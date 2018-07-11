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CHP erken seçime kapıyı kapattı!

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.07.2018 09:21 | Son Güncelleme

24 Haziran cumhurbaşkanlığı ve genel seçimleri sonrasında, AK Parti, MHP ve BBP tarafından Mart 2019’daki yerel seçimlerin erkene alınması fikri dile getirilmeye başlanmıştı. CHP'den, 2018 sonbaharına alınacağı iddia edilen erken seçimle ilgili açıklama geldi.

CHP erken seçime kapıyı kapattı!

Sözcü'nün sorularını yanıtlayan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, “CHP, yerel seçimlerin öne alınması için getirilebilecek bir Anayasa değişikliğine destek vermez” dedi.Böyle bir teklifin gelmesi halinde CHP 'nin “hayır” diyeceğini kaydeden Tezcan şöyle konuştu;

“Eğer iktidar mutlaka bir Anayasa değişikliği yapmak istiyorsa, bunu seçilmiş yerel yöneticilerin görev sürelerinin kısaltılması için değil, bağımsız yargı için getirsin. Yargı bağımsızlığının sağlanması için, yüksek yargıya ilişkin mevcut kurulların ve bu kurullara seçim sistemlerinin değişmesi için CHP olarak halihazırda bir Anayasa değişiklik hazırlığımız var. Bu konuda, yargıyı gerçekten bağımsız yapmak için Anayasa değişikliği yapmak isterlerse, biz varız. Ancak yerel seçimlerin erkene alınması konusunda olası bir değişiklik teklifine, CHP destek vermeyecektir.

”İKTİDARIN HDP DESTEĞİNİ ARAMASI GEREKİR"

Anayasa uyarınca, Anayasa değişikliği yapılması için TBMM'nin 3'te 2'sinin desteği gerekiyor. Bu da 24 Haziran'da oluşan 600 üyeli parlamentoda 400 vekilin desteğini gerektiriyor. 360 ila 400 vekilin desteğinin alınması ise, Anayasa değişikliğinin referanduma götürülmesini öngörüyor.Mevcut koşullarda seçimlere Cumhur ittifakı olarak giren AKP ve MHP'nin oyu, Anayasa değişikliği için yetmiyor.İki partiye İYİ Parti'nin destek vermesi halinde bile, doğrudan Anayasa değişikliğini Meclis'ten geçirecek olan 400 sayısına ulaşılamıyor.Mevcut parlamento aritmetiğinde AKP ve MHP'nin yerel seçimleri öne alabilmek için ya CHP 'nin, ya da HDP'nin desteğine ihtiyacı bulunuyor. CHP 'nin bu desteği vermeyeceğini açıklamasının ardından, eğer iktidar bloğu için yerel seçimleri erkene almak istiyorsa, geriye tek seçenek olarak sadece HDP'nin desteğinin aranması kalıyor."

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