CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba:

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Ülkemiz işçi ölümlerinde Avrupa ülkeleri arasında birinci sırada yer almışken yaşanan ölümleri salt bir insan kusuru olarak nitelendirmek izaha muhtaç bir olaydır." ifadelerini kullandı.

Ağbaba, yaptığı yazılı açıklamada, Başbakan Binali Yıldırım'ın İstanbul'da katıldığı Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi'nde iş kazalarının büyük oranda insan kusurundan kaynaklandığını belirttiğini hatırlattı.

"Soma'da 301, Ermenek'te 18, Şırnak'ta 8 madenci kendi kusuru ile mi öldü" sorusunu yönelten Ağbaba, minibüste sele kapılan, asansörün düşmesi sonucunda hayatını kaybeden insanların da bir kusurunun bulunmadığını belirtti.

- "İşçi ölümlerinin asıl nedeni insan kusuru değil"

İşçi Sağlığı İş Güvenliği (İSİG) Meclisinin açıkladığı nisan ayı iş cinayetleri raporuna göre, nisanda en az 177 işçinin iş cinayetlerinde hayatını kaybettiğine dikkati çeken Ağbaba, "Ocakta 144, şubatta 128, martta 126 ve nisan ayında en az 177 işçi olmak üzere; 2018 yılının ilk dört ayında en az 575 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetmişken, AK Parti iktidarının 15 yıllık sürecinde en 21 bin işçi iş yerlerinde çalışırken yaşamını yitirmişken, ülkenin Başbakanının çıkıp bu cinayetlerden işçileri sorumlu tutması, olsa olsa emekçilerle dalga geçmektir. Bu anlayış, işçi ölümlerini azaltmayıp artacağının göstergesidir." değerlendirmesinde bulundu.