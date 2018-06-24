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CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, oyunu kullandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.06.2018 12:19 | Son Güncelleme

Veli Ağbaba: - "Çağdaş uygarlıkların yaşandığı, demokrasinin hayat bulduğu, yargı bağımsızlığının, kuvvetler ayrılığının olduğu bir ülkeyi istiyoruz"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği Seçimi için oyunu Malatya'da kullandı.

Abdullah Eriş İlkokuluna gelen Ağababa, 1293 numaralı sandıkta oyunu verdi ve vatandaşlar ile sandık görevlileriyle bir süre sohbet etti.

Oy verme işleminin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Ağbaba, her vatandaş gibi kendisinin de sandığa gittiğini dile getirerek, seçimlerin memlekete hayırlı olmasını diledi.

Ağbaba, Türkiye'nin hak ettiği görkemli günlere tekrar kavuşacağını belirterek, "Çağdaş uygarlıkların yaşandığı, demokrasinin hayat bulduğu, yargı bağımsızlığının, kuvvetler ayrılığının olduğu bir ülkeyi istiyoruz. Hiç kimsenin birbirinin siyasi görüşünden dolayı zorlanmadığı, baskı altında olmadığı bir Türkiye'yi hayal ediyoruz. Seçimlerin hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kentteki bazı sandıklarda CHP'li müşahitlere zorluk çıkarıldığını iddia eden Ağbaba, bu konuda savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını sözlerini ekledi.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçimi Malatya oy verme

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