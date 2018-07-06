CHP eski milletvekili Barış Yarkadaş, Halk TV’de yayınlanan programa katıldı. Yarkadaş, programda CHP ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu ve 24 Haziran seçimleri hakkında önemli iddialar ortaya attı. Seçimlerde sandık güvenliğine dikkat çeken Yarkadaş, “16 Nisan referandumunda 9 bin 700 sandığa görevli koyamadık. 9 bin 700 sandığa görevli koyamamak, oyların yüzde 6’sını kontrol edememek demektir” dedi.
Referandumdan sonra 24 Haziran’da da büyük hataların yapıldığını dile getiren Yarkadaş, “24 Haziran sonrası Parti Meclisi, acil gündemle toplandı. Parti hemen, ‘Meclis üyeleriyle sıcak bir toplantı yapacak, bütün hatalar masaya yatırılacak herhalde’ dedim, bir baktık gündem Gürsel Erol’un ihracı. Elazığ Milletvekili, kurultay çağrısı yapmış diye ihraç edilmek isteniyor. Şimdi orada, Parti Meclisi üyesi arkadaşlarımız, şunu söylüyorlar; ‘Bizi bir milletvekilinin ihracı gündemiyle topladınız ama, esas derdimiz seçim.’ Ve orada parti sözcüsü Bülent Tezcan, çok acı bir gerçeği dile getiriyor. Tartışma çıktığında, ’50 bin sandıktan 24 Haziran’da veri alamadık’ diyor. 50 bin sandık ne demektir, biliyor musunuz? Basitçe anlatayım. 50 bin sandık, oyların yüzde 25’ini kontrol edemedik demektir. 50 bin sandıktan veri alamamışsan, neyi konuşuyoruz ki biz?” ifadelerini kullandı.
CHP eski milletvekili Barış Yarkadaş'tan dikkat çeken 24 Haziran sözleri
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