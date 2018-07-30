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CHP Edirne Milletvekili Bircan beyin kanaması geçirdi

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.07.2018 13:03 | Son Güncelleme

CHP'de olağanüstü kurultay çalışmaları kapsamında Iğdır'da bulunan Edirne Milletvekili Erdin Bircan geçirdiği beyin kanaması nedeniyle ameliyata alındı - Bircan'ın sağlık durumu hakkında bilgi alan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Grup Başkanvekili Engin Altay ile Ankara Milletvekili Murat Emir'i Iğdır'a gönderdi

CHP'de olağanüstü kurultay çalışmaları kapsamında Iğdır'da bulunan Edirne Milletvekili Erdin Bircan'ın beyin kanaması geçirdiği ve ameliyata alındığı bildirildi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, olağanüstü kurultay amacıyla imza toplayan gruba yakınlığı ile bilinen Bircan, delegelerle görüşme amacıyla Iğdır'a gitti.

Kentte çalışmalarını sürdüren Bircan'ın aniden fenalaşması üzerine Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldığı belirtildi. Yapılan ilk müdahalede beyin kanaması geçirdiği anlaşılan Bircan, ameliyata alındı.

Olayın ardından Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Bircan'ın sağlık durumu hakkında bilgi aldığı ve Grup Başkanvekili Engin Altay ile Ankara Milletvekili Murat Emir'i Iğdır'a gönderdiği öğrenildi.

Murat Emir, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Bircan'ın ameliyatta olduğunu ve daha geniş bilgiyi kente ulaştıklarında alacaklarını söyledi.

CHP'de geçen günlerde 129 milletvekili, kurultay tartışmalarının sayı boyutundan çıkarılarak sonlandırılmasına ilişkin bildirge imzalamış ve kamuoyuyla paylaşmıştı. Bu bildirgeye 12 milletvekili imza vermemişti. Edirne Milletvekili Erdin Bircan da imza vermeyen 12 isim arasında bulunuyordu.

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CHP Milletvekili Bircan, beyin kanaması geçirdiCHP Milletvekili Bircan, beyin kanaması geçirdi
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