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CHP Eskişehir Milletvekili Çakırözer:

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.04.2018 14:08 | Son Güncelleme

"Öğrencilerin, gazetecilerin, akademisyenlerin ve aydınların yeri kesinlikle cezaevleri değildir"

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, "Öğrencilerin, gazetecilerin, akademisyenlerin ve aydınların yeri kesinlikle cezaevleri değildir." dedi.

Çakırözer, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında ilan edilen OHAL kararının iki yıla yaklaşan bir süreçte devam ettiğini söyledi.

Bu süreçte haklarında açılan çeşitli soruşturmalar nedeniyle birçok gazeteci, üniversite öğrencisi, akademisyen ve kendi milletvekilleri Enis Berberoğlu'nun cezaevinde bulunduğunu belirten Çakırözer, "Milletvekilimiz Enis Berberoğlu, haksız yere 321 gündür cezaevinde tutuluyor. Üst mahkeme hakkındaki kararı iki kez bozmasına rağmen hala Maltepe Cezaevinde tutuluyor. Kendisine özgürlük dileğimi iletiyorum." dedi.

Geçen hafta Silivri ve Maltepe cezaevlerine gittiğini, tutuklu gazeteciler ve üniversite öğrencileri ile görüştüğünü dile getiren Çakırözer, öğrencilerin son derece olumsuz koşullarda tutulduklarının aktarıldığını öne sürdü.

Boğaziçi Üniversitesindeki olaylar sonrasında tutuklanmalarına karar verilen 13 öğrenci ile de görüştüğünü vurgulayan Çakırözer, şöyle konuştu:

"Cezaevlerinde rekor sayıda tutuklu öğrenci var. Öğrencilerin yeri hapishaneler değil okullarıdır. Bu öğrenciler düşüncelerini ifade etmekten tutuklananlardır. İlle de bir yargılama yapılacaksa adli kontrol kararı verilerek yargılanmalıdırlar. Konuştuğum öğrencilerin ders kitaplarını alamadıklarını, ders kitaplarının kendileri için ekmek kadar, su kadar önemli olduğunu söylediler. 7 kişilik koğuşta 30-40 kişinin kaldığını ifade ettiler. Bir tutuklunun gözlerinin önünde kalp krizi geçirmesi sonucu ölmesinin travmasını yaşadıklarını anlattılar. Öğrenciler mutlak suretle eğitimlerine devam etme talebinin karşılanmasını istiyorlar. Öğrencilerin, gazetecilerin, akademisyenlerin ve aydınların yeri kesinlikle cezaevleri değildir."

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CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözel TBMM

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