileceği bir lokma değil çünkü.
bir mum kadar ışık vermeyenlerin ,kendini.! bir yıldız kadar parlak görmesine şaşıyormuyum? tabiki hayır :) . kendilerine yakışanı yapmışlar ce ha pe li vekilleri canı gönülden tebrik ediyoruz.
ortalık necasetten temizlenince yemin etmek Soylu 'nun da hoşuna gitmiştir zaten
utanmışlardır. utanmalılar!
chp lilerin salonu terketmesi sıkıntı değil,onların vekilleri zaten HDP olduğu için sorun yok..
protesto değil admin Aslanlar meydana çıktımı çakallar kaçar
SÜLEYMAN SOYLUNUN SÖZLERİ YANLIŞ ANLAŞILDI.HA YANLIŞ TELAFUZ ETMİŞ? OLABİLİR Mİ? OLABİLİR..ANCAK ŞU AN CHPLİLERİN YAPTIĞI HAZIMSIZLIK. SÜLEYMAN SOYLU ON NUMARA İÇ İŞLERİ BAKANLIĞI YAPIYOR.
haklı bir tepki
ÇOK SÖYLENECEK SÖZ VAR ONLAR İÇİN AMA DEĞMEZ YA BİR GÜN SİZİN GİTTİĞİNİZ YERLERDE DE VATANDAŞ SİZE ARKASINI DÖNER
chp liler bu saygısızlığı bir an önce bırakmalıdır. onlar bunu yaparak her ne olursa olsun makama saygısızlık yapıyor ve inanıyorumki chp seçmenide bunu hoş görmüyor
Bu kafa ile giderseniz kırmızı kar yağınca iktidar olursunuz..!
adama boşuna son terörist bükücü demiyorlar. Onu gören kacacak delik arıyor :))
chp hdppkk bizimde vatandas olarak size tahamülümüz kalmadı
hdp liler de terketti onu niye yazmıyosunuz
çok üzül dük hdp nin yana gidin
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