HABER

CHP: Geçerli başvuru sayısı 569

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.08.2018 17:32 | Son Güncelleme

CHP Genel Merkezi tarafından Olağanüstü Kurultay tartışmalarına ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Parti Tüzüğümüzün 48.

ANKARA (DHA) - CHP Genel Merkezi tarafından Olağanüstü Kurultay tartışmalarına ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Parti Tüzüğümüzün 48. maddesi uyarınca Olağanüstü Kurultay için noterden onaylı imzaların Genel Başkanlığa teslim edilme süreci bugün saat 17.00 itibariyle tamamlanmıştır. Partimize kayıtlı toplam kurultay delegesi 1242 olup, Tüzüğümüz uyarınca Olağanüstü Kurultay için gerekli olan salt çoğunluk 622'dir. Noter onaylı imzalar ile yapılan başvuruların incelenmesi sonucunda geçerli başvuru sayısının 569 olduğu anlaşılmıştır. Tüzüğümüze göre 15 günlük imza toplama süresi içerisinde 31 delegenin noter onayıyla imzalarını geri çektiği görülmüştür" denildi.

CHP Genel Merkezi tarafından Olağanüstü Kurultay tartışmalarına ilişkin yapılan yazılı açıklama şu şekilde: "Parti Tüzüğümüzün 48. maddesi uyarınca Olağanüstü Kurultay için noterden onaylı imzaların Genel Başkanlığa teslim edilme süreci bugün saat 17.00 itibariyle tamamlanmıştır. Partimize kayıtlı toplam kurultay delegesi 1242 olup, Tüzüğümüz uyarınca Olağanüstü Kurultay için gerekli olan salt çoğunluk 622'dir. Noter onaylı imzalar ile yapılan başvuruların incelenmesi sonucunda geçerli başvuru sayısının 569 olduğu anlaşılmıştır.

  1. 2 Ağustos Perşembe gününden önce Genel Merkezimize noter tebligatıyla gelen talep sayısı 8'dir. Bu tarihten sonra noter kanalıyla herhangi bir talep gelmemiştir.
  2. 2 Ağustos Perşembe günü Genel Merkezimize teslim edilen toplam belge sayısı 618'dir. Daha önce noter tebligatıyla gelen 8 talep de bu sayının içinde tekrar sunulmuştur.
  3. Teslim edilen 618 belgenin 4 tanesi mükerrerdir. Ayrıca 4 tanesi ilgilisinin dışında, suret tasdiki yaptırılmış fotokopidir. 5 belgedeki imza ise kurultay delegesi olmayan kişilere aittir. Gelen taleplerden 5'i ise Tüzüğümüzün 48/4 maddesi uyarınca zorunlu olan gündem birliğini sağlayamamıştır.
  4. Tüzüğümüze göre 15 günlük imza toplama süresi içerisinde 31 delegenin noter onayıyla imzalarını geri çektiği görülmüştür. Genel Merkezimize sunulan ve yukarıdaki açıklarımızın dayanağı tüm belgeler şeffaflık ilkemiz gereğince; Parti Meclisi Üyelerimizin, Milletvekillerimizin, örgüt başkanlarımızın ve tüm basın mensuplarının incelemelerine Yazı İşleri Birimimizde açıktır."
    PARTNEROnu kimse tanıyamıyor! Son halini gören...Onu kimse tanıyamıyor! Son halini gören...
CHP'den son dakika açıklaması: Kurultay yokCHP'den son dakika açıklaması: Kurultay yok
CHP'li Ağbaba: AKP'nin vermediği zararı, biz kendi kendimize verdikCHP'li Ağbaba: AKP'nin vermediği zararı, biz kendi kendimize verdik
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dolar ne kadar oldu? 6 Ağustos Pazatesi güncel dolar fiyatlarında son durum

Dolar ne kadar oldu? 6 Ağustos Pazatesi güncel dolar fiyatlarında son durum

Şiyar-Rüstem kod adlı terörist Deniz Tali öldürüldü

Şiyar-Rüstem kod adlı terörist Deniz Tali öldürüldü

Kiralık Aşk dizisinin Ozan'ı Oğuzhan Tükenmez hayatını kaybetti

Kiralık Aşk dizisinin Ozan'ı Oğuzhan Tükenmez hayatını kaybetti

İYİ Parti'de istifa depremi! Son dakika açıklama geldi

İYİ Parti'de istifa depremi! Son dakika açıklama geldi

Şırnak'ta sığınak içinde ev yapan teröristlere ağır darbe

Şırnak'ta sığınak içinde ev yapan teröristlere ağır darbe

Polislerden UBER ve Scotty araçlarına yönelik uygulama! Ceza yağdı

Polislerden UBER ve Scotty araçlarına yönelik uygulama! Ceza yağdı

İlginizi Çekebilir

Malatya AK Parti İl yönetimi topluca istifa etti

Malatya AK Parti İl yönetimi topluca istifa etti

Anıtkabir ziyaretinden sonra Süleyman Soylu ve Berat Albayrak omuz omuza çarpıştı!

Anıtkabir ziyaretinden sonra Süleyman Soylu ve Berat Albayrak omuz omuza çarpıştı!

Gündemi sarsacak Meral Akşener iddiası!

Gündemi sarsacak Meral Akşener iddiası!

Muharrem İnce delegeleri imzaya çağırdı

Muharrem İnce delegeleri imzaya çağırdı

AK Parti kulislerini sallayan iddia!

AK Parti kulislerini sallayan iddia!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
CHP'de 'Kurultay yok' kararından sonra muhaliflerden ilk açıklama

CHP'de 'Kurultay yok' kararından sonra muhaliflerden ilk açıklama

CHP'den son dakika açıklaması: Kurultay yok

CHP'den son dakika açıklaması: Kurultay yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz program! Denetlemelerde bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz program! Denetlemelerde bulundu

CHP Genel Merkezi önünde oturma eylemi!

CHP Genel Merkezi önünde oturma eylemi!

Eski CHP'li yöneticiden olay iddia: Kurultay için imza verdik, listede görünmüyor

Eski CHP'li yöneticiden olay iddia: Kurultay için imza verdik, listede görünmüyor

İYİ Parti'de istifa depremi! Son dakika açıklama geldi

İYİ Parti'de istifa depremi! Son dakika açıklama geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.