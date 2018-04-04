CHP Denizli Milletvekili Arslan:

CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan, "Et ve Balık Kurumunu, Telekom'u yok pahasına özelleştiren, son 4 yılda 4 milyar lira vergi borcunu affeden, Türkiye'yi ithal şirket cennetine çeviren hükümet, yerlilik ve millilik arıyorsa, dönüp Cumhuriyetin ilk 15 yılına bakmalı." dedi.
Arslan, Mecliste partisinin bazı milletvekilleriyle yaptığı basın toplantısında, şeker fabrikalarının özelleştirilmesi kararına karşı Atatürkçü Düşünce Derneğinin (ADD) başlattığı imza kampanyasında toplanan 100 bin imzayı bugün TBMM Dilekçe Komisyonuna ileteceklerini söyledi.
İktidarın vatandaşının sesine değil, ABD'nin taleplerine kulak verdiğini savunan Arslan, özelleştirme kararının gayri milli olduğunu iddia etti.
Şeker fabrikalarının özelleştirme kararının iptalini talep eden Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Partili Cumhurbaşkanı milleti kandırmaya devam ediyor. Kendisine de yanlış bilgiler veriliyor ve kandırılıyor diye düşünüyoruz. Şeker fabrikalarını devletin sırtında yük sayan sarayın sadece 13 günlük masrafı bile şeker fabrikalarının zararını kapatmaya yetiyor.
Et ve Balık Kurumunu, Telekom'u yok pahasına özelleştiren, son 4 yılda 4 milyar lira vergi borcunu affeden,
Türkiye'yi ithal şirket cennetine çeviren hükümet yerlilik ve millilik arıyorsa, dönüp Cumhuriyetin ilk 15 yılına bakmalı."
Şeker fabrikalarının toplam zararının 28 milyon lira olduğunu belirten Arslan, son 4 yılda affedilen 4 milyarlık vergi borcuyla şeker fabrikalarının tam 142 yıllık borcunun silinebileceğini söyledi.
Arslan, herkesi ADD'nin imza kampanyasına destek vermeye çağırdı.
CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu ise Cumartesi günü saat 11.00'de Çorum'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla "Şeker vatandır, vatan satılmaz" sloganıyla bir miting düzenleneceğini anımsatarak, vatandaşları mitinge davet etti.
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