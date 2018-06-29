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CHP Erzurum il yönetiminde toplu istifa

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.06.2018 17:31 | Son Güncelleme

İl başkan yardımcıları, sekreteri ve yönetim kurulu üyelerinden oluşan 10 CHP'li görevinden istifa etti

CHP Erzurum İl Başkanlığı Yönetim Kurulunda görevli 10 CHP'li görevinden istifa etti.

CHP Erzurum İl Başkan Yardımcısı Hilal Nur Çokoy, yaptığı yazılı açıklamada, kendisinin yanı sıra partinin Erzurum İl Başkanlığı Yönetim Kurulunda il başkan yardımcısı, il sekreteri ve il yönetim kurulu üyesi olan Süleyman Özbek, Harun Reşit Aytaş, Gülten Güneş, Göndel Bulut, Cem Erdeveciler, Ali Koç, Hakan Polat, Baha Yalçın ve Cemal Koçak'ın görevlerinden istifa ettiğini aktardı.

Çokoy, CHP Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz'un, il yönetim kurulunun görüş ve düşüncelerini almadan 11 Haziran'daki Muharrem İnce'nin Erzurum mitingini iptal ettiğini, il sekreterini, parti tüzüğünün ilgili madde ve fıkrasını işleme geçirmeden ve gerekli imza çoğunluğunu elde etmeden değiştirdiğini savundu.

Oğuz'un, kendi belirlediği seçim komisyonunu yönetim kuruluna dayattığını anlatan Çokoy, seçimlerde Erzurum'da tek başlılık yerine çok başlılık olması dolayısıyla başarısızlığa uğradıklarını vurguladı.

Çokoy, gerekli, düzenli ve nitelikli kişilerle çalışılması halinde cumhurbaşkanı adaylarının etkisiyle Erzurum'un, vekil çıkaracakken bu fırsatı kaçırdığını belirterek, parti il ve ilçe teşkilatlarını yeniden yapılandırmak adına il yönetim kurulu üyeleri olarak yönetimden topluca istifa edip olağanüstü il kongresi talep ettiklerini kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
CHP Erzurum il başkanlğı istifa

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