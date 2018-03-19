CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba:

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Afrin ilçe merkezinin kontrol altına alınmasına ilişkin, "Türkiye'nin kendi sınır güvenliğini ve ülke güvenliğini sağlaması açısından böyle bir operasyonu yapması haktı. Başarıyla sonuçlanmıştır. Umarım Türkiye artık o sınır bölgesinden tacizlere maruz kalmaz." dedi.

Anadolu Ajansı Malatya Bürosu'nu ziyaret eden Ağbaba, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ağbaba, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Afrin ilçe merkezinin ele geçirilmesinin ve şehit verilmemesinin çok önemli olduğunu bildirdi.

Harekatta görevli askerleri kutlayan Ağbaba, "Bundan sonra askerlerimizin tırnaklarına taş değmemesini diliyoruz. Türkiye'nin kendi sınır güvenliğini ve ülke güvenliğini sağlaması açısından böyle bir operasyonu yapması haktı. Başarıyla sonuçlanmıştır. Umarım Türkiye artık o sınır bölgesinden tacizlere maruz kalmaz. Tüm TSK mensuplarını kutluyor, şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyoruz." ifadesini kullandı.

Ağbaba, partilerinin en başından bu yana Zeytin Dalı Harekatı'na destek verdiğini vurgulayarak, şöyle devam etti: