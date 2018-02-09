CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba:

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, bazı mesleklerde taşeron işçilere kadro sorununun devam ettiğini ileri sürdü.

Ağbaba, yazılı açıklamasında, 696 sayılı KHK ile taşeron işçilere kadro düzenlemesinin yaratacağı sorunları ilk günden itibaren gündeme getirdiğini belirtti.

KHK'da yer alan düzenleme ile eski hükümlü taşeron işçilerin kadroya alınmalarının engellendiğini savunan Ağbaba, "Özel sektör iş yerlerinde çalışmaları zaten çok zor olan eski hükümlülerin girdikleri taşeron işlerden kadroya alınmalarını devlet eliyle engellemek kabul edilemez." ifadesini kullandı.

İş Kanunu'nun ilgili maddesi çerçevesinde istihdam edilen eski hükümlü alt işveren işçilerinin kadroya alınmalarının önündeki engellerin mutlaka kaldırılması gerektiğini belirten Ağbaba, eski hükümlülerin aynı statüde kadrolu olarak çalışabilmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının mutlaka harekete geçmesini istedi.