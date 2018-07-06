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CHP eski milletvekili Barış Yarkadaş'tan dikkat çeken 24 Haziran sözleri

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.07.2018 21:02 | Son Güncelleme

CHP eski milletvekili Barış Yarkadaş'tan 24 Haziran seçimleriyle ilgili dikkat çeken açıklamalar geldi. Seçim gecesi ve sonrasında yaşananlara değinen Yarkadaş, Parti Sözcüsü Bülent Tezcan'ın '50 bin sandıktan 24 Haziran'da veri alamadık' sözlerinin çok acı verici olduğunu belirtti.

CHP eski milletvekili Barış Yarkadaş, Halk TV’de yayınlanan programa katıldı. Yarkadaş, programda CHP ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu ve 24 Haziran seçimleri hakkında önemli iddialar ortaya attı. Seçimlerde sandık güvenliğine dikkat çeken Yarkadaş, “16 Nisan referandumunda 9 bin 700 sandığa görevli koyamadık. 9 bin 700 sandığa görevli koyamamak, oyların yüzde 6’sını kontrol edememek demektir” dedi.

“50 BİN SANDIKTAN VERİ ALAMADIK”

Referandumdan sonra 24 Haziran’da da büyük hataların yapıldığını dile getiren Yarkadaş, “24 Haziran sonrası Parti Meclisi, acil gündemle toplandı. Parti hemen, ‘Meclis üyeleriyle sıcak bir toplantı yapacak, bütün hatalar masaya yatırılacak herhalde’ dedim, bir baktık gündem Gürsel Erol’un ihracı. Elazığ Milletvekili, kurultay çağrısı yapmış diye ihraç edilmek isteniyor. Şimdi orada, Parti Meclisi üyesi arkadaşlarımız, şunu söylüyorlar; ‘Bizi bir milletvekilinin ihracı gündemiyle topladınız ama, esas derdimiz seçim.’ Ve orada parti sözcüsü Bülent Tezcan, çok acı bir gerçeği dile getiriyor. Tartışma çıktığında, ’50 bin sandıktan 24 Haziran’da veri alamadık’ diyor. 50 bin sandık ne demektir, biliyor musunuz? Basitçe anlatayım. 50 bin sandık, oyların yüzde 25’ini kontrol edemedik demektir. 50 bin sandıktan veri alamamışsan, neyi konuşuyoruz ki biz?” ifadelerini kullandı.

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Okuyucu Yorumları 17 yorum
bi kabullenemediler yenilgiyi öhh
EGER BEN CHP DEN SORUMLU BİRİ OLSAM OO GECEKİ YÖNETİCİLERİN HEPSİNİDE GÖREVDEN UZAKLAŞTIRIRDIM BUNLARMI YÖNETİCİ OLACAKLAR CHP YE İŞDE CHP BÖYLE İNSANLAR YÜZÜNDEN BİR YERLERE GELEMİYOOOOOOO
nasıl gönderemiyorsunuz hepiniz ekran başına geçip izliyeceğinizd başkandan tutun en alt kademesine kadar sandıklara sahip çıkmanız gerekiyor ki halk sahip çıksın yazık size oy vermeye gelenlere sizin amacınız 140-150 civarı mv çıkartmak başka bi amacınız yok çok açık belli
Çalışmaya geldi mi yok koltuğa gelince kalmak yok yapamiyosaniz bize bırakın
vehamet bi durum
daha sandiga sahip cikamayan chp ulkeye mi sahip cikacak. hadi ordan hadeeeee
bu kim yaaa,,,,ne bekliyodunuz,,,cehaphdpkk lılar,,,neee..??? daha beter olacaksınız,,,,
madem öyle bi durum var yargıya niye gitmiyorsun be heyy mahlukat. milleti kandırıp koltuğa yapışmak amacınız.
Allah belanızı verdi... hala yenildik biz bu işi bilmiyoruz biz kim devleti yönetmek kim diyemiyorsunuz. sizin elinize değil devlet pazar tezgahı bile teslim edilmez
bi dahaki seçimlerde daha güçlü anten takılsın
CHP 100 yıllık parti ama, türkiyenin yarısından fazla şehirlerde örgütlenememiş, güneydoğuda, doğuanadoluda ve iç anadoluda partinin sadece tabelası ve bir il başkanı mevcut
sandığa sahip çıkamayan vatana nasıl sahip çıksın komiksiniz...
hersecimde kaybedip bi daha deyip levent yuksele ozenen genel baskaninza soyleyinde istifa etsin
Ve bu chp ülke yönetecek ha valla bu ülkeyi Allah koruyor
İlk 9 yorumcu troll daha sonraki yorumlara bakmaya gerek duymadim..
siz necisiniz devletten alınan trilyonlar var uçaklar araçlar kiralayacağınıza her sandığa 1 ünıversite öğrencisi koyun hem onlar 3-5 kuruş kazansın hem sandıklardan tam bilgi alın
CHP deki koltuk kapmacıları size sesleniyorum.Seçmenin ne yapsın sen Parti olmadıktan sonra ve ben CHP.liyim Atatürk ilke Cumhuriyet sevdalısı olarak bundan sonrra CHP.ye oy vermem.Buda koltuk kapmacı sevdalılara küpe olsun.Sen kavgacı koltukcu ol seçmen gel oy ver diyceksin.Deniz Baykalın bu haliyle kendine hayrı yok koltuk vekillik için aday gösteriyon.Çekilsin kenara sağlığı malüm milletvekili olmak kime faydası var.Milletemi devletemi yağlı kaymak maaşını alıp oturacak.CHP bu gidişle muhalefet olur onuda doğru dürüst yapamıyorda.Kuru gürültü.Bundan tezi CHP.ye oy vermem.
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