CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba:

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "OHAL'e karşı olan herkesi, bulundukları yerde, kent meydanlarında oturmaya davet ediyoruz." dedi.

Ağbaba, partisinin Malatya İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, tüm Türkiye'de yarın olağanüstü hal (OHAL) uygulamasına karşı meydanlarda oturacaklarını belirtti.

OHAL'e karşı yarın 81 ilde vatandaşlarla meydanlarda olacaklarını ifade eden Ağbaba, şunları kaydetti:

"Yarın saat 12.00'de Adana Atatürk Parkı, Ankara Güvenpark, İstanbul Taksim Meydanı, Çanakkale Cumhuriyet Meydanı, Diyarbakır Dağkapı Meydanı, Erzurum Yakutiye Kent Meydanı, Gaziantep Yeşilsu Meydanı, Hakkari Cumhuriyet Meydanı, İzmir Konak Meydanı, Malatya Soykan Parkı, Samsun Cumhuriyet Meydanı, Trabzon Atatürk Meydanı ve Zonguldak Madenci Anıtı'nda oturuyoruz. Tüm vatandaşlarımız ve bütün siyasi partileri, OHAL'e karşı olan herkesi, bulundukları yerde, kent meydanlarında oturmaya davet ediyoruz."