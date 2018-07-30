CHP Edirne Milletvekili Bircan beyin kanaması geçirdi

CHP'de olağanüstü kurultay çalışmaları kapsamında Iğdır'da bulunan Edirne Milletvekili Erdin Bircan'ın beyin kanaması geçirdiği ve ameliyata alındığı bildirildi.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, olağanüstü kurultay amacıyla imza toplayan gruba yakınlığı ile bilinen Bircan, delegelerle görüşme amacıyla Iğdır'a gitti.
Kentte çalışmalarını sürdüren Bircan'ın aniden fenalaşması üzerine Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldığı belirtildi. Yapılan ilk müdahalede beyin kanaması geçirdiği anlaşılan Bircan, ameliyata alındı.
Olayın ardından Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Bircan'ın sağlık durumu hakkında bilgi aldığı ve Grup Başkanvekili Engin Altay ile Ankara Milletvekili Murat Emir'i Iğdır'a gönderdiği öğrenildi.
Murat Emir, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Bircan'ın ameliyatta olduğunu ve daha geniş bilgiyi kente ulaştıklarında alacaklarını söyledi.
CHP'de geçen günlerde 129 milletvekili, kurultay tartışmalarının sayı boyutundan çıkarılarak sonlandırılmasına ilişkin bildirge imzalamış ve kamuoyuyla paylaşmıştı. Bu bildirgeye 12 milletvekili imza vermemişti. Edirne Milletvekili Erdin Bircan da imza vermeyen 12 isim arasında bulunuyordu.
AK Partili Veysel Eroğlu'ndan flaş açıklama: Bekleyin sürprizlerim olacak
Son dakika! Bedelli askerlik yasası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunuldu
Muharrem İnce'den kurultay imzaları sorusuna dikkat çeken yanıt
YKS sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? Üniversite tercih sayfası ne zaman açılacak?
Nagehan Alçı 'tuhaf kokular geliyor' deyip uyardı: Öldürülebilir
Suudi Arabistan atağa geçti! Art arda açılıyor!
Gece yattı, sabah yatağında öyle bir şeyle uyandı ki...
'Ölüler ülkesine geçiş kapısı' açılıyor!
Hastanelerde yeni dönem! Jandarma resmen göreve başladı
Bunlar da Rusya'nın zalımları!
Manisa’da iki TIR'ın arasında sıkışan sürücü hayatını kaybetti
Telefonların ışıklarıyla kaza yapan sürücüyü aradılar
LGS yerleştirme sonuçları açıklandı! Boş kontenjanlar için nakil başvurusu ne zaman?
Canan Karatay'a büyük şok! Bunu hiç beklemiyordu
Twitter'da en çok ve en az kullanılan emojiler hangileri? 23 milyar tweet incelendi
Okuyucu Yorumları 0 yorum