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CHP Edirne Milletvekili Bircan'ın beyin kanaması geçirmesi

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.07.2018 14:22 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatıyla, Iğdır'da beyin kanaması geçirip hastaneye kaldırılan Edirne Milletvekili Erdin Bircan'ın tedavisi için Erzurum'dan Iğdır'a alanında uzman cerrah ve sağlık ekibi gönderildi - Iğdır Valisi Enver Ünlü: - "Beyin kanaması geçiren CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan'ın sağlığına kavuşması için gereken her şey yapılıyor. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'nın talimatıyla hastaneye takviye amaçlı cerrah gönderildi" - CHP Iğdır İl Başkan Yardımcısı Nazım Karadağ: - "Banyoya giderken ayağı kaymış, kafası yere çarpmış ve beyin kanaması geçirmiş. Allah razı olsun doktor arkadaşlarımız hemen ameliyata aldı, kanamayı durdurdu, şimdi sağlık durumu iyi"

IĞDIR/ERZURUM (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatıyla, CHP'de olağanüstü kurultay çalışmaları kapsamında bulunduğu Iğdır'da beyin kanaması geçirip hastaneye kaldırılan Edirne Milletvekili Erdin Bircan'ın tedavisi için Erzurum'dan Iğdır'a alanında uzman cerrah ve sağlık ekibi gönderildi.

Iğdır Valisi Enver Ünlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, CHP'de olağanüstü kurultay çalışmaları sebebiyle geldiği Iğdır'da beyin kanaması geçiren Milletvekili Erdin Bircan'ın kaldırıldığı Iğdır Devlet Hastanesinde ameliyata alındığını belirtti.

Bircan'ın ameliyatının sürdüğüne işaret eden Ünlü, "Beyin kanaması geçiren CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan'ın sağlığına kavuşması için gereken her şey yapılıyor. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'nın talimatıyla hastaneye takviye amaçlı cerrah gönderildi." dedi.

Iğdır İl Sağlık Müdürü Alparslan Erol da helikopter ile alanında uzman cerrah ve sağlık ekibinin Iğdır'a gönderildiğini bildirdi.

- "Bircan'ın sağlık durumu iyi"

CHP Iğdır İl Başkan Yardımcısı Nazım Karadağ ise Bircan'ın Iğdır'a dün akşam geldiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Bircan kente dün akşam geldi, sohbet ettik ve ben yanından ayrıldım o otele geçti. Sabah 10.55'te aradılar 'milletvekilimizin durumu ciddi' dediler, geldiğimde ambulans gelmişti hemen hastaneye kaldırdık. Banyoya giderken ayağı kaymış, kafası yere çarpmış ve beyin kanaması geçirmiş. Allah razı olsun doktor arkadaşlarımız hemen ameliyata aldı, kanamayı durdurdu, şimdi sağlık durumu iyi."

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Anahtar Kelimeler:
CHP ığdır Milletvekili Erdin Bircan

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