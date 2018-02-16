CHP Edirne Milletvekili Gaytancıoğlu:

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, "AKP 2002 yılında iktidara geldiğinde çiftçilerin 1 milyar lira borcu varken, 2017 yılının son verisine göre bu borç 89 milyar liraya çıktı. AKP, Türk çiftçilerini 89 kat borçlandırmıştır." dedi.
Gaytancıoğlu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, tarımsal üretimde finansman sorunlarına değindi.
Tarım sektöründe üreticinin büyük sıkıntılar içinde olduğunu ifade eden Gaytancıoğlu, iktidarın çiftçinin, üreticinin sorunlarını çözmek için gerekli önlemleri almadığını savundu.
Tarımın ve tarım politikalarının planlanamadığını, bu alana yeterli kaynağın ayrılmadığını ileri süren Gaytancıoğlu, "AKP 2002 yılında iktidara geldiğinde çiftçilerin 1 milyar lira borcu varken, 2017 yılının son verisine göre bu borç 89 milyar liraya çıktı. AKP, Türk çiftçilerini 89 kat borçlandırmıştır." diye konuştu.
Tarımsal girdilerdeki yüksek fiyatın da çiftçiyi olumsuz etkilediğini anlatan Gaytancıoğlu, çiftçinin sıfır faizli dahi olsa kredi ile borçlanmaya değil, hibe yoluyla desteklenmeye ihtiyacı olduğunu vurguladı.
Gaytancıoğlu, "Çiftçi ciddi anlamda borçlu. Tarlasını ipotek ederek borç almaya çalışıyor. Böyle bir kitlenin nasıl üretim yapacağını, nasıl bir psikolojisi olduğunu siz düşünün." ifadelerini kullandı.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının "köyüne geri dönen çiftçi ailelere 300 baş damızlık koyun verilmesi" projesine de değinen Gaytancıoğlu, bu projede çiftçilerden 600 bin liralık ipotek istendiğini, çiftçinin bunu karşılama gücünün olmadığını öne sürdü.
Okan Gaytancıoğlu, toplantıda ataması yapılmamış, destek alarak hayvancılık yapmak isteyen, ancak engellerle karşılaşan bir kadın öğretmenin kendisine gönderdiği mektubu da okudu.
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