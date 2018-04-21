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CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Emre Yılmaz Gümüşhane’de

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.04.2018 17:27 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gençlik Kolları Genel Başkanı Emre Yılmaz, partisinin seçim çalışmalarına Gümüşhane’den başladı.İlk olarak parti binasında gençlerle bir araya gelen Yılmaz, daha sonra Gümüşhanespor taraftar derneği Kafadarlar heyetiyle kahvehanede buluşarak yarın Şanlıurfaspor ile karşılaşacak Gümüşhanespor’a şampiyonluk yolunda başarılar diledi.Ziyaretlerin ardından partililerle birlikte Fatih Parkında basın açıklaması yapan Yılmaz, Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen gençlik teşkilatlarıyla seçim çalışmalarına Gümüşhane’den başladıklarını söyledi.24 Haziran’da yapılacak olan erken seçimle ilgili “Bu memleketin gençliği öylesine yürekli bir gençliktir ki bu sandığa davete en güzel şeklide icabet edecektir” değerlendirmesinde bulunan Yılmaz, şunları söyledi: “Bundan yaklaşık 100 yıl önce bu topraklarda memleketi kuran bir önder tarafından kurulan partinin neferleri olarak Gümüşhane’de ciddi bir seçim kampanyası örmeye geldik.

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Emre Yılmaz Gümüşhane’de

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gençlik Kolları Genel Başkanı Emre Yılmaz, partisinin seçim çalışmalarına Gümüşhane’den başladı.
İlk olarak parti binasında gençlerle bir araya gelen Yılmaz, daha sonra Gümüşhanespor taraftar derneği Kafadarlar heyetiyle kahvehanede buluşarak yarın Şanlıurfaspor ile karşılaşacak Gümüşhanespor’a şampiyonluk yolunda başarılar diledi.
Ziyaretlerin ardından partililerle birlikte Fatih Parkında basın açıklaması yapan Yılmaz, Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen gençlik teşkilatlarıyla seçim çalışmalarına Gümüşhane’den başladıklarını söyledi.
24 Haziran’da yapılacak olan erken seçimle ilgili “Bu memleketin gençliği öylesine yürekli bir gençliktir ki bu sandığa davete en güzel şeklide icabet edecektir” değerlendirmesinde bulunan Yılmaz, şunları söyledi: “Bundan yaklaşık 100 yıl önce bu topraklarda memleketi kuran bir önder tarafından kurulan partinin neferleri olarak Gümüşhane’de ciddi bir seçim kampanyası örmeye geldik. Gün içerisinde çeşitli çalımalar yaptık, temaslar gerçekleştirdik. Bu çalışmalarımız devam edecek.”
Programa CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Arslan Ceylan, Gümüşhane Gençlik Kolları Başkanı Ozan Kaya, Rize ve Trabzon Gençlik Kolları Başkanları, CHP Gümüşhane İl Kadın Kolları Başkanı Berfin Çakır ve partililer katıldı.

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Emre Yılmaz Gümüşhane’de

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Emre Yılmaz Gümüşhane’de

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Emre Yılmaz Gümüşhane’de

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Emre Yılmaz Gümüşhane’de

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