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CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba:

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.03.2018 14:51 | Son Güncelleme

"(Zeytin Dalı Harekatı) Türkiye'nin kendi sınır güvenliğini ve ülke güvenliğini sağlaması açısından böyle bir operasyonu yapması haktı. Başarıyla sonuçlanmıştır. Umarım Türkiye artık o sınır bölgesinden tacizlere maruz kalmaz"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Afrin ilçe merkezinin kontrol altına alınmasına ilişkin, "Türkiye'nin kendi sınır güvenliğini ve ülke güvenliğini sağlaması açısından böyle bir operasyonu yapması haktı. Başarıyla sonuçlanmıştır. Umarım Türkiye artık o sınır bölgesinden tacizlere maruz kalmaz." dedi.

Anadolu Ajansı Malatya Bürosu'nu ziyaret eden Ağbaba, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ağbaba, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Afrin ilçe merkezinin ele geçirilmesinin ve şehit verilmemesinin çok önemli olduğunu bildirdi.

Harekatta görevli askerleri kutlayan Ağbaba, "Bundan sonra askerlerimizin tırnaklarına taş değmemesini diliyoruz. Türkiye'nin kendi sınır güvenliğini ve ülke güvenliğini sağlaması açısından böyle bir operasyonu yapması haktı. Başarıyla sonuçlanmıştır. Umarım Türkiye artık o sınır bölgesinden tacizlere maruz kalmaz. Tüm TSK mensuplarını kutluyor, şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyoruz." ifadesini kullandı.

Ağbaba, partilerinin en başından bu yana Zeytin Dalı Harekatı'na destek verdiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"CHP, tüm terör olaylarını kınamıştır. CHP, ülkenin kurucu unsurudur, değeridir. Afrin meselesi milli meseledir, kimsenin veya siyasi partinin şahsi meselesi değildir. Bu bir ulusal ve milli meseledir. Milli meselenin de başarıyla sonuçlanması hepimizi memnun etmiştir. Umarız bu tür operasyonlara bir daha gerek kalmaz, terörün, teröristlerin ülke sınırlarına yaklaşmasına bir daha izin verilmez."

- Bahçeli'nin eleştirileri

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partilerine yönelik eleştirilerine de değinen Ağbaba, şunları kaydetti:

"Devlet Bahçeli, geçmişte söylediği sözleri unutturmak için CHP'ye son derece sert dil kullanıyor. Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının Devlet Bahçeli'den fazla alkış alması da kendi düştüğü durumu ortaya koyuyor. İttifakın açtığı derin travmaları unutturmak için CHP'ye saldırıyor. Biz hiçbir zaman bu kadar yalpalayan, dün söylediğinin 180 derece tersini söyleyen bir siyasetçi görmedik."

Ağbaba, Malatya Kürecik'teki üssün kapatılması gerektiğini savundu.

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CHP Malatya Veli Ağbaba Zeytin Dalı Harekatı

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