HABER

CHP genel başkan adaylığını açıklaması beklenen Ümit Kocasakal'dan dikkat çeken paylaşımlar

POLİTİKA HABERLERİ | 17.01.2018 09:58 | Son Güncelleme 6 saat önce

Bugün yapacağı basın toplantısı ile Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanlığına aday olacağını açıklaması beklenen İstanbul Barosu eski Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocasakal, Twitter hesabından dikkat çeken paylaşımlarda bulundu. İlk tweet'inde 'Hazır mısınız?' ifadesini kullanan Kocasakal, paylaşımına gelen 'Adalet Yürüyüşü' tepkilerine yanıt niteliğinde bir de video paylaştı.

İstanbul Barosu eski Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocasakal'ın, bugün düzenleyeceği basın toplantısı ile Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanlığına aday olması bekleniyor.

Kocasakal'ın ekibi tarafından basın kuruluşlarına, Taksim'de bir otelde yapılacak basın toplantısı için davet gönderilirken, davette "Prof Dr. Ümit Kocasakal'ın gündem değerlendirmesi, CHP Genel Başkanlığı'na adaylık açıklaması olacaktır" denildi.

Kocasakal'ın ekibinde yer alan ve Atatürkçü Düşünce Derneği İstanbul Bölge Sorumlusu olan Dursun Ali Toraman, DHA'ya yaptığı açıklamada, Ümit Kocasakal'ın Çarşamba günü CHP Genel Başkanlığı'na adaylığını açıklayacağı bilgisini teyit etti.

Ümit Kocasakal, CHP genel başkan adaylığını açıklayacak

KOCASAKAL'DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIMLAR

İstanbul Barosu eski Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocasakal, Twitter hesabından çarpıcı paylaşımlarda bulundu. İlk tweet'inde 'Hazır mısınız?' ifadesini kullanan Kocasakal, attığı tweet'e gelen 'Adalet Yürüyüşü' tepkilerine ilişkin bir de yanıt niteliğinde video paylaştı.

Kocasakal, KRT ekranlarında yayınlanan ve konuk olduğu programda yaptığı 'Adalet Yürüyüşü'ne sert eleştiriler içeren görüntülerini Twitter hesabından paylaştı. Kocasakal programda şu ifadeleri kullanmıştı:

"KRT'de konuşan Kocasakal şu ifadeleri kullandı: Ben bu ülkenin bölünmez bütünlüğüyle sorunu olanlarla, Cumhuriyetle ve Atatürk'le sorunu olanlarla, emperyalizmin işbirlikçiliğini yapanlarla yürümem. Atatürk düşmanları ile de yürümem. Şöyledir benim kafamdaki şey; Atatürk düşmanı için onun da hakkı, adaleti elde etmesi için yürürüm ama Atatürk düşmanı ile yürümem hele ki yürüyüşü yapan CHP ise.

Adalet Yürüşü sözleri nedeniyle tepki çeken Kocasakal'dan açıklama

Oraya gelen bir takım insanların kim olduğu, ne olduğu daha önceden Atatürk ile ilgili neler söylediğini bilmiyor muyuz? Aptal mı herkes? Bir de sen CHP isen, hem ülkenin hem partisinin kurucusunun düşmanı ile yürüyemez."

Ümit Kocasakal: Camileri bölerseniz, bu milleti bölersiniz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Twitter CHP Ümit Kocasakal genel başkan adaylık adalet yürüyüşü

En Çok Okunan Haberler

Ehliyet uygulama sınavlarında 'tablet' dönemi başladı

Ehliyet uygulama sınavlarında 'tablet' dönemi başladı

Ufak Tefek Cinayetler'e Oya ve Serhan'ın traş sahnesi damga vurdu!

Ufak Tefek Cinayetler'e Oya ve Serhan'ın traş sahnesi damga vurdu!

Yasemin Şefik'ten garip itiraf: Aleyna eve geldiğinde sutyen takıyorum

Yasemin Şefik'ten garip itiraf: Aleyna eve geldiğinde sutyen takıyorum

‘Sevgili olalım mı’ lafını duydu dehşet saçtı!

‘Sevgili olalım mı’ lafını duydu dehşet saçtı!

Sosyal medyadaki korkunç trend

Sosyal medyadaki korkunç trend

İstanbul için son dakika fırtına uyarısı! İşte 17 Ocak İstanbul hava durumu

İstanbul için son dakika fırtına uyarısı! İşte 17 Ocak İstanbul hava durumu

İlginizi Çekebilir

Demirtaş'tan Abdullah Gül açıklaması

Demirtaş'tan Abdullah Gül açıklaması

Bakan Kurtulmuş'tan olay Abdullah Gül yorumu

Bakan Kurtulmuş'tan olay Abdullah Gül yorumu

Abdullah Gül'ün 2019 adayı kim olacak? Ankara'yı hareketlendirecek iddia!

Abdullah Gül'ün 2019 adayı kim olacak? Ankara'yı hareketlendirecek iddia!

FETÖ firarisi Ekrem Dumanlı: Abdullah Gül bana 'Hocaefendiyi özledim, beni görüştür' dedi

FETÖ firarisi Ekrem Dumanlı: Abdullah Gül bana 'Hocaefendiyi özledim, beni görüştür' dedi

Meral Akşener parti adı verdi! Ankara'yı sarsacak ittifak açıklaması

Meral Akşener parti adı verdi! Ankara'yı sarsacak ittifak açıklaması

Okuyucu Yorumları 3 yorum
o zaman herkes chp li veya akp li veya fetocu olsun başkalarına hayat hakkı tanımam demek olmuyor mu demokrasi bu değil.bunun adı faşizm partizanlık olmaz mı haksızlığa uğrayan herkesin hakkını hukuka uygun olarak savunmak gerek.
Bu adam : CHP yi kitleleri kucaklamak için değil marjinalleştirmek için geliyor...Soğanı soyuyor soyuyor cücüğü kalır elinde buyur ye o zaman
Atatürkçü Düşünce derneği ile yürümek, militarist, darbeci, tahammülsüz,postal yalayıcı fosiller le yürümektir.başlamadan sona gelmektir.
Diğer Haberler
Ümit Kocasakal CHP'ye adaylığını açıkladı

Ümit Kocasakal CHP'ye adaylığını açıkladı

Kadın TIR şoförü erkek şoförlere adeta ders verdi!

Kadın TIR şoförü erkek şoförlere adeta ders verdi!

2 partiye şok! İşte 2018'in ilk seçim anketi sonucu

2 partiye şok! İşte 2018'in ilk seçim anketi sonucu

AK Parti ile MHP arasındaki ittifak görüşmesinin tarihi belli oldu

AK Parti ile MHP arasındaki ittifak görüşmesinin tarihi belli oldu

MHP lideri Bahçeli'den çok sert Kürt çıkışı!

MHP lideri Bahçeli'den çok sert Kürt çıkışı!

Bahçeli: Bu edepsizliği İmralı canisi dahi yapmadı

Bahçeli: Bu edepsizliği İmralı canisi dahi yapmadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.