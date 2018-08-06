CHP: Geçerli başvuru sayısı 569

ANKARA (DHA) - CHP Genel Merkezi tarafından Olağanüstü Kurultay tartışmalarına ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Parti Tüzüğümüzün 48. maddesi uyarınca Olağanüstü Kurultay için noterden onaylı imzaların Genel Başkanlığa teslim edilme süreci bugün saat 17.00 itibariyle tamamlanmıştır. Partimize kayıtlı toplam kurultay delegesi 1242 olup, Tüzüğümüz uyarınca Olağanüstü Kurultay için gerekli olan salt çoğunluk 622'dir. Noter onaylı imzalar ile yapılan başvuruların incelenmesi sonucunda geçerli başvuru sayısının 569 olduğu anlaşılmıştır. Tüzüğümüze göre 15 günlük imza toplama süresi içerisinde 31 delegenin noter onayıyla imzalarını geri çektiği görülmüştür" denildi.

CHP Genel Merkezi tarafından Olağanüstü Kurultay tartışmalarına ilişkin yapılan yazılı açıklama şu şekilde: "Parti Tüzüğümüzün 48. maddesi uyarınca Olağanüstü Kurultay için noterden onaylı imzaların Genel Başkanlığa teslim edilme süreci bugün saat 17.00 itibariyle tamamlanmıştır. Partimize kayıtlı toplam kurultay delegesi 1242 olup, Tüzüğümüz uyarınca Olağanüstü Kurultay için gerekli olan salt çoğunluk 622'dir. Noter onaylı imzalar ile yapılan başvuruların incelenmesi sonucunda geçerli başvuru sayısının 569 olduğu anlaşılmıştır.