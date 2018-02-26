CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, "Sarıhan'a karşı yalan ve iftiralar üzerinden başlayan linç kampanyasının talimatı AKP genel merkezinden, infazı ise kiralık kalemlerden olmuştur. Genel merkezinde, AKP'nin kirli işlerine bakan bir birim tarafından sürekli yeni hedefler üretiliyor. Emirler veriliyor, kalemini yalan ve alçaklık için kiralayanlar saldırıya başlıyor. Bunlar bir şebekedir, çetedir." ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Türkiye'yi tek tipe sokmaya çalışıyorlar. Burada bulunan CHP milletvekilleri olarak söylemek isteriz ki Türkiye birden büyüktür." dedi.

İnsan hakları savunucularına sistemli saldırı gerçekleştirildiğini iddia eden Ağbaba, "Aynı kalemler, aynı insanlar, kimi zaman Hrant Dink'in, kimi zaman Ahmet Taner Kışlalı'nın, kimi zaman Uğur Mumcu'nun katili oldu. İsimler değişse de kalemler değişmiyor." diye konuştu.

Ağbaba, Ergenekon, Balyoz ve Kumpas davalarında vatanseverlerin ölüme götürüldüğünü belirterek, FETÖ ile birlikte orduya kumpas kurulduğunu aktardı.

CHP milletvekilleri, parti meclisi üyeleri ve belediye başkanlarının saldırılara uğradığın ileri süren Ağbaba, "Bugün tarih kitaplarında nasıl Hitler'i okuyorsak, yarın da çocuklarımız Erdoğan rejimi okuyacaktır. Tarih 21'inci yüzyılın Hitler'ini yazacak, Goebbels'ten Goebbels'i olanları da yazacak." dedi.

Ağbaba, CHP'lilerin tazminat davalarıyla terbiye edilmeye çalışıldıklarını savunarak, şunları kaydetti:

"Türkiye'yi tek tipe sokmaya çalışıyorlar. Burada bulunan CHP milletvekilleri olarak söylemek isteriz ki Türkiye birden büyüktür. Saray ve sarayın hükümetine ve onun baskıcı anlayışına teslim olmayacağız. Hem Şenal Sarıhan ile hem de bundan önce ve bundan sonra saldırıya uğrayan tüm arkadaşlarımızın arkasında olduğumuzu belirtiyoruz. Yandaş medya, lağım medyası, havuz medyası tam bir terör uyguluyor. Uygulanan, CHP milletvekillerine, örgütlerine, CHP Genel Başkanına ve kurumsal yapısına bir terördür, saldırıdır. Teslim olmayacağız."

Basın toplantısının ardından Halkevleri temsilcileri, Şenal Sarıhan'a çiçek verdi.