CHP genel başkan adaylığını açıklaması beklenen Ümit Kocasakal'dan dikkat çeken paylaşımlar

İstanbul Barosu eski Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocasakal'ın, bugün düzenleyeceği basın toplantısı ile Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanlığına aday olması bekleniyor.
Kocasakal'ın ekibi tarafından basın kuruluşlarına, Taksim'de bir otelde yapılacak basın toplantısı için davet gönderilirken, davette "Prof Dr. Ümit Kocasakal'ın gündem değerlendirmesi, CHP Genel Başkanlığı'na adaylık açıklaması olacaktır" denildi.
Kocasakal'ın ekibinde yer alan ve Atatürkçü Düşünce Derneği İstanbul Bölge Sorumlusu olan Dursun Ali Toraman, DHA'ya yaptığı açıklamada, Ümit Kocasakal'ın Çarşamba günü CHP Genel Başkanlığı'na adaylığını açıklayacağı bilgisini teyit etti.
KOCASAKAL'DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIMLAR
İstanbul Barosu eski Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocasakal, Twitter hesabından çarpıcı paylaşımlarda bulundu. İlk tweet'inde 'Hazır mısınız?' ifadesini kullanan Kocasakal, attığı tweet'e gelen 'Adalet Yürüyüşü' tepkilerine ilişkin bir de yanıt niteliğinde video paylaştı.
Kocasakal, KRT ekranlarında yayınlanan ve konuk olduğu programda yaptığı 'Adalet Yürüyüşü'ne sert eleştiriler içeren görüntülerini Twitter hesabından paylaştı. Kocasakal programda şu ifadeleri kullanmıştı:
"KRT'de konuşan Kocasakal şu ifadeleri kullandı: Ben bu ülkenin bölünmez bütünlüğüyle sorunu olanlarla, Cumhuriyetle ve Atatürk'le sorunu olanlarla, emperyalizmin işbirlikçiliğini yapanlarla yürümem. Atatürk düşmanları ile de yürümem. Şöyledir benim kafamdaki şey; Atatürk düşmanı için onun da hakkı, adaleti elde etmesi için yürürüm ama Atatürk düşmanı ile yürümem hele ki yürüyüşü yapan CHP ise.
Oraya gelen bir takım insanların kim olduğu, ne olduğu daha önceden Atatürk ile ilgili neler söylediğini bilmiyor muyuz? Aptal mı herkes? Bir de sen CHP isen, hem ülkenin hem partisinin kurucusunun düşmanı ile yürüyemez."
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