CHP, Didim Genç İşadamlarının konuğu oldu

CHP Didim İlçe Teşkilatı, Didim Genç İşadamları Derneğinin düzenlediği kahvaltılı toplantıda DİGİAD yönetiminin konuğu oldu.

CHP Didim İlçe Başkanı Nurettin Koçak, CHP İl Başkan yardımcıları Okan Kılıç ve Serkan Doğan, CHP İlçe yöneticilerinin hazır bulunduğu etkinlikte CHP heyetini Dernek Başkanı Özgür Deniz ile yönetim kurulu üyeleri ağırladı.

Kahvaltının ardından konuşan DİGİAD Başkanı Özgür Deniz, derneği ilk kurduklarında derneğin kapanacağını düşünenlerin olduğunu belirterek “Genel kurulda arkadaşlarımız derneğe sahip çıktı. Biz yaptığımız tüm toplantılarda Didim’in bütün kesimleriyle uyumlu çalışma temposu yakaladık. Derneğin geldiği noktada ismini hatırı sayılır yere getirdik. İlkleri başarmak zordur ama başarılı insanların bir yerde olmasını isteyen birisiyim. Didim’in çok açığı var. Yatırımları sadece federasyon ya da bizlerin yapacağı düşüncesi abest olur. Bunu Ticaret Odası, Belediye ve kurumların desteğiyle olur" dedi.

CHP İlçe Başkanı Nurettin Koçak ise, kendilerini ağırlamalarından dolayı memnuniyeti dile getirerek; “DİGİAD büyük işler yapacak buna inanıyorum. Burada siyaset üstü çalışılıyor. Büyük işler başarılacağına inanıyorum. Bu da çalışmakla oluyor. Didim için yapacağınız her türlü çalışmada her zaman arkanızda olmaya devam edeceğiz” dedi.